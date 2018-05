Néven nevezett besúgók: a Mercedes szerint ez mélyütés az FIA-tól

Mélyütésnek érzi a Mercedes az FIA részéről, hogy versenyigazgatójuk néven nevezte a Ferrari ERS-balhéját kirobbantó mérnökeit. Az ügy komolyságáról is ellentétes véleményen vannak.

Charlie Whiting és Toto Wolff (Fotó: XPB)

Hosszas vizsgálódás után az FIA Monacóban felmentette a Ferrarit a szabálytalan ERS-használat vádja alól. Charlie Whiting versenyigazgató szombaton egyértelművé tette, már nincsenek kétségeik afelől, hogy a maranellóiak nem lépik túl a szabályok által engedélyezett maximális teljesítményt, emellett pedig azt is megerősítette, hogy az ügyet a Mercedes robbantotta ki. Több médiumnak is azt mondta, a csapatnál dolgozó korábbi Ferrari-mérnök információi adták a gyanú alapját, a Daily Mailnek pedig a vörösöket múlt nyáron elhagyó, a Mercedeshez idén csatlakozó Lorenzo Sassi nevét is említette, miközben a panasz benyújtójaként egy másik exferrarist, James Allisont nevezett meg.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolffnak kicsit sem tetszett, hogy az FIA konkrétan mutogatni kezdett két alkalmazottjukra. „Az én feladatom, hogy megvédjem az embereimet, és ha két nevet rossz kontextusban emlegetnek, az zavaró” – nyilatkozta az osztrák, kiemelve, nincs semmi rendkívüli abban, hogy csapata egy felmerülő kétes ügy tisztázására kérte a szövetséget. „A csapatok minden egyes nap kérdéseket tesznek fel az FIA-nak. Szerintem nem fontos kihangsúlyozni, hogy mely konkrét személy tette föl a kérdést egy szabályosságot firtató vitában. Ha azt mondja, egy adott csapat tette, az tökéletesen rendben van, ez a bevett gyakorlat. De konkrét személyeket megnevezni nem helyes.”

Vasárnapi sajtótájékoztatóján Charlie Whiting már elismerte, talán valóban nem volt szerencsés neveket említenie, ugyanakkor szerinte nem vet rossz fényt a volt Ferrari-alkalmazottakra, hogy kérdéssel fordultak az FIA-hoz. „Nem volt helyes azt mondani, hogy ő volt a besúgó. Mint minden mérnök, ő (ti. James Allison – a szerk.) is csak odajött hozzánk, és azt mondta: 'Ez a mérnök most már itt dolgozik nálunk, és azt mondta, ez a csapat talán csinál valamit'. Megszokott a mérnököktől, hogy ezt csinálják, különösen azoktól, akik egy másik csapattól érkeztek. És ne feledjük, Lorenzo információi legalább nyolc hónaposak már, ami F1-es mércével mérve eléggé réginek számít.”

Toto Wolff (Fotó: XPB)

A Mercedes és az FIA között egyébként az ügy komolysága kapcsán sincs teljes egyetértés. Miközben Whiting állítja, komoly vizsgálat zajlott, így nagyon is létezett „ügy” és panasztétel, addig Wolff azt mondta, nekik eszükben sem volt gyanúsítgatni, csupán egy kérdést akartak tisztázni. „Nem alkottunk véleményt semmiről, nem nyújtottunk be óvást. Bízunk az FIA-ban, megvizsgálták, hivatalosan állást foglaltak, amit irányító szervként megtehetnek, mi pedig elfogadjuk ezt. Minden rendben” – monda az osztrák, aki ezzel lezártnak tekinti az ügyet.

Kanadától egyszerűsítik a Ferrari külön megfigyelését

Az FIA is lezártnak tekinti, igaz, Kanadában azért még lesz utóhatása. Whiting előrebocsátotta, a Ferrari Monacóban összetett módon bizonyította be, hogy a szabályok keretén belül mozog ERS-ével, ám a következő versenyre szeretnék leegyszerűsíteni a most még bonyolult vizsgálati rendszerüket. „Az ő felelősségük volt a bizonyítás, és miközben ez sikeres volt, nem ment egyszerűen. Megnéztük az adatokat, a szoftveren végrehajtott változtatásokat, és ezekből egyértelművé vált, pontosan mi is a helyzet, így az első edzésnap után kijelenthettük, hogy rendben vagyunk, mindent értünk. Viszont bonyolult volt a módszer, és nem szeretnénk minden egyes alkalommal ezen végigmenni, emiatt extra méréseket fogunk végezni.”

Mindez annyit jelent, hogy Kanadában a Ferrarikba további szenzorok kerülnek be az eddig használtakhoz képest. Erre azért van szükség, mert miközben a másik három motorgyártó egy egész akkumulátort használ az MGU-K-nál, a Ferrari kezdettől fogva (azaz 2014 óta) kettéosztja azt. „Kanadában már jobb lesz a rendszerünk, ami felgyorsítja a folyamatot. Ezzel már a kettéosztott elemük mindkét felét mérni tudjuk, szemben a többi rendszerrel, amely az elemet egyként kezeli” – magyarázta Whiting.