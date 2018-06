Az ellenfelek tettek keresztbe a Force Indiának

Az istálló ügyvezetője, Otmar Szafnauer elárulta, a Force India gyenge évkezdése részben annak köszönhető, hogy az előző évekkel ellentétben ezúttal nem kaptak előleget a csapatoknak járó kifizetésekből, mégpedig a riválisok „közbenjárásnak” köszönhetően.

Esteban Ocon (Fotó: XPB)

A Force India az elmúlt években szinte folyamatosan úgy „vészelte” át az anyagi szempontból legmegterhelőbb téli hónapokat, hogy előleget kért a kereskedelmi jogok birtokosától (korábban a Bernie Ecclestone-féle vezérkartól, később pedig a Liberty Mediától) az előző évi bevételek után járó pénzjutalomból. Ezt eddig rendre megkapták, idén viszont hoppon maradtak.

„Nem titok, hogy kértünk egy kis pénzt annak érdekében, hogy át tudjuk vészelni a téli időszakot” – ismerte el a Reutersnek nyilatkozó ügyvezető, Otmar Szafnauer. „Idén viszont ez a pénz nem érkezett meg. Szerintem, azért mert pár csapat nemet mondott, és blokkolta a dolgot” – tette hozzá.

„Ez okozott egy kisebb pénzügyi nehézséget a téli időszakban. Ha novemberen és decemberben is kapsz plusz 10 milliót, akkor elkészítheted az autód alkatrészeit, ha nem, akkor viszont nem. Ez eléggé meg tudja nehezíteni az életedet, és szerintem pont ez volt az oka annak, hogy egyes csapatok nemet mondtak” – magyarázta a szakember, kiemelve, hogy a pénzügyi probléma miatt sokáig nem használhatták a legújabb alkatrészeket, így pedig fel sem tudták mérni azokat.

Force India (Fotó: XPB)

És ha néhányat nagy nehézségek árán le is gyártottak a tesztekre, értelemszerűen vigyázniuk kellett rájuk. „A versenyzők nem nyomhattak teljes gázt, mert biztosra kellett menni, hogy nem törik össze az autót. De most, hogy véget értek a téli hónapok, valamivel már könnyebb a dolgunk” – mondta, majd fölfedte, bizonyos értelemben még előnyt is kovácsolhatnak a helyzetből.

„Az egészben az a legszebb, hogy korábban a 10 milliós előleg miatt, amit mindig megkaptunk, elveszítettünk havonta 1 milliót. Ezt viszont most nem fogjuk elbukni, szóval akár még előnyünkre is válhat az az egész” – magyarázta.

A hírek szerint annyira azért még nem rózsás a helyzet a csapatnál, hiszen ismét kölcsönt kért a vezetőségtől, valamint továbbra is vevőket, vagy komolyabb befektetőket keres. Német sajtóhírek szerint öten is érdeklődnek az egyik legerősebb középcsapat iránt. Az egyik a sokat emlegetett Rich Energy, de ott van az állítólag B-csapatra vágyó Mercedes, a jelenlegi főszponzor a BWT és az amerikai Andretti Autosport is (valamint egy, még „ismeretlen” jelölt).

Szafnauer a Rich Energy kapcsán elmondta, tárgyaltak a vezetőséggel, de az ügy még nem tart azon a szinten, mint amiről ők beszélnek (állítólag már ajánlatot is tettek, és jól haladnak az adásvétellel). Elmondta, a csapatalapító Vijay Mallya a BWT-vel is beszélt, de egyelőre nem jutottak egyezségre a vízipari céggel sem. Ugyanakkor kiemelte, a vezetőség nyitott az érdeklődők iránt, és ha valaki komoly ajánlattal áll elő, biztosan el fognak gondolkodni azon.