Gasly úgy érzi, három helyet ért az új Honda-motor

A Toro Rosso francia versenyzője, Pierre Gasly nem bánja, hogy csapata a motorcsere miatt döntött, és így csak a sor végéről indulhatott, elmondása szerint ugyanis az új Honda-erőforrás három plusz pozíciót is hozott neki, nem kérdéses tehát, hogy ez volt a helyes döntés!

Pierre Gasly (Fotó: XPB)

A japánok továbbfejlesztett erőforrásokat vittek Kanadába, melyek a hírek szerint nagyjából 27 lóerőt hoztak a Toro Rosso konyhájára. Miután a szabadedzéseken ezt az egységet használta, Gasly autójába egy hiba miatt (a harmadik edzésen úgy érezte, erőt veszít) vissza kellett építeni a régebbi verziójú alkatrészt, mellyel gyengén szerepelt az időmérőn.

A Honda és a Toro Rosso ezt követően úgy döntött, a futamra egy új továbbfejlesztett erőforrást épít a francia autójába, aki így csak a rajtrács végéről indulhatott, igaz, mindössze három rajtkockát bukott a döntéssel. Bár hátulról indult, ő nem bánja, hogy cseréltek!

Sőt! Amikor a Motorsport megkérdezte, jobb eredményt ért volna-e el, ha a régi motorral marad, a francia határozott választ adott. „Nem! Ha megnézzük a futam eredményeit, szerintem (Sergio) Pérez mögött végeztünk volna. Szóval, tizennegyedikek lettünk volna” – vetette föl a fiatal pilóta, aki végül a tizenegyedik helyen ért célba.

Pierre Gasly (Fotó: XPB)

„Ez volt a helyes döntés, hiszen a régi motorral a tizenhatodik helyről sem tudtunk volna ennyire fölzárkózni. Jól választottunk, még akkor is, ha emiatt egy kicsit hátrébbról kellett indulnom” – magyarázta. Hogy az új motor jól muzsikált, azt az első kör is alátámasztja, Gasly ugyanis már a tizenötödik helyen haladt, és több ellenfelet is le tudott előzni a pályán. „Az egyenesben egy Haast és egy Force Indiát is lehagytam. Ez idén most történt meg először!” – dicsekedett.

„Az új motor nagyon jónak tűnt. Biztató. Az akkumulátor szempontjából is sikerült előrelépni. Jobb az energiagazdálkodás. Ez egy nagyobb lépés volt. A Honda elmondta, hogy egy komolyabb fejlesztésen dolgozik, ami jelentős változást hoz majd. Az adatokból pedig egyértelműen kiolvasható, hogy az előrelépés valóban jelentős volt” – hangsúlyozta.

Gasly a futam végén próbált nyomást helyezni az utolsó pontszerző helyen autózó Charles Leclerc-re, a Sauberrel azonban nehéz volt lépést tartani az egyenesben, a gumik pedig nagyon elkoptak az utolsó körökre. A szombati motorhiba nélkül viszont a francia szerint ő is ott lehetett volna a pontzónában. „Nehéz pontosan megmondani, mi lett volna ha, de szerintem mindenképpen a legjobb 10 között zártunk volna. Esteban (Ocon) tíz másodperccel volt Charles előtt, valószínűleg vele harcoltunk volna. A pontszerzés elérhetőnek tűnt” – zárta gondolatát.