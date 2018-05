Öt baleset 4 hétvége alatt – „Verstappen hajlamos elbízni magát”

Alaposan megnehezítette saját és csapata dolgát Max Verstappen az időmérő előtt. Nico Rosberg szerint a túlzott önbizalma vezette a falba – baleseti statisztikájára nem lehet büszke Monacóban.

Max Verstappen balesete (Fotó: Formula1/Twitter)

„Utálom a hazardírozást” – nyilatkozta Max Verstappen a monacói hétvége kezdetén, amikor arról kérdezték, járt-e már a hercegség híres kaszinójában. Elmondása szerint semmi értelmét nem látja az efféle szerencsejátéknak, mert előre tudható, hogy a végén úgyis a játékos veszít. Furcsa ellentmondás ez attól a versenyzőtől, aki a pályán nagyon is szeret és szokott a tűzzel játszani, és aki az utóbbi időben elég sokszor meg is égette magát emiatt.

A csütörtöki Red Bull-uralom után Verstappen már arról beszélt, próbál kicsit merészebb lenni a szűk utcákon, mert tudja, Monacóban éppen a bátorság jelentette századok döntenek a győzelem sorsáról. Az egyensúlyt azonban most sem sikerült megtalálnia. A harmadik szabadedzésen még a legjobb idő állt a neve mellett, amikor az Uszoda-sikánra túl agresszíven fordult rá. A falnak csapott jobb első kereke kitört a helyéről, és onnan már csak utas volt autójában, melynek a szalagkorlát jelentette a végállomást. A Red Bull alaposan összetört, és a szerelőknek igencsak kapkodniuk kell, hogy menetkészre varázsolják azt a Q1-re.

Helyzetüket nehezíti, hogy a sérült gépet csak bő negyed órával az edzés leintése után kapták vissza, így még a szállításával is értékes időt veszítettek.

„Ez hatalmas érvágás a számára. Tulajdonképpen a monacói győzelem felé haladt, hiszen gyorsabb volt Danielnél, nagyon jól ment neki, erre egyszerűen eldobja az autót, és a falnak ütközik” – értetlenkedett Nico Rosberg, aki a Sky Sports adásában élesen kritizálta a hollandot. „Természetesen Monaco mindig kockázatos, de ahhoz, hogy nyerni tudj itt, éppen ezt kell elkerülnöd. És Daniel megmutatta, el lehet kerülni az ilyen baleseteket úgy is, hogy közben elképesztően gyors vagy.”

Max Verstappen kitört kereke (Fotó: Formula1/Twitter)

„A legfőbb kérdés most az, rendbe tudják-e hozni az autót időben, és hogy rendben van-e a váz. Pár éve az én autóm is összetört, és éppen csak be tudták fejezni a Q1-re, de nagyon a határon táncoltunk. Viszont a következmény az volt, hogy csökkent az önbizalmam. Mentálisan ez átkozottul nehéz helyzet, óriási csapást jelent” – elemezte a helyzetet Rosberg, aki szerint Verstappen a túlzó rizikózással csak a saját esélyeit rontotta.

Nem túl hízelgő a Red Bull-osra nézve eddigi monacói statisztikája sem. Négy itteni versenyhétvégéje alatt a mostani már az ötödik autótörős hibája volt. 2016-ban az időmérő első szakaszában ráadásul már elkövetett egy pontosan ugyanolyan hibát, mint most. Akkor is az Uszoda-sikánban tört ki az első kereke, ami az azonnali búcsút és a 21. rajthelyet jelentette számára.

Az idei és a 2016-os baleset összevetése:

Úgy tudni, Verstappen autójának váza nem sérült, így csak a kocsi elejét kell újjáépíteni. Rosberg szerint mindenesetre lesz min elgondolkodnia a hibázó versenyzőnek. „Max hajlamos túlságosan elbízni magát, ami oda vezet, hogy túl nagy kockázatot vállal. Csakhogy ez éppen ezen a pályán tudja legjobban megbosszulni magát” – állapította meg a háromszoros monacói győztes.

A holland talán valóban átgondolhatná a rulettasztalnál és a monacói pályán vállalt kockázat közti párhuzam lehetőségét...