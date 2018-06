Egyből az élen: Alonso uralta a Le Mans-i tesztet

A legjobb idővel zárta Fernando Alonso a Le Mans-i 24 órás előtti első tesztjét. A franciaországi pályán egy másik F1-es bajnok, Jenson Button is bemutatkozott.

Két héttel az idei Le Mans-i 24 órás előtt vasárnap került sor a legnagyobb megbízhatósági verseny első hivatalos tesztjére. Az egy délelőtti és egy délutáni szakaszra osztott gyakorláson mindkét részben a Toyotával az első Le Mans-jára készülő Fernando Alonso bizonyult a leggyorsabbnak. A kétszeres F1-es világbajnok délelőtt 3:21,468 másodperces időt futott a 8-as számú autóval, délután pedig 3:19,066 másodpercre javított. A spanyol mindkét alkalommal a Rebellion privát autóját vezető Thomas Laurent-t előzte meg, előbb 0,4, majd 0,7 másodperccel, miközben a 7-es Toyota (amit egyébként szintén kipróbált Alonso) legjobb ideje 3:20,008 másodperc volt.

„Nagyon élveztem a körözést, ez a pálya csodálatos, és tökéletesen illik is az LMP1-es autókhoz. Nagyon élvezetes volt számomra, és sikerült begyűjtenem a szükséges információkat ezen a teszten” – nyilatkozta Alonso.

Elmondása szerint előzetesen nemcsak a szimulátorban készült Le Mans-ra, de 16 órányi fedélzeti kamerás videoanyagot is megnézett – épp úgy, ahogy a múlt évben az Indy 500-as, valamint az idei spái 6 órás versenye előtt. „Mind megnéztem, és pár korábbi futamot, videót, valamint Kamui időmérős körét is” – árulta el, hozzátéve, szerinte ennél jobban nem lehetett volna felkészülni. „Annyira felkészült vagyok, amennyire csak lehetséges.”

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

„Az autó kezdettől fogva jól működött, mindegyikünk elégedett volt vele. A csapattársaimnak van tapasztalatuk az előző évből, és ők is már az elején elégedett voltak, ami jó előjel. Számomra az edzések inkább a pályával való ismerkedésről szóltak. Sok kört teljesítettem itt a szimulátorban, az előző évekből is tanulmányoztam, milyen trükkök vannak, de amikor a valóságban hajtasz pályára, az mindig más, és ez a nap ilyen szempontból nagyon érdekes volt. Kicsit nehezebb volt, mint Spa, mert azt már ismertem az F1-ből, és kicsit furcsa is volt, de ez a pálya tökéletes.”

Alonso tanulási folyamatát csapata is segítette. Sébastien Buemi elmondta: „Igyekeztünk biztosítani, hogy Fernando jó körülmények között tudjon menni, és nagyszerű munkát végzett. Próbáltunk egyensúlyozni a körszám és a körülmények között. Fontos volt, hogy képben legyünk, valamint hogy ő tanulni tudjon, és minden nagyszerűen ment.”

Pascal Vasselon, a csapat technikai igazgatója is így érezte. „Nagyon jól ment, a legfontosabb számára az volt, hogy megismerje a pályát és az itteni trükköket. Pontosan azt tette, amit a szimulátorban is, és nagyon élvezte a vezetést.”

Bár Le Mans-ban szerdán jön az újabb teszt, Alonso most már inkább az F1-es Kanadai Nagydíjra készül. Ám onnan vasárnap este azonnal visszarepül Európába, és hétfőn már megkezdi a Le Mans-i hetét. „Érezni fogom az időzónaugrást” – állapította meg széles mosollyal.

Fernando Alonso Sébastien Buemivel (Fotó: XPB)

Button „nyugtalanító” bemutatkozása

A McLaren versenyzője mellett más – korábbi – F1-es sztárok is száguldottak Le Mans-ban. Most került sor például Alonso korábbi csapattársa, Jenson Button első nyilvános WEC-tesztjére az orosz SMP Racing színeiben. A 2009-es világbajnok először májusban vezette az LMP1-es autóját Magny-Cours-ban, ahol a korábban csapattársával történt nagy spái baleset (az Eau Rouge-ban egyszerűen fölrepült az autó) után biztosítékot kapott arra, hogy gépét javították, az már maximálisan biztonságos. „Beszéltem a csapattal az okokról és arról, mi az esélye annak, hogy ez újra megtörténjen. Hiszek a csapatban, abban, amit mondtak, és a Dallarában is. Változtattak Le Mans-ra” – erősítette meg Button előzetesen.

A vasárnapi tesztnapot Button 3:24,002-es idővel zárta, autójukkal a legjobb időt csapattársa, Vitalij Petrov érte el, aki 3:21,603-as eredménnyel a nap 5. legjobbja lett. A brit nem titkolta, alaposan meglepte őt az LMP1. „Délelőtt úgy éreztem, egy másik világba csöppentem, hiszen egy olyan autót vezettem itt, amit nem is igazán ismerek. Egy kissé nyugtalanító volt, de aztán változtattunk pár dolgon a szünetben, és délután már sokkal elégedettebb voltam, jobban bíztam az autóban. A kanyarsebesség, az önbizalom és a fékezés is rendben volt. Sok szűk kanyar van, amik gyorsan követik egymást, ehhez nem vagyok hozzászokva. De délutánra belejöttem, elégedettebb is voltam. Remélem, szerdán még több kört teljesíthetek a teszten.”

