Főnöke nem biztos benne, hogy Alonso az F1-ben folytatja-e

Nem biztos benne Zak Brown, hogy Fernando Alonso folytatni fogja az F1-es pályafutását, csak abban, hogy a McLarennél marad 2019-ben.

Fernando Alonso (Fotó: McLaren)

A Fernando Alonso F1-es jövőjéről folyó találgatást néha ugyan megzavarja egy-egy szerződés-aláírás, a spanyol jövője körül ezt leszámítva folyamatosnak tűnik a bizonytalanság. Mindezt a 2013 óta tartó nyeretlensége táplálja, és elnézve a McLaren mostani helyzetét, nem is indokolatlan azzal foglalkozni, vajon nekivág-e még egy szezonnak 2019-ben a királykategóriában.

Ezt a bizonytalanságot egyelőre ő magas is erősíti. „Csábító a Barrichello-rekord, hiszen ha még egy szezont teljesítek, megdönthetem” – nyilatkozta a Sky Sportsnak a Montrealban háromszázadik nagydíját teljesítő spanyol. „Másfelől viszont még meggondolom, mit fogok csinálni jövőre, mert nem az az elsődleges célom, hogy megdöntsem. Nyerni akarok, nem pedig megelőzni Barrichellót a versenyek számában.”

Az pedig egyelőre erősen kérdéses, erre lesz-e lehetősége jövőre a Forma–1-ben. A három élcsapatnál nincs hely a kétszeres bajnok számára (nem véletlenül szidja mostanság annyit az egyeduralkodásuk miatt az F1-et…), a McLarenen pedig pillanatnyilag nem érezni azt, hogy fel tudna nőni hozzájuk.

Zak Brown, a McLaren ügyvezető igazgatója elárulta, már puhatolózott versenyzőjénél a terveiről, ám egyelőre Alonso sem tudja, mitévő legyen. „Múlt este (péntek este – a szerk.) volt egy megbeszélésünk egy pohár bor fölött – pontosabban ő csak vizet ivott –, és érezni, hogy még mindig nagyon akar versenyezni. Tény, hogy a Forma–1-es menetrend eléggé szoros, és ő már elég régóta itt van, de szerintem még nem gondolkodott el azon, hogy hol akar versenyezni jövőre. Én viszont abban egészen biztos vagyok, hogy bárhol is lesz, a McLarennel marad.”

„Tárgyalunk Fernandóval. Tavaly ilyentájt kezdtük el vele az egyeztetéseket. Már hosszú ideje van az F1-ben, szerintem ugyanúgy élvezi a vezetést, mint bármikor, és jobban vezet, mint bármikor. Kicsit frusztrálja, hogy az F1 inkább számít konstruktőri bajnokságnak, mint versenyzőinek, de szereti az F1-et. És szereti a WEC-t is, Daytonát is. Reméljük, hogy valamilyen formában meg tudjuk tartani Fernandót a McLarennek.”

Az amerikai szavaiból az érződik, számára az elsődleges cél, hogy a McLarennel írjon alá Alonso, hogy melyik szériában, az már másodlagos. Elismerte, mivel az F1-en belül nemigen van mozgástere, Alonso számára a kérdés valóban arról szól, az F1-ben maradjon-e vagy sem. „Valóban. De ő nem az a fickó, akit siettetni kell, csak elé kell tenni pár lehetőséget, és ő levonja belőlük a maga következtetését. Szerintem a nyári szünetre már kirajzolódik a terve.”

A másik lehetőségnek továbbra is az IndyCar tűnik, ahol a McLaren szeretné megveti a lábát a közeli jövőben. „Igen, vizsgáljuk a lehetőséget. Detroitban jártunk múlt hétvégén, szeretjük az IndyCart, Észak-Amerika is fontos piac számunkra. Bármit is csinálunk, az elsődleges szempont, hogy az ne vonja el a figyelmet a Forma–1-es projektünkről, mely elsőbbséget élvez. Muszáj itt versenyképesnek lennünk és gazdaságilag fenntarthatóvá válnunk. Az IndyCar pedig egy erős lehetőség számunkra” – tette egyértelművé csapata szándékait Brown.