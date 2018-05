Vettel: A rajtrácslányok eltüntetése sokat elmond a korunkról

Miközben Lewis Hamilton örül, hogy Monacóban visszatérnek a lányok a rajtrácsra, Sebastian Vettel szerint sajátos korképet fest a szerinte fölösleges száműzésük…

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Miközben a Liberty Media év elején jelezte, hogy többé nem alkalmaz táblákat és zászlókat tartó modell lányokat az F1-es rajtrácson, ezen a hétvégén Monacóban a helyi szervezők egy fő támogatójukkal összefogva mégis visszacsempészik a csinos hölgyeket oda – kiegészülve pár férfi modellel. A szerdai sajtótájékoztatón a versenyzőket is megkérdezték arról, mit szólnak a helyiek lépéséhez és ahhoz, hogy a versenyek többségén már nincsenek jelen a lányok.

Amikor híre ment, mire készül Monaco, Lewis Hamilton a közösségi oldalán lelkesen fogadta a fejleményt, és egyértelművé tette, támogatja a lányok alkalmazását. Ehhez képest a sajtószobában most jóval visszafogottabb volt, ám így sem titkolta az örömét. „Szerintem a nők a világon a legszebbek. Ezen a versenyen volt olyan is, hogy fiúk álltak az autónk előtt, a múltban vegyesen is voltak itt. Monaco egy elegáns nagydíj, és… fogalmam sincs, mit gondolnak erről a lányok, mert sosem beszéltem velük arról, mit gondolnak a helyzetükről. Nem igazán tudok mit mondani erről, és nem is érzek igazán semmit. Ha a rajtrácsra menet azt látjuk, hogy lányok állnak ott, az remek, mert ez Monaco. De nem hinném, hogy valaha is rákényszerítettük volna a lányokat, hogy kényelmetlenül érezzék magukat.”

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A jobbján helyet foglaló Vettel is többször jelezte, nehezére esik elfogadni a Liberty döntését. Most is kritizálta azt, mivel szerinte fölösleges túlbuzgóságról van csupán szó. „Szerintem ezt az egészet fölöslegesen fújták föl, mivel a múltban egy lányt sem kényszerítettek arra, hogy ezt csinálja, élvezték, amit csináltak. Egyetértek Lewisszal, én is szeretem a lányokat, csodálatosan néznek ki. Ha fiúk lennének, nem érdekelnének. Nem bántásból mondom, de velük nem foglalkoznék.”

A ferraris úgy véli, a mai korra jellemző, hogy hajlamosak túlzásba vinni a politikai korrektség keresését. „Ez egyszerűen a manapság jellemző túlzó fontoskodás. Minden lány, aki rajtrácslányként részt vett a versenyeken a múltban, azért tette, mert akarta. Biztos vagyok benne, hogy ha vasárnap megkérdezzük őket, boldogok-e, a válaszuk igen lesz. Nem hinném, hogy bárki kényszerítené őket erre. Ez sokat elárul a korszakunkról, arról, hogy szeretünk nagy feneket keríteni a semmiségeknek…”

Az ifjú Charles Leclerc is egyetértett – vállalva annak kockázatát is, hogy ezért még kap otthon… „Nekem is hasonló a véleményem. Jó volt lányokat látni a rajtrácson, mondom ezt úgy, hogy van barátnőm, és talán most bajba kerülök…” – mondta nevetve.

Charles Leclerc és Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Hozzátette ugyanakkor, hogy a lányokat helyettesítő gyerekek jelenléte is remek kezdeményezés. „Az is jó, hogy gyerekek vannak itt. Monaco pici, és így eshet meg, hogy az én kis unokatestvérem is ott lesz most velem a rajtrácson. Ez remek lesz. Láttam, milyen boldog volt, amikor megtudta, hogy kiválasztották, és ezt jó látni. A gyerekek alkalmazása is jó ötlet.”

Romain Grosjean kollégáival ellentétben nem ellenzi a lányok eltűnését. A téma kapcsán ő csupán annyit mondott: „A rajtrács így is elég zsúfolt. Azzal, hogy eltávolították őket, jót tettek a huszonegyedik századi nőkkel, mert nem csupán táblatartókként alkalmazták őket. Monaco pedig mindig különleges volt, így valamit mindig másképp csinál.”