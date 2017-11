Nem Hamilton, Ricciardo 2017 legnagyobb harcosa – statisztika

Daniel Ricciardo volt a 2017-es szezon legnagyobb fölzárkózója – derül ki az Auto Motor und Sport statisztikájából. Lewis Hamilton interlagosi kapaszkodása nem számított igazi kuriózumnak 2017-ben.

Daniel Ricciardo útban bakui győzelme felé (Fotó: XPB)

„A legnagyszerűbb negyedik hely, amit valaha láttam” – jelentette ki Toto Wolff azok után, hogy versenyzője, Lewis Hamilton a Brazil Nagydíjon a boxutcából rajtolva ért célba a 4. helyen, miközben csupán 5,5 másodperc volt a hátránya a győztes Sebastian Vettellel szemben. Kétség sem fér hozzá, a 10 előzést bemutató brit kiérdemelte, hogy a nap versenyzőjének válasszák, ám a Mercedes-főnök szavaiban ettől még talán van némi túlzás.

Eleve kizártnak tartjuk, hogy nem látta Michael Schumacher 2006-os, még DRS nélkül megvívott interlagosi versenyét, ám nem is kell ennyire visszamennünk a múltban ahhoz, hogy hasonló mutatványokat találjunk. Wolff ferraris kollégája, Maurizio Arrivabene már a versenyt követően felhívta a figyelmet, ugyan szép teljesítményt nyújtott Hamilton, ám ilyesmit már Sebastian Vetteltől is láthattunk idén. „Mégpedig olyan pályákon, Malajziában és Mexikóban, amelyeken nehezebb előzni, mint Brazíliában” – dicsérte ő is saját bajnokát.

Nem mellékes tény, hogy Hamiltont számos külső tényező segítette abban, hogy ennyire közel kerüljön a győzteshez. Mindjárt az első körben négy ellenfele tűnt el előle a rajt utáni balesetekben, aztán érkezett a biztonsági autó, amely nemcsak eltüntette a boxutcai rajttal járó hátrányt, azt is megakadályozta, hogy a mezőny elnyúljon, vagyis összegyűjtötte előtte a későbbi áldozatokat. Emellett a csatákban komoly előny volt számára a Mercedes maximumra feltekert új erőforrása, valamint a többségével ellentétes gumitaktika. Ő maga is elismerte a verseny után, valójában egyik manőverét sem tartja igazán emlékezetesnek, túl könnyen rágta át magát a mezőnyön.

Lewis Hamilton előzi Sergio Pérezt Brazíliában (Fotó: XPB)

A nyilvánvalóan elfogult csapatfőnökök kijelentései után a német Auto Motor und Sport szaklap kíváncsi volt, hová is helyezhetjük el Hamilton brazíliai felzárkózását, ezért megvizsgálta, hány hasonló nagy visszatérést láthattunk a 2017-es szezonban. 13 esetet gyűjtött össze.

Arrivabene mindjárt kettőt is említett. Vettel Mexikóban éppen Hamiltonnal történt ütközése után került a mezőny végére, s kapaszkodott fel a 19. pozícióból egészen a 4. helyig. E fölzárkózás során szintén 10 ellenfelét utasította maga mögé, s eggyel több kerékcserét hajtott végre, mint a mezőny többsége. Malajziában még hátrébbról, a 20. helyről rajtolva lett majdnem 3., csakúgy, mint legutóbb Hamilton. A pályán akkor csak 6 autót előzött meg, és ugyanúgy egy kiállása volt, mint a riválisok nagy részének.

Volt viszont még egy harmadik felzárkózása is: Kanadában. Akkor Max Verstappen vitte le az első szárnyát, amely miatt előbb csak visszacsúszott, aztán szárnycserés kiállásra kényszerült. A biztonsági autó ekkor nem segítette őt, sokkal inkább növelte a hátrányát, pozíciót is vesztett miatta. Végül 11 autót előzött meg, a hátránya pedig 29,8 másodpercről 35,9 másodpercre nőtt.

Daniel Ricciardo és Sebastian Vettel csatája Malajziában (Fotó: XPB)

Hamiltonnak egy további hasonló fölzárkózása volt még idén: szintén Mexikóban. Defektje miatt még több időt vesztett, mint Vettel, és sérült diffúzorával nem is ment olyan jól a lassabb autókkal szemben. Így is a 20.-ról a 9. helyig tört előre, eggyel több kiállással, körhátrányban ért célba.

A közelmúltban Max Verstappennek is volt egy Hamiltonéhoz hasonló futama. Austinban ő is annak köszönhette dobogós esélyét, hogy már az elején előretört, s csatlakozni tudott az élmezőnyhöz. Büntetése miatt végül csak 4. lett, ám a 16. helyről rajtolva így is elmondhatta magáról, amit Hamilton Brazíliában: ha jobb pozícióból indult volna, lett volna sansza nyerni.

Ricciardo minden téren az élen

Az idei év legnagyobb felzárkózója ugyanakkor nem az említett trió tagja. Daniel Ricciardónak a brazíliai már a 4. olyan versenye volt, amelyen a mezőny sűrűjéből kellett visszatérnie az élmezőnybe. Interlagosban a 17. helyről lépett fel 6.-nak, Olaszországban a 16. helyről lett 4., Nagy-Britanniában a 19. pozíciót váltotta 5. helyre, míg Azerbajdzsánban a 17. kockából indulva nyert. E versenyek során három alkalommal 11 előzést kellett bemutatnia, összesen pedig 40 sikeres manőver fűződött a nevéhez.

Brazíliában is többet kellett előznie eggyel, mint Hamiltonnak, mivel a kerékcserék során újra korábban már letudott ellenfelek mögé került. Őt ráadásul csak nehezebb helyzetbe hozta a rajtbaleset, hiszen megpördült, majd korai kerékcserére kényszerült.

Bakuban a fékhűtőjébe ragadt törmelék miatt szintén korai kiállást hajtott végre, ám győzelméhez akkor nagy adag szerencse is kellett: a biztonsági autók, a két finn versenyző ütközése, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel kényszerkiállása és büntetése, valamint Felipe Massa és Max Verstappen műszaki hibája is őt segítette.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Mindez azonban mit sem von le az érdemeiből. Az idén összeszámolt 13 nagy felzárkózásból senki neve mellett nem szerepel több, 40 előzésével pedig messze túlszárnyalta a három hasonló versenyén 27-et bemutató Vettelt, valamint a két ilyen futamán 19-et abszolváló Hamiltont.

Nem véletlen, hogy e statisztikák főként a három élcsapat versenyzőinek nevét tartalmazzák: nagy felzárkózásokra mindig a legjobb autókkal van esély. Ettől független pár középcsapat is büszkélkedhet nagy kapaszkodásokkal: Fernando Alonso Azerbajdzsánban 10, Sergio Pérez Bahreinben 11 pozíciót javított rajthelyéhez viszonyítva, ami legalább olyan elismerést érdemlő tett, mint a nagyoké.

Nagy felzárkózások 2017-ben (forrás: Auto Motoro und Sport):