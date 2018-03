Dupla előny a Mercedesnél a kisebb fogyasztás miatt?

Miközben a Ferrari a hírek szerint többet fogyaszt, mint közvetlen riválisai, a Mercedes duplán is profitál erőforrása gazdaságosságából.

Mercedes, Ferrari (Fotó: Mercedes/Twitter)

Toto Wolff az Auto Motor und Sportnak a múlt héten adott interjúban azt találta mondani: „Nem vagyok biztos benne, hogy már nem a Ferrarié a legerősebb motor.” A Mercedes sportigazgatója mindezt a formálódó új motorszabályok és az erőforrások teljesítményének fokozatos kiegyenlítődése kapcsán állapította meg.

Vagy hiszünk neki, vagy nem, a motorok teljesítményének adatait úgyis féltve őrzik a résztvevők. Az erőforrások minőségét ugyanakkor távolról sem csak a teljesítmény határozza meg, a megbízhatóságon túl legalább ennyire fontos szempont a hatékonyság, a fogyasztás is.

Ez a terület 2018-ban pedig a téli tesztek alapján a korábbinál is fontosabbnak ígérkezik. A csapatok Barcelonában több versenyszimulációt is teljesítettek. Az időket tekintve nagyjából két másodperccel gyorsabbak voltak, mint egy éve, ám ennél nagyobb is lehetett volna a különbség, ha nem kellett volna látványosan ügyelniük az üzemanyag-fogyasztásra. Az úgynevezett „vitorlázás” minden csapatnál bevett gyakorlat volt a hosszú etapok során, és okozott is problémákat a lassítás miatt visszahűlő gumik révén.

A mezőny tagjai fejvakarva állapították meg, hogy a motorok fogyasztása jelentős mértékben nőtt 2017-hez képest, jobban, mint várták. Pedig Barcelona ilyen tekintetben nem is számít a legextrémebb helyszínnek.

Valtteri Bottas (Fotó: XPB)

E növekedés egyik okát a gyorsulás jelenti, ami nemcsak a karosszériák és erőforrások fejlődésének következménye, hanem annak is, hogy a gumik jobban tapadnak, a barcelonai pályát pedig újraaszfaltozták. Ez utóbbi, valamint a hidegebb idő a szakemberek szerint közrejátszott a kissé váratlan fogyasztásnövekedésben.

Hogy a benzinégetés hol és mennyire jelent majd problémát idén, azt ez alapján egyelőre nehéz megmondani, abban viszont a résztvevők egyetértenek, hogy érdemes lesz odafigyelni e problémára.

A legkevésbé a Mercedesnek kell aggódnia, mivel a csillagosok továbbra is jelentős előnyben vannak a fogyasztás terén. Bizonyos pályákon már 2017-ben is ellenfeleikhez viszonyítva 10 kilogrammal kevesebb üzemanyaggal el tudtak jutni a célig. A számítások szerint 2018-ban ilyen szempontból a Renault követi őket a sorban, míg a szomjasabb Ferrari csak a franciák után következik.

Egy olyan szabályrendszerben, melyben meghatározott mennyiségű (105 kilogramm) üzemanyag áll rendelkezésre a versenytáv teljesítéséhez, ez több tekintetben is komoly előny. A kevesebb benzin egyrészről kevesebb cipelt súlyt jelent, másrészről hatékonyabban működő motorról árulkodik. „Itt szó sincs arról, hogy a Mercedes egyszerűen kevesebb üzemanyagot fogyaszt. Ezáltal az ilyen szempontból kevésbé kritikus versenyeken tíz-tizenöt kilogrammal kevesebbel rajtolhatnak, ami az elején akkora súlyelőnyt jelent, ami körönként három-négy tizedmásodpercet is kitehet” – magyarázta Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója.

Lewis Hamilton (Fotó: Mercedes)

Az osztrák szerint 2018-ban a gyorsulás miatt ennek még az eddiginél is nagyobb szerepe lehet. „Most sokkal több a padlógázas szakasz, mint korábban volt. Megvan a tapadás, és nem hinném, hogy mindenki boldogulni fog a százöt kilogramm üzemanyaggal. Egyes versenyeken ez biztosan számítani fog. Persze azon is sok fog múlni, hogyan taktikázol, reménykedsz-e egy biztonsági autós fázisban, vagy ’vitorlázol-e’ közben.”

Ez főleg az olyan tempós pályákon okozhat fejtörést, mint Monza vagy Spa, ahol egyeseknek talán kevesebb lehetőségük lesz feszegetni a határokat a fogyasztás miatt. Marko attól tart, hogy a Mercedes előnye továbbra is jelentős. „Mi úgy tippeljük, legalább tíz kilogrammról van szó. De az új motorokkal akár tizenöt is lehet” – vélekedett.