Kitakart versenyzők: egyedi sisak helyett egyedi glóriafestés?

Nemcsak az autók kinézetére, a versenyzők felismerhetőségére is komoly hatása van az idén kötelezővé tett glóriának. Több versenyző szerint lenne megoldás.

Találd ki, ki vagyok? Szergej Szirotkint jól elbújtatta a glória, ám a 35-ös rajtszám segít (Fotó: XPB)

A hétvégén rajtoló 2018-as F1-es szezonban nemcsak a glória látványát kell megszoknunk, hanem azt is, hogy a bukókeret némiképp megváltoztatja a versenyzők azonosításának eddigi legegyszerűbb módját. Mivel a fejvédő több szögből részben vagy teljesen kitakarja a versenyzők sisakját, felismerésükhöz mostantól inkább a kamerák festését, valamint a láthatóbb helyekre feltett rajtszámokat kell használnunk.

A glóriát kezdettől fogva ellenző Kevin Magnussen a téli teszteken néha azt sem tudta, ki ül éppen az adott autóban. „Egyértelmű probléma a versenyzők azonosítása. Kimentem a pályára, és bár egész életemben néztem a Forma–1-et, nem tudtam megmondani, hogy ki vezet éppen. Ez nem túl jó, és a televízión keresztül ugyanez lesz a helyzet. Amikor az egész mezőny egyszerre érkezik majd az első kanyarba, fogalmuk sem lesz, ki kicsoda” – jósolta a Haas versenyzője.

Az FIA az elmúlt években több intézkedéssel tett azért, hogy könnyebb legyen a versenyzők felismerése menet közben. Évekkel ezelőtt elrendelte, hogy egy éven belül nagyjából azonos sisakfestést használjanak, s ne változtassanak futamról futamra (e szabály most némiképp értelmét veszíti...), tavaly pedig előírta, hogy meghatározott helyekre meghatározott méretű rajtszámokat kell felragasztani. A csapatokon belül emellett a kamerákat is eltérő színűre festik: az egyik versenyző fekete, a másik színes fedélzeti kamerát használ egész évben.

Az azonosításuk elsődleges módját azonban évek óta a sisakfestések jelentik, melyek ráadásul egyfajta védjegyei is a versenyzőknek. Többek szerint a glória ezt is elrontja. „Ez az egész sisakdizájnt értelmetlenné teszi. Még az is lehet, hogy fehér sisakot fogok használni, úgysem jelent különbséget” – panaszkodott Max Verstappen.

Minek festegetni, ha úgysem látja senki? Max Verstappen felvetése jogos... (Fotó: XPB)

Fernando Alonso úgy véli, a szurkolókat is meg lehetne kérdezni arról, milyen megoldást javasolnának a problémára. „Lehet, hogy a nézőknek lenne pár ötletük az F1 számára, a sportág talán elvégezhetne valamilyen felmérést” – vetette föl. „Részünkről semmi különbség nincs, de a szurkolókon jó lenne segíteni.”

A glóriát szintén bevezető Forma–2-ben már láthattunk ötleteket erre. A DAMS csapata versenyzői zászlaját és névfeliratát ragasztotta fel a glóriájára. Az F1-gyel gyakran foglalkozó grafikus-tervező Sean Bull eközben már a múlt évben fölvetette, hogy a glóriát a sisakdizájnokhoz kellene igazítani, s erről grafikákat is készített.

Esteban Ocon jó ötletnek tartaná ezt a változtatást. „Jó lenne, ha kerülne valami a glóriára a sisakfestésünkből” – állapította meg. Honfitársa, Pierre Gasly is támogatná az ötletet. „Nem igazán látni most a sisakokat a glória miatt, és a lelátón ülő nézők számára szinte lehetetlen lesz felismerni őket. Kell, hogy legyen valamilyen megoldás, talán egy klassz dizájn, vagy akár egy zászló elhelyezése a glórián, amivel a szurkolók azonosítani tudnak minket” – javasolta a Toro Rosso versenyzője.

E lehetőséggel egyelőre egyetlen csapat sem élt. Annak ellenére sem, hogy a glóriát csak kevesen használják reklámfeliratokhoz, így a legtöbbeknél nem lenne akadálya a minta alkalmazásának. A 10 csapat alapvetően két utat követ a glória terén: többen (Ferrari, Force India, Williams, Toro Rosso, McLaren, Sauber) autójuk színére festették a keretet, míg a többiek fekete színnel próbálták „elrejteni” azt. Szponzormatricák egyelőre nemigen kerültek fel rájuk, a Ferrarién saját logója látható, míg a McLaren Ausztráliában egy strandpapucsokat forgalmazó divatmárka emblémáját helyezi fel.

Sean Bull sisakmintás glóriatervei egyelőre nem sokakat ihlettek meg:

Így is festhetne Sebastian Vettel glóriája (Grafika: Sean Bull)

A Nico Hülkenberg sisakja által ihletett megoldás (Grafika: Sean Bull)

Valtteri Bottas sisakdizájnjával (Grafika: Sean Bull)