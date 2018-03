Vizsgálat indult Räikkönen és Ricciardo ellen

Kimi Räikkönen és Daniel Ricciardo ellen is vizsgálat indult az Ausztrál Nagydíj második szabadedzése után, miközben az első büntetéseket már ezt megelőzően kiosztotta az FIA.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Nem kellett sokat várni az első „ügyekre” 2018-ban: Melbourne-ben mindjárt két vitás esetben is vizsgálódik az FIA. Az egyik a hazai kedvencet, Daniel Ricciardót érinti, aki nem lassított le kellő mértékben a második gyakorlás közepén kiadott piros zászlós jelzés idején.

A versenyirányítás a célegyenesben felszínre kerülő kábelek miatt állította le az edzést, amikor Ricciardo éppen ultralágyas repülőkörét teljesítette volna. Az első két szektorban még jobban állt addigi idejéhez képest, ám körét félbe kellett szakítania. Az FIA rendszere így is azt jelezte, hogy nem maradt az ilyenkor előírt minimális idő fölött, azaz nem lassított kellőképpen a veszély idején. A Red Bull versenyzőjétől most magyarázatot várnak, amennyiben nem tud kielégítő indoklással előállni, akár rajtbüntetésre is számíthat.

Kimi Räikkönen (Fotó: XPB)

Egy másik nagyágyú esetében is vizsgálat folyik. Kimi Räikkönent és Valtteri Bottast azok után rendelte be a versenyirányítás, hogy a második edzés elején a két finn kis híján összekoccant a 3-as kanyar bejáratánál. Räikkönen kerülhet bajba, aki Bottas előtt a versenyíven haladt lassú körén. Honfitársa repülőkörön volt, és a nagy tempókülönbség miatt félre kellett rántania a kormányt, hogy elkerülje a Ferrari hátulját. Bottas emiatt a kavicságyon volt kénytelen végigszánkázni.

Akármilyen ítélet is születik a két ügyben, az első büntetést nem Ricciardo vagy Räikkönen fogja kapni 2018-ban. A két Toro Rossó-st már az első edzés után elmeszelték gyorshajtásért. Brendon Hartley 1,4, Pierre Gasly pedig 5,9 km/órával lépte túl a boxutcában megengedett sebességet, így az új-zélandinak 200, a franciának 600 eurós büntetést kell fizetnie. A Toro Rosso már elismerte, ők hibáztak: nem működött megfelelően a sebességkorlátozójuk.