Tavalyra tervezett újítást vet be a Renault

A Renault a soron következő Osztrák Nagydíjon beveti a hosszú ideje készülő, továbbfejlesztett MGU-K-ját (mozgási energiát visszanyerő rendszer), amit partnercsapatai nem lesznek kötelesek használatba venni – a kettőből legalább egy állítólag nem is fogja…

Nico Hülkenberg (Fotó: XPB)

A franciák eredetileg még a 2017-es szezon elején tervezték bevetni az új MGU-K-t, eddig azonban folyamatosan csúszott az egység debütálásának időpontja, a hétvégi Osztrák Nagydíjon viszont bekerül a gyári istálló autóiba. Előfordulhat azonban, hogy egyelőre csak a fekete-sárga gépekbe, a csapatvezető Cyril Abiteboul elmondása szerint ugyanis legalább egy partner a réginél marad.

Az ügy azért bonyolult, mert a csapatok a 2018-as szabályok értelmében csak két MGU-K-t használhatnak föl büntetlenül, vagyis az első csere után máris a hátrasorolás kapujába kerülnek az érintett versenyzők.

Renaut (Fotó: XPB)

A Red Bullnak és a McLarennek egyébként a későbbi bevetéssel lehetősége nyílik arra is, hogy megfigyelje, hogyan teljesít az új egység a gyári csapat autóban, mielőtt elszánja magát annak használatára. „Mindenki számára elérhető lesz, aki használni szeretné” – nyilatkozta az újításról Abiteboul. „Előfordulhat viszont, hogy nem fog minden csapat úgy dönteni, hogy az új egységet használja” – tette hozzá óvatosan a francia szakember.

„Nagyon régóta vártuk már ezt az újítást, szóval kissé problémás, hogy van csapat, ami úgy döntött, nem fogja használni, hanem inkább egy régebbi specifikációt futtat, ami nagyobb biztonsági kockázattal jár. A Renault filozófiája azonban olyan, hogy elfogadja a partnercsapatok döntését, az összes információ birtokában” – hangsúlyozta.

A váltás egyébként közvetlenül azután jön, hogy Carlos Sainznak gondja volt az MGU-K-val a Francia Nagydíj utolsó köreiben (a fiatal spanyol több pozíciót is bukott). „Tudtuk, hogy ez az alkatrész sérülékeny, de szándékosan hosszabbítottuk meg az élettartamát, mert tudtuk, hogy jönni fog az új specifikáció, aminek jobb lesz a teljesítménye és az elrendezése is, valamint megbízhatóbb is lesz. A következő futamon már itt lesz, de két kört így is késett” – utalt Sainz gondjaira. „De azért annyira nem rossz ez, mert mutatja, hogy a határokat feszegetjük, és kockázatot vállalunk” – folytatta.