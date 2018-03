Bahreinben derül ki, milyen jövőt szán az F1-nek a Liberty

Közeleg a csapatok által már régóta várt pillanat: a Liberty Media Bahreinben vázolja az F1 jövőjéről alkotott konkrét elképzelését.

2020 végéig szól a Forma–1-es csapatok szerződése a Forma–1-gyel, e megállapodásokat még Bernie Ecclestone kötötte meg. A királykategóriát tavaly felvásároló Liberty Media az abban meghatározott feltételekkel sok mindent már nem tud kezdeni, ám mivel új alapokra szeretné helyezni a sportágat, 2021-től alapvető reformokat kíván bevezetni.

Ennek középpontjában egy új motorformula, a költségvetési limit, valamint a kereskedelmi jogdíjak szétosztási rendszere áll. Az amerikaiaknak már mindhárom területen vannak elképzeléseik, ám eddig csupán az első, a motorkérdés kapcsán közöltek részleteket. Mivel azt a Mercedes, Ferrari, Renault hármas nem fogadta jól, a pénzügyi kérdések kapcsán már jobbnak látták, ha nem nyitnak még egy frontvonalat.

Úgy tudni azonban, hogy a két hét múlva esedékes bahreini hétvégén Chase Careyék előállnak reformterveikkel, s részletesen bemutatják azokat a csapatoknak. Egyelőre csak annyi tűnik biztosnak, hogy az átdolgozott motorszabályaikat ismertetik. Korábban az FIA-val arról adtak hírt, hogy megszabadulnának az MGU-H-tól, és számos alkatrész egységesítésével tennék olcsóbbá, egyszerűbbé az erfőrrásokat, melyek ezen felül viszont a jelenlegi motorok alapjaira épülnének, azaz turbófeltöltős, V6-os hibridegységek lennének.

A kivonulással fenyegető Ferrari, a melléjük álló Mercedes, valamint a teljesen új motort ellenző Renault az első tervismertetés óta hadban áll a Libertyvel, a háttérben azonban Ross Brawnék folyamatosan egyeztettek az érintettekkel, a jelenlegi gyártók pedig a hírek szerint egy saját ellenjavaslatot is küldtek a sportági vezetőknek.

Christian Horner, a Liberty-párti Red Bull csapatfőnöke a bahreini megbeszélés kapcsán elmondta: „A legfontosabb, hogy teljes képet kapjunk a sportág jövőjének alakulásáról. Mindenki szeretné tudni, mik a Liberty tervei, és remélhetőleg a következő hetekben ki is fog derülni.”

Helmut Marko, az osztrákok tanácsadója megerősítette a bahreini tanácskozás hírét. „Azt mondták, Bahreinben részleteket fognak elárulni. Kíváncsian várjuk őket. Meglátjuk, de én nem tudom elképzelni, hogy az MGU-H maradjon. Abban egyetértünk, hogy változtatni kell a technikai szabályokon, ahogy a költségek terén is. Muszáj csökkenteni a kiadásokat, bármilyen módon. Elég csak megnézni a Force Indiát. Egy csapatnak sincs bevétele, az üzleti modell nem túl egészséges.”

Ezt Bob Fernley, a Force India helyettes csapatfőnöke is megerősítheti. Szerinte a 2021-es változásokról még 2020 előtt jó lenne megállapodni. „A legfontosabb, hogy végre mutassanak valamit” – mondta az eddigi marketingújításaival csak a felszínt kapargató Libertyről. „A felvezetés nagyon szép volt, de most már ideje előrukkolni a lényeggel. Ez egy fontos év lesz számukra, fontos lenne még idén megalkotni a motorszabályokat is, mert a gyártóknak idő kell a felkészülésre. A karosszériára vonatkozó szabályok ismertetésével várhatunk 2019-ig, mert azok alkalmazására egy év is elég. A kereskedelmi kérdésekről folyó vitára pedig még lesz egy évünk.”