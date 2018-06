Amikor a rivális versenyzők beszólásai fújnak ébresztőt

Az utóbbi hetekben Max Verstappent kritizálta az egész F1-es paddock. Bár állítja, ennek nem volt rá hatása, Romain Grosjean saját tapasztalata alapján állítja, nincs ennél hatásosabb ébresztő.

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

Monacói hibája után volt és jelenlegi F1-es versenyzők egész sora mondta el a kritikus véleményét Max Verstappenről, aki 2018-as szezonját feltűnően sok baklövéssel indította. Ellenfelei is előszeretettel bírálták őt – nála talán csak Kevin Magnussen kap több kritikát a társaitól.

Volt időszak, amikor az ifjú Romain Grosjean is hasonló cipőben járt, és igazi fenegyerekként, az ütközések „mestereként” tartották számon a mezőny tagjai. 2012-es visszatérése évében Verstappenhez hasonlóan sorra követte el a hibákat, a ténykedését pedig a spái rajtbaleset után elégelte meg az FIA: egy versenyre eltiltotta őt, amire közel két évtizede nem volt példa. Később pedig részben miatta vezették be a büntetőpontok rendszerét is, amellyel manapság próbálják elrettenteni a versenyzőket a túl sok keménykedéstől.

„Ami Spát illeti, lehet azt mondani, hogy Hamilton is bemozdult úgy ötven centimétert jobbra. A legnagyobb hibámat nem Spában, hanem Japánban követtem el, ahol az első kanyarban kiütöttem Mark Webbert” – tekintett vissza saját nehéz időszakára a ma már a Haast erősítő, és mostanság újra nehéz periódusban járó francia. „Nagyon dühös voltam akkor magamra. Mark legszívesebben behúzott volna nekem egyet aznap, de nekem akkor sem lehetett volna egy szavam sem, jogában állt volna. Nagyon is tudtam, hogy elcsesztem, óriásit hibáztam. Amikor felkeresett, semmit sem tudtam neki mondani, csak hogy sajnálom. Borzalmas érzés volt.”

Grosjean szerencséje az volt, hogy főnöke, Éric Boullier továbbra is hitt a tehetségében, és nem kevés támogatást nyújtott számára. A gyógyulás folyamata Szuzukával indult, de hónapokig tartott. Kezdődött azzal, hogy Dél-Koreában Grosjean a ló túloldalára átesve elkezdett az átlagosnál is óvatosabban versenyezni. „A rajtnál vesztettem három pozíciót, csak mert mindenki tudta, hogy veszélyes helyzetben vagyok, ezért próbálok majd kimaradni a bajból. Csak a következő év elején tudtam újra támadni, normálisabb módon versenyezni” – ismerte el.

A 2012-es szuzukai rajtbaleset (Fotó: XPB)

A szuzukai esetük után Webber kemény jelzőkkel illette, „első körös elmebetegnek” titulálta őt, de mások is támadásba lendültek, aminél Grosjean szerint nem létezik nagyobb figyelmeztetés. „A legrosszabb, amikor más versenyzők kritizálnak, az ellenfeleid. A média, a szurkolók mindig találnak benned valami hibát, ők vagy szeretnek, vagy nem, mindegy, hogy mit csinálsz, ezen nem változtathatsz. Ha viszont a többi versenyző kritizál, az már keményebb, hiszen velük küzdesz, és elég veszélyes játékot játszunk. Elég nehéz úgy felállni a rajtrácsra, hogy tudod, úgyis csak kritizálni fognak.”

Szerinte e támadásokat azonban hiba lenne kizárólag pszichológiai hadviselésként és játszadozásként felfogni. „Nem gondolnám, hogy ez az elsődleges indíttatásuk. Van, hogy egyszerűen csak elmondjuk, amit gondolunk, és nem foglalkozunk a politikai taktikázással.”

Ami a tanulságot illeti, Grosjeannak meggyőződése, hogy még a legkeményebb versenyzőegók, így Michael Schumacher vagy Ayrton Senna is próbáltak tanulni a hibáiból, annak ellenére is, hogy kifelé talán azt kommunikálták, semmi rosszat nem tettek. Ez talán Verstappenre is igaz lehet. „Az én filozófiám szerint ha fejlődni akarsz, ahhoz először is el kell fogadnod, hogy valamit nem csináltál jól, elismerned a hibádat, majd képesnek kell lenned továbblépni és megoldást találni” – vélekedett Grosjean. „Mindannyian mások vagyunk, de én nem félek kimondani, hogy hibáztam. Ha így van, az sem gond, nem vagyunk robotok, mind hibázunk valamilyen szinten. Vannak munkák, amelyeknél senki sem fogja észrevenni a hibákat, de nálunk ott a tévé, és sok ember látja őket.”