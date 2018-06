Rosberg elárulta, hogyan fordult ellene a saját csapata 2016-ban

Nico Rosberg elárulta, még a saját csapatával való viszonyára is negatív hatással volt a Lewis Hamiltonnal vívott 2016-os küzdelmük körüli felhajtás.

Valóságos háborús időszaknak tűnik másfél év távlatából Lewis Hamilton és Nico Rosberg házon belüli rivalizálása azok után, milyen béke honol mostanság a Mercedesnél. Az egymást gyerekkoruk óta ismerő két versenyző küzdelme legalább annyira foglalkoztatta akkoriban a sajtót, mint mostanság Max Verstappen balesetei, és több esetben ez is csak mélyítette a Rosberg és Hamilton közötti ellentétet.

Sőt, mint azt a 2016-os világbajnok a Sun című brit lapnak elárulta, a médiának még közé és közvetlen munkatársai közé is sikerült éket vernie akkoriban. „A médiának akkora ereje volt, hogy azt talán ő maga sem fogta föl. A mérnöki csapatomat is befolyásolta ez, hiszen olvastak az F1-ről, és csak azt látták, hogy ’Rosberg megsérti a csapatát’ és hasonlók. Ott ültem mellettük, miközben ők ezeket olvasgatták a versenyhétvégék alatt, és ez hatással volt ránk. A versenyzőknek komolyan kell venni a médiával folytatott játszmát” – vonta le a tanulságot a német.

Ma már kisimult arccal és gátlás nélkül beszél az akkori nehézségekről, ahogy arról is, hogy külső segítségre volt szüksége a csapattársa és a helyzet által jelentett nyomás kezeléséhez. „Már nem versenyzek, szóval bármikor lehetek semleges és nevethetek egy jót. Nagyon tisztelem Lewist és amit elért. Természetesen voltak őrült és intenzív momentumaink, de ez elkerülhetetlen, amikor a bajnoki címért harcoltok. Rendkívüli módon versengtünk egymással. Folyamatosan azt mondogattam, hogy mindig csak egy versennyel foglalkozom, de ez inkább csak védekezés volt a részemről. Ezt persze akkor sosem ismertem el. Nem is beszéltem róla. Emellett szorosan együtt dolgoztam egy mentáltrénerrel is. A Lewisszal vívott párharcom nagyon intenzív volt, időnként a határon táncoltunk, de nem is lehet mást várni, amikor mindketten a bajnoki címre hajtottunk.”

Keke és Nico Rosberg (Fotó: XPB)

Rosberg emellett az akkor megdöbbentőnek számító visszavonulásáról is beszélt, amit elmondása szerint édesapja dolgozott föl a legnehezebben a családban. Talán nem is véletlen, hogy először csak anyján keresztül üzente meg neki, hogyan döntött… „Miután közöltem vele, hogy visszavonulok, nagy csönd következett, hiszen amikor sikert érsz el, csak még többre vágysz. Apám volt az én első számú szurkolóm, élvezte a sikereimet, és hirtelen egyik napról a másikra elvettem ezt tőle. Anyám soha egyetlen versenyt sem nézett meg, így a visszavonulásom számára igazi fordulatot jelentett, boldog volt, hogy vége van. Neki már nem hiányzott több ijesztő pillanat az életéből. Apám viszont óriási rajongója a versenyzésnek. De ma már megérti ezt, mivel lát engem, és érzi, hogy boldog vagyok. És talán legbelül ő is megnyugodott, így örül, hogy továbbléptem.”

Rosberg teljesen így sem szakadt el a sportágtól, hiszen az F1-es futamokon gyakran tűnik fel brit és német csatornák szakértőjeként. Emellett részesedést vásárolt a Forma–E-ben, nemrég pedig felvásárolt egy TRE nevű mérnöki vállalkozást, amely elektromos autókat tervez és fejleszt, és saját gokartcsapatot is működtet. „Próbálok visszaadni valamit az ifjú generációnak. A versenyzés iránti szenvedélyem mindig megmarad” – állapította, meg hozzátéve, a visszatérésre ettől függetlenül már nincs esély. „Az F1 számomra lezárt fejezet, boldogan tekintek vissza rá. Mindent feláldoztam azért, hogy megnyerjem a bajnokságot abban az évben, és ezt is kellett tennem ahhoz, hogy legyőzzem a másik fickót.”