Jenson Button (Fotó: XPB)

A gárdát két műszaki probléma is hátráltatta, amik miatt Buttonnek csupán 20 kör jutott. „Délelőtt szenzorhiba miatt vesztettem időt, el is ment vele pár óra, amit a garázsban töltöttünk. Aztán az ebédszünet után is volt gondunk, így elég keveset mehettünk, és csak egyetlen szett gumit használtunk, nem kaptunk újat. Húsz kört mentem, de sokat tanultam ebből is. Mindig próbálsz olyan gyors lenni, amennyire csak lehet, de tiszteltem a pályát, mert könnyű itt kicsúszni. Már magabiztos vagyok, de jobb lett volna még további ötven kör.”

Ami a kilátásaikat illeti, Vitalij Petrovval és Mihail Alesinnel alkotott triójuk szerinte önerőből aligha lesz esélyes a győzelemre. Button korábban úgy fogalmazott, ha idén nem a Toyota nyer Le Mans-ban, az azt fogja jelenteni, hogy a mezőny egyetlen gyári csapata valami hatalmas baklövést követett el. Ám hangsúlyozta, ez még így is egy megbízhatósági verseny. „A célunk nyilván, hogy legyen esélyünk a győzelemre, a versenyzésben mindig ez a cél. De nagyon nehéz lesz, mivel ezt a versenyt mondhatni, csak a Toyota veszítheti el. Sajnálom, hogy így van, de huszonnégy órás versenyről beszélünk, és sosem tudhatjuk, hogy mi fog történni. A privátcsapatok között izgalmas lehet a verseny, a Rebellion egészen versenyképesnek tűnik, de nehéz jósolni, mert ez itt teljesen más pálya, mint Spa. Remélem, jó versenyünk lesz, aztán kiderül, milyen messze leszünk a Toyotától” – tekintett előre a jelenleg a japán Super GT-ben versenyző ex-F1-es.

Jenson Button (Fotó: XPB)

Montoya éppen csak beesett – aztán elképedt

És ha már volt F1-esek, a mezőnyben többek között Juan Pablo Montoya is bemutatkozott, aki Alonsóval és Buttonnel ellentétben nemcsak F1-es monacói győzelemmel rendelkezik már, hanem az Indy 500-ast is megnyerte, így csak egyetlen lépésre van az Alonso által hajtott mesterhármastól. Más kérdés, hogy a kolumbiai LMP2-es autójával legfeljebb a saját kategóriájának első helyére pályázhat.

Egyelőre viszont ahhoz sincs közel, hiszen e géposztály leggyorsabbja a Pastor Maldonadóval felálló 31-es autó lett (9. hely az összesítésben), míg Montoyáék az összesítés 24., s az LMP2 14. helyén zártak a Daytonában év elején még Alonsót foglalkoztató Andretti Autosportsszal.

Juan Pablo Montoya (Fotó: XPB)

Montoya éppen csak beesett a vasárnapi tesztre: mivel szombaton még Detroitban vett részt egy sportautóversenyen a Penske-csapattal, csak délelőtt érkezett meg Le Mans-ba. „Őszintén szólva fogalmam sem volt, mennyire jó és klassz lesz. Nagyon élveztem. Azt sem tudtam, mire számítsak, de felnyílt a szemem. A szimulátorban már mentem Le Mans-ban, hiszen ez kellett az engedélyhez is, aztán kicsit Miamiban is szimulátoroztam. Ezek után meglepett, hogy mennyire jó volt itt, mekkora kihívást jelent” – nyilatkozta a Williams és a McLaren korábbi versenyzője.

„A gyors kanyarok nagyon élvezetesek, mert tényleg nagyon gyorsak. Ha hibázol, az fájó – az F1-es pályákon ilyesmi már nincs. A Porsche-kanyarokat ötös fokozatban veszed, és csak reméled, hogy az autó betapad. Ezek olyan kanyarok, amelyekbe úgy mész be, hogy kikapcsolod az agyad, és csak megpróbálod. És ez igazi ’aha” érzést jelent.”

Montoya 3:32,363-as körrel zárt, de érzi, hogy ennél több is van benne. „Valójában elégedett vagyok. Az autó nagyon más, mint amivel Amerikában versenyzem. Fokozatosan gyorsultam, és a végén volt három-négy köröm, amit másfél-két másodperccel is gyorsabban teljesíthettem volna, csak épp forgalomba kerültem. Örülök, hogy nem hibáztam, és nagyon élveztem.”

A Le Mans-i 24 órás versenyre való felkészülés ezen a héten újabb tesztekkel, a következőn pedig már a hivatalos edzésekkel folytatódik. A viadalt június 16-án és 17-én rendezik.

Képek a vasárnapi tesztnapról: