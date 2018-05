Verstappen: Nincs szükségem a kritikákra!

Miközben folyamatosan kapja a bírálatokat, Max Verstappen jelezte, nem kér belőlük, mert maga is tudja, mit kell tennie. A Liverpool BL-döntőn bakizó kapusával állította párhuzamba helyzetét, és a szurkolók támadásaira is reagált.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

Amikor 2016 elején a Red Bull váratlanul félreállította Danyiil Kvjatot Max Verstappen kedvéért, majd a holland első versenyét megnyerte velük Barcelonában, aligha hihettük, hogy egy nap bárki fel fogja tenni neki a kérdést, nem tart-e attól, hogy visszafokozzák Toro Rosso-versenyzőnek. Monacói hibája után viszont odáig fajult a helyzet, hogy valaki úgy érezte, helyénvaló előhozakodni e lehetőséggel. „Erre nincs mód” – felelte Verstappen, aki azzal, hogy tavaly három évre hosszabbított a Red Bull-lal, aligha kerülhet ilyen megszégyenítő helyzetbe.

A kérdés nyilvánvaló túlzás volt, némi provokatív felhanggal, ám a Kvjattal való párhuzam egyben sokat el is árul Verstappen jelenlegi helyzetéről, sebezhetővé válásáról. Őt most mindenki kritizálja, az ellenfelek közül Lewis Hamilton pedig még oda is szúrt neki azzal, hogy a verseny után megjegyezte, az autóját egyben tartó és kiegyensúlyozott, de csapattársához képest méltatlanul alulfizetett Daniel Ricciardo a Red Bull jelenlegi vezére.

Az a szombati falnak ütközés viszont nem a kritikusoknak, hanem Verstappennek fájt, így ő maga is érzi, figyelmeztetések nélkül is tudja, hogy nincs minden rendben. „Ezek nehéz pillanatok, de szerintem szükség van rájuk ahhoz, hogy jobb legyek. Van, hogy olyan évet fogsz ki, amikor sokáig nem megy, de az sokkal rosszabb lenne, ha nem lennék elég gyors. És nálam nem ez a helyzet” – állapította meg a hullámvölgye kapcsán.

Elmondása szerint már Monacóban is a megtanult lecke alapján versenyzett. „Tudom, hogy mit kell tennem és mit nem szabad. Nem engedhetem meg magamnak, hogy mindent feltegyek egy lapra, és csak várjam, hogy mi lesz belőle. Most éppen ilyen helyzetben vagyok. Nem szerettem volna túl sokat kockáztatni és ütközni, mert ezt most nem engedhetem meg magamnak. Mindig volt egy kis ráhagyás a futam alatt, bármit is csináltam.”

Saját helyzetét a Liverpool futballkapusáéhoz hasonlította. Loris Karius éppen az ő szombati balesetével egy napon, a BL-döntő hajrájában követett el egy súlyos hibát azzal, hogy miközben csapattársai 2-1-es állásnál az egyenlítésért és a remény életben tartásáért kapartak, ő egyszerűen beütötte a kapuba Gareth Bale fogható távoli lövését, átnyújtva ezzel a Real Madridnak a BL-serleget.

„Ő is tanulni fog ebből, és jobb kapussá válik általa. Ha jó szezonja lesz, már senki sem fog erről beszélni. El kell felejteni, és gyorsan a következő versenyre gondolni” – állapította meg Verstappen.

Mellényúlás fociban és F1-ben: Max Verstappen együtt tud érezni a Liverpool kapusával... (Fotó: MTI - Forma1/Twitter)

Ami saját monacói hibáját illeti, a tanulságot elmondása szerint már levonta. „Az azt megelőző kanyarban egy Renault volt előttem. Emiatt megváltozott az autó egyensúlya, és kizökkentem a ritmusból. Ilyenkor elveszíted a koncentrációdat, és kicsit korán kezdesz el fordulni” – magyarázta.

Ahogyan Kariusnak, úgy neki is kijutott a szurkolók verbális támadásaiból, a történtek után az internetes fórumokon is bőszen kritizálták őt. Ennek kapcsán csak annyit mondott: „Ez engem nem érdekel. Jöjjenek, és mondják inkább a szemembe! De ehhez nincs elég bátorságuk. Könnyebb a másikat online szidni.”

Helmut Marko és Christian Horner viszont már nem online, hanem szemtől szemben fog elbeszélgetni vele – elmondásuk szerint ezen a héten. Verstappen rámutatott, a megbeszélésben nincsen semmi rendkívüli. „Minden verseny után elbeszélgetünk” – mondta, hozzátéve, emellett a fejmosást is fölöslegesnek találja. „Szerintem nincs szükség a kritikákra, mert én magam is nagyon jól tudom, mit rontottam el és min kell javítanom. A mostani esetben ez nagyon egyszerű: nem szabad a falnak menni. Nem túl kellemes időszak ez, de néha kell az ilyen, hogy megtanuld a kemény leckét.”

Többen viszont éppen azt vitatják, hogy Verstappen képes-e megtanulni. A kétkedőket sem a „nincs szükségem kritikákra” megjegyzések nem győzik meg erről, sem az, hogy miközben Marko szerint Verstappen legfőbb problémája a türelmetlensége, ő még most is csak hárít: „Nem, nem gondolnám, hogy ez lenne a probléma.”

Pénz és pontok tekintetében túl drága a Red Bullnak

A bírálatok mellett az elszalasztott lehetőségek miatti fájdalom bírhatja még jobb belátásra Verstappent. Monacói hibája kapcsán jól tudja, legalább egy dobogós helyezést bukott el miatta, ha nem a győzelmet. Ugyanakkor szerinte érdemesebb most már előre tekinteni. „Ez van, lehet róla órákig is beszélni, akkor sem fog változni semmi. Ha azt nézzük, hogy a végéről rajtoltam, ez egy jó eredmény. Ha viszont azt, mi történt szombaton, akkor nem az. De ha már muszáj volt a végéről rajtolnom, szerintem sikerült a maximumot kihoznom belőle.”

Max Verstappen autója a baleset után (Fotó: XPB)

„Természetesen fájó a helyzet, és jobb lett volna nyerni. Most mielőbb túl kell lendülni ezen, és készülni a következő versenyre. Sajnos a motorerőnk miatt nem mindig tudjuk megmutatni, hogy mennyire jó autónk van, de újra meg fogom próbálni. Tavaly Montrealban második voltam egy ennél gyengébb autóval, szóval meglátjuk” – tekintett előre.

Monacóban viszont nem a motoron múlt. Főnöke, Christian Horner úgy véli, most már valóban bekövetkezik a változás. „El kell felejtenie ezt a hétvégét, átgondolni, mi lehetett volna, és ezt felhasználni a jövőben. Szerintem van egy remek tanára is: a garázs másik oldalán ül” – utalt Ricciardóra. „Max óriási tehetséggel van megáldva, és kapott pár kemény leckét idén. Szerintem a megváltozott hozzáállásából profitálni fog. Leginkább az bosszanthatja, hogy keményebben dolgozik, mint valaha, fittebb, mint valaha, és mintha kicsit túl keményen próbálkozna. Amikor belekerülsz egy örvénybe, csak még jobban próbálkozol, de ilyenkor egyszerűen meg kell nyomni az újraindítás gombot.”

Horner elismeri, a sok hiba már a Red Bullnak is fájó. „Két fronton is sokba került a sok elajándékozott pont. Sok pénzbe kerül az autó javítása, és értékes pontokat szórsz el a konstruktőri bajnokságban is, miközben ott kéne lennünk a Mercedes és a Ferrari nyomában. Talán hatvan-hatvanöt pontot is elpocsékoltunk már idén. Mindkét versenyzőnknek az optimális teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy harcban lehessünk ezzel a két csapattal.”