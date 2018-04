Ricciardo: A ferraris előszerződés nem létezik

Daniel Ricciardo a Red Bullon kívül még egyetlen másik csapattal sem egyeztetett a jövőjéről és határozottan cáfolja a ferraris előszerződéséről szóló pletykákat.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Kissé zavarban volt a Kínai Nagydíj győztese a bakui FIA-sajtótájékoztatón. Amiatt érezte kényelmetlenül magát, hogy az újságírók szinte csak őt faggatták, mit sem foglalkozva a két oldalán unott arccal ücsörgő Nico Hülkenberggel és Kevin Magnussennel. Már csak ilyen a friss futamgyőztesek sorsa – főleg ha még a jövőjük is bizonytalan…

Az elmúlt hetekben híre ment, hogy Daniel Ricciardo egyre vonzóbb lehetőség az élcsapatok számára, és a Red Bull mellett a Mercedes és a Ferrari is érdeklődik iránta. Egyes beszámolók szerint már előszerződést is kötött a Scuderiával, mely a nyári szünetig arra kötelezheti őt, hogy egyetlen másik féllel se tárgyaljon hivatalosan.

Ricciardo ezt a hírt viszont előbb csak utalgatva, aztán konkrétan is cáfolta. „Csak a Red Bull-lal tárgyaltam. Már tavaly nagyon nyíltak voltunk egymással, és a médiában is egyértelművé tették, hogy meg akarnak tartani. Voltak egyeztetéseink, és bár tudom, hogy vannak más hírek is erről, de ezek nem igazak, nem beszéltem senkivel – legalábbis eddig még biztosan nem” – nyilatkozta. Majd a későbbi kérdésre, kategorikusan ki tudná-e jelenteni, hogy nem kötött előszerződést a Ferrarival, leszögezte: „Igen, ez nem igaz – ezt kijelenthetem.”

Daniel Ricciardo a kérdésekre felelt, Kevin Magnussen csak unatkozott... (Fotó: XPB)

Volt, aki megjegyezte, ha ő nem is tárgyalt másokkal, a képviselői ettől még megtehették... Bár hivatalosan nincs menedzsere, segítő elmondása szerint vannak. „Van egy kis csapat, akik segítik a munkámat. A tárgyalásokra is van egy emberem. Nagyon határozott elképzelésem van arról, mit akarok és milyennek képzelem a jövőmet, de ha már a részletekről lesz szó, abba nem kell igazán belefolynom.”

Később a taktikájáról is kérdezték, arról, megvárja-e, hogy más csapatok kopogtassanak nála, vagy ő fog bejelentkezni valakinél. „Ez egy jó kérdés. Nem igazán félek attól, hogy nem lesz ülésem a következő évre. Ezért nem is érzem úgy, hogy holnapig döntenem kell, máskülönben lemaradok mindenről. Emiatt gondolom azt, hogy a nyári szünetig kivárhatom, mi történik. Ha addig semmi sem történik, akkor nyilván elő kell venni egy B-tervet. Nem hinném, hogy addig is siettetni kéne bármit.”

Vízhordó nem lesz, Hamiltontól nem félne

Az egyik kérdező Lewis Hamilton 2012-es esetét emlegette. A brit akkor ősszel döntötte el, hogy elhagyja nevelőcsapatát, a McLarent az akkor még nem túl jó formát mutató Mercedes kedvéért. Megkérdezték Ricciardót, ő is hajlandó lenne ilyen lépésre szánni magát kalandvágyból és kíváncsiságból. „A kíváncsiság nem fogja felülírni a tényeket. A választási lehetőségeim közül az fog számítani, hogy melyik autó a leggyorsabb. Nem fogok csak azért csapatot váltani, hogy váltsak. Azt fogom választani, amit potenciálisan jobbnak érzek” – tette egyértelművé.

Ami elvárásait illeti, elmondta: „A legfőbb elvárás, hogy legyen esélyem bajnokká válni. Nem állítom, hogy ahol most vagyok, ez lehetetlen lenne. De ezért is akarok időt hagyni magamnak, mert még korán vagyunk ehhez. Megnyertük a legutóbbi versenyt, de a bajnoki címhez egy szezonban egynél több győzelemre van szükség, és most erre várok. Ez a fő célom, az anyagi kérdések pedig csak másodlagosak.”

Kérdezték a Ferrariról és arról, nem riasztja-e vissza a vörösök kapcsán, hogy Kimi Räikkönen egyre inkább Sebastian Vettel segítőjének tűnik. „Annyi biztos, hogy bármilyen szerződést is fogok aláírni, egyenlő bánásmódot várok el. Sosem mennék olyan helyre, ahol nincs esélyem, mivel a célom, hogy világbajnok legyek. Ez az álmom, hiszek benne, hogy képes vagyok megvalósítani. Ha valaki azt mondja, leszerződtet, de ezt és azt kell csinálnom, az számomra nem vonzó lehetőség. Hogy így lesz-e, azt viszont nem tudom, mert fogalmam sincs, melyik csapatnál hogy megy ez. A Red Bullnál mindig megvolt az egyenlőség és a sportszerűség, ez egy remek közeg, és mindenhol ilyesmit várok el” – felelte.

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

Arról is faggatták, mit szólna hozzá, ha a Mercedesnél Lewis Hamilton csapattársa lenne. „Kihívás a legjobb ellen küzdeni, és Lewis egyike a legjobbaknak, tehát nagy kihívást jelentene. De már most is remek kihívásom van Maxszal, korábban pedig ugyanez volt Sebbel is. Nem állítom tehát, hogy kizárólag Lewist keresem, de az biztos, hogy tetszene a feladat.”

Ricciardo egy korábbi interjúban megjegyezte, csak kétéves szerződésben gondolkodik, mivel 2020 után ismét gyökeresen változnak a Forma–1 szabályai, ami az erősorrendre is hatással lehet. Ennek kapcsán most viszont úgy fogalmazott, a sportág választott útja közvetlenül nem lesz hatással a sorsára. „Nem gondolkodtam ezen igazán. Nem tudom, hogy kéne-e miatta aggódnom. Minden évben változik valami, mint az életben is. Elég távolinak tűnik még ez, két év van addig. A sportágat természetesen minden versenyző szeretné jobbá tenni, és foglalkozunk is ezzel a viták során, de nem igazán aggódom a sport által választott irány miatt. Nekem még túl távoli 2020” – jelentette ki.

Előtte valóban nem ártana meghozni a döntést 2019-ről. Ricciardo most először van abban a helyzetben, hogy ezt egymaga teheti meg, korábban mindig a Red Bull választott helyette. Emiatt nem csoda, hogy a nyári szünetig jegelné a témát, és élvezné a növekvő népszerűségét. Ha úgy folytatja, ahogyan Kínában abbahagyta, minden oka meg is lesz kényelembe helyezkedni...