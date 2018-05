A Renault főnöke szerint Vandoorne-nak jót tenne a váltás

Noha ő továbbra is úgy érzi, van jövője a McLarennél (sőt, ő az istálló jövője), a Renault csapatvezetője szerint jót tenne a környezetváltozás Stoffel Vandoorne-nak, aki szerepel azon pilóták listáján, kiknek figyelemmel követik a pályafutását.

Stoffel Vandoorne (Fotó: XPB)

Tény, hogy Fernando Alonso mellett nagyon nehéz dolga van a McLaren belga versenyzőjének, aki továbbra is elmarad a márkatárstól, teljesítményéről ezt leszámítva is nehéz szuperlatívuszokban beszélni. Noha még csak a szezon elején tartunk, fölmerült, ha a folytatásban sem tud javulni, mennie kell jelenlegi csapatától.

Ő azonban a minap kijelentette, a McLaren támogatja, miközben továbbra is úgy érzi, ő lehet a csapat jövője. Vandoorne tehát jelenlegi csapatánál képzeli el a jövőjét, egyes vélemények szerint azonban lehet, jót tenne neki egy kis környezetváltozás.

Így gondolja ezt a Renault csapatvezetője, Cyril Abiteboul is, aki egyébként szemmel tartja a fiatal versenyzőt, pletykákat azonban nem akar gerjeszteni. „Nem akarom azt mondani, hogy Stoffel a Renault-hoz jön, mert nem ez a helyzet, de ő is egy olyan versenyző, akit figyelemmel követünk” – mondta a francia szakember a Derniére Heure című belga lapnak. „Amikor a lehetséges opciókról kérdeznek, akkor Vandoorne-t is megemlítem” – folytatta.

„Most nagyon nehéz helyzetben van. Néha egy versenyzőnek szüksége van a friss levegőre, és a környezetváltozásra. Talán neki is. A kisebb kategóriákban látszott, hogy tehetséges, hogy gyors és stabil is volt, szóval nem kell azt hinni, hogy mindez eltűnt. De nehéz dolgod van, ha Fernando ül a másik autóban, főleg ha olyan körülmények között kell versenyezned, amilyenek a McLarennél voltak az utóbbi időszakban” – utalt a tavalyi év Hondával kapcsolatos nehézségeire.

„Ez mindenkinek nehéz. De ő egy magas szintű versenyző, akit figyelemmel követünk, a helyzet változásától függően” – zárta gondolatát Abiteboul, kinek csapatát jelenleg Nico Hülkenberg és Carlos Sainz erősíti. A spanyol azonban csak kölcsönben van náluk, és ha a Red Bull adott esetben visszahívja, mindenképpen új versenyző után kell nézniük…