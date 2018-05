Vettel állítja, a versenyzők kijátsszák a VSC-szabályt

Kritizálta Sebastian Vettel a virtuális biztonsági autót, amit szerinte minden versenyző kijátszik. Charlie Whiting versenyigazgató csak azt nem tudja, hogyan.

Charlie Whiting és Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

A ferraris ugyan éppen a virtuális biztonsági autós fázis alatt ejtette meg a dobogójába kerülő második kerékcseréjét, azt ezúttal nem állítja, hogy a figyelmeztető jelzés ugyanúgy tönkretette versenyét, mint Kínában a valós biztonsági autó. Max Verstappen a kiállásakor előzte meg, ám elmondása szerint ebben a rossz beállása és a forgalom miatt elhúzódó kerékcseréjének is szerepük volt. Ettől függetlenül a procedúrával nem elégedett, mert szerinte a deltaidő betartása mellett is előnyhöz lehet jutni vele.

Sebastian Vettel állítja, a VSC-szabály bizonyos fokig kijátszható, és a versenyzők élnek is ezzel a lehetőséggel. „Mindenki számára egyforma a helyzet. Az FIA egy olyan rendszert biztosít számunkra, amely egy deltaidő követését írja elő. Mindenki eszerint vesz vissza a tempóból, negyven százalékkal rosszabb köridővel. Viszont szerintem mindenki tudatában van annak, hogy bizonyos módon lehet gyorsabban menni a VSC alatt annál, mint hogy a deltaidőt követed: azzal, hogy megspórolsz némi utat.”

„Szerintem olyan rendszerre lenne szükség, amiben nincs ilyen kiskapu, mert ez csak arra kényszerít minket, hogy nevetséges íveken autózzunk a pályán. És mindenki ezt csinálja, szerintem ez nem titok. A sportágunknak jobbnak kéne lennie annál, hogy egy gyenge szoftvert biztosít, ami mellett lehetséges ilyen módon előnyre szert tenni.”

Vettel a virtuális biztonsági autóból Ausztráliában profitált, ahol így előzte meg Lewis Hamiltont. A biztonsági procedúrákat már nem először kritizálja idén, hiszen Kínában azt rótta föl az FIA-nak, hogy akkor küldték be a biztonsági autót, amikor ő és az élen haladó Valtteri Bottas már nem tudott a boxba hajtani kerékcserére, míg a mögöttük haladók igen. Ezzel akkor őket kivették a győzelemért zajló versenyből, ami kapcsán fölvetette, a biztonsági autó előtt ilyen helyzetekben érdemesebb lenne virtuális biztonsági autót bevetni, amely befagyasztja a versenyzők közti távolságot.

Fotó: XPB

Charli Whiting versenyigazgató nem teljesen érti, mi Vettel panaszának pontos tárgya. „Nem tudom, hogy miről beszél. A VSC-t az ECU méri, és a tempó harminc százalékkal lassabb, mint egy gyors kör. A versenyzők ezt a köridőt követik. A pálya minden ötvenedik méterén méri a tempót. A viszonyítási időhöz mérten mutatja meg a plusz vagy mínusz időt, és minden ötven méteren emlékeztet arra, hogy az előírás alatt vagy fölött vagy-e.”

„Lehetnek negatív tartományban is, de amíg legalább egyszer pozitív tartományban vannak a bírói posztok alapján kijelölt miniszektorokban és az első biztonsági autós vonalnál, addig rendben vannak. Még ha valaki éppen nullán van, az sem számít. És ha ötven méterenként mérnek, hiába választasz más ívet, az eltérés nagyon minimális. Bizonyos szempontból értem, hogy mit mond, de a versenyív az optimális, mert általában ez a legrövidebb út.”

A brit ugyanakkor megígérte: „Ha bizonyítékuk van erre, akkor nyilván meg fogjuk vizsgálni, hogy lássuk, lehet-e manipulálni. De én úgy vélem, egy kör alatt, fél kör alatt, vagy akármennyi idő alatt nem lehet előnyt szerezni, amíg nullán állnak.”

Whiting azt ellenben elismeri, hogy a virtuális biztonsági autóval előnyre lehet szert tenni a kerékcseréknél – ahogy azt Vettel ausztráliai esete megmutatta. „Ezt mindenki tudja, nem újdonság. Mi most annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy a biztonsági autós első és második vonal közötti távot is használjuk, miniszektoroknak tekintjük, és ezzel minimalizáljuk a versenyzők által szerezhető előnyt” – utalt arra a pályaszakaszra, melybe a boxutca is beletartozik, s amelyre jelenleg nem vonatkozik a tempókorlátozás.