Lépéseket fontolgat az FIA a Ferrari vitatott igazolása után

Az FIA ígéri, Laurent Mekies Ferrarihoz szerződése után minden lehetségest elkövet annak érdekében, hogy hasonló esetekben önmagát a csapatokat is levédje.

Charlie Whiting (Fotó: XPB)

Bő fél éven belül két kulcsemberét is elveszítette az FIA azáltal, hogy egy csapat átcsábította őket magához. Tavaly a Renault szerződtette a korábbi technikai igazgatót, Marcin Budkowskit, míg most a versenyigazgató helyettese és a biztonságért felelő kutatócsoport vezetője, Laurent Mekies hagyta el a szövetséget a Ferrari kedvéért. Az esetekben közös, hogy a többi csapatról bizalmas információkhoz hozzáférő szakemberekről van szó, akiknek a váltása emiatt fel is háborította a résztvevőket; továbbá mind a Renault, mind a Ferrari hat hónap kényszerszabadság után fogja munkába állítani új emberét.

Ezt az időt annak ellenére keveslik a többiek, hogy az FIA csak három hónap pihenőt írhat elő embereinek. A McLaren és a Red Bull csapatvezetője már hangot is adtak nemtetszésüknek, s mindketten nehezményezték, hogy a Ferrari egy, a Renault-eset kapcsán kötött szóbeli megállapodásukat rúgta föl.

A történtekről Charlie Whiting versenyigazgatót is kérdezték Melbourne-ben tartott sajtótájékoztatóján, aki elárulta, hivatalos panaszt ő egyik istállótól sem kapott. „Megértem, hogy ezek a csapatok most kissé csalódottak, de úgy vélem, a Laurent által elérhető információk kevésbé voltak érzékenyek, mint Marcin esetében” – tett különbséget a két eset között. „Nálam egyik csapat sem tett panaszt emiatt. Olvastam pár hírt, de egy csapat sem keresett meg, hogy jelezze, nem ért egyet a történtekkel.”

Horner előrebocsátotta, legközelebbi egyeztetésük alkalmával számon fogják kérni a Ferrarin, hogy miért ment szembe ígéretével, s szerződtette Mekiest azok után, hogy Budkowski esetében még hároméves kényszerszabadságot követelt.

Laurent Mekies és Charlie Whiting (Fotó: XPB)

„Talán pár hét múlva valamennyi csapattal leülünk egyeztetni, és akkor vélhetően előjön a téma” – erősítette meg Whiting, kiemelve, minden jogszabályokba nem ütköző eszközt megragadnak a helyzet javítása érdekében. „Marcin távozása után nagy vita folyt erről a Stratégiai Csoporton és az F1-bizottságon belül, ezt mindenki tudhatja. Bizonyos irányokat határoztunk meg, de ezeken továbbra is dolgozunk a csapatokkal és a jogi szakemberekkel, hogy lássuk, mit tehetnénk a különböző országokban.”

Az FIA-nak más problémán is törnie kell a fejét: Mekies távozásával helyettes versenyigazgató nélkül maradtak, és Ausztráliában ezt a tisztséget nem is fogja senki betölteni. Szerepeit vészmegoldásként most felosztják a már meglévő embereik között.

„Keressük Laurent utódját, de pillanatnyilag nem ezen dolgozunk, hanem azon, hogy mielőbb kellően levédjük magunkat, és teljesíteni tudjuk a feladatainkat a versenyirányításban a legmozgalmasabb időszakokban is. Megvannak az embereink a különböző szinteken, és itt, Ausztráliában különösen jó helyi szakemberek is vannak, így sokaktól kérhetünk segítséget, ha szükség van rá. Marcin Budkowski esetében is kellett pár hónap, mire Nikolasz Tombaziszt megtaláltuk. Vele most van egy jó emberünk. Szeretnénk ezúttal is jól választani.”