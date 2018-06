Legyen kiszámítható! – furcsa szabályjavaslattal állt elő Hamilton

Miközben sokan éppen a kiszámíthatósága miatt bírálják a Forma–1-et, Lewis Hamiltont Franciaország után a Ferrari és a meglepetés ereje zavarta…

Lewis Hamiltont zavarja, hogy Sebastian Vettel mindig fölér mellé a pénteki látszólagos (?) gyengélkedés után (fotó: XPB)

Az idei évben a Ferrarinak bevett „szokása”, hogy gyengélkedik pénteken, majd nagyot javul szombaton. Az eddigi nyolc hétvége során mindössze egyszer, a bahreini második tréningen fordult elő, hogy az egyik versenyzőjük végzett a lista élén pénteken, és hogy mennyire visszafogottak a nyitónapokon, azt az is jól jelzi, hogy az amúgy már 4 pole pozíciót szerző Sebastian Vettel a 16 pénteki edzésen a legjobb háromba is csupán 3 alkalommal került be.





Hogy miért kezd ennyire lassan az olasz csapat, arra több magyarázat is van. Egyfelől a hárommotoros szabály miatt 2018-ban péntekenként rendszerint még erősen visszafojtott erőforrással köröznek, hogy kímélni tudják a technikát. Másfelől jellemző, hogy a korábbi évekkel ellentétben most inkább több üzemanyagot töltenek az autókba a riválisokhoz képest. A harmadik okot pedig a munkamódszerük jelentheti: egyszerűen eltart egy ideig, mire finomhangolni tudják az amúgy jól beállítható autójukat, és Sebastian Vettelre is jellemző, hogy csak szombatra találja meg a ritmust, és nem ritkán csak az időmérő közben lendül igazán csúcsformába.

Franciaországban sem volt másképp, ahol Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel mindkét pénteki gyakorlást a 4. és 5. helyen zárta, miközben szombaton a német a harmadik rajtkockát szerezte meg. Lewis Hamilton már pénteken kétkedve kommentálta az eredményeket, megállapítva: „A Ferrari úgyis feljavul.”

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

Bár az előrelépés most nem volt annyira látványos, mint Kanadában, ahol Vettel a pénteki 4. és 5. helye után dominált a kvalifikáción, Hamilton elárulta, őt egyre jobban zavarja az ellenfél kiszámíthatatlansága. Emiatt még egy furcsának tűnő szabálymódosítási javaslatot is tett: tegyék kötelezővé, hogy minden csapat azonos üzemanyag-mennyiséggel körözzön péntekenként – a tisztánlátás végett.

„Már-már frusztráló, hogy a Ferrari mindig egy másodperccel le van maradva, mert más üzemanyag-mennyiséget használ. Mindenki más szintet használ, így könnyű úgy lezárni a péntekeket, hogy senki sem tudja, ki hol tart. Meg kéne változtatniuk a szabályokat, hogy mindenki ugyanannyi benzinnel menjen, és ezzel tisztább legyen a kép” – javasolta.

„Adjanak egy papírt, és ráírom az időmérő eredményét! Aztán a verseny eredménye is nagyjából ugyanaz lesz” – hangoztatja visszatérően már évek óta Fernando Alonso, aki mostanság is gyakran éppen a kiszámíthatósága miatt ostorozza a Forma–1-et. És ezzel nincs egyedül. Sokszor lehet hallani szakértőktől, résztvevőktől, szurkolóktól, hogy a sorozatnak jelenleg az a legnagyobb problémája, hogy mindent előre látni lehet benne, mindenre van egy szimuláció, egy mérnöki módszereken nyugvó jóslat, amely kiöli az izgalom eredőjét, a kiszámíthatatlanságot, az ismeretlent.

Hamilton ezzel szemben éppen a szurkolók érdekeire hivatkozik furcsa javaslatával. „A szurkolók számára zavaró lehet, hogy nem tudják, miért vagyunk mi a leggyorsabbak, és miért van ennyire lemaradva a Ferrari. Őket nem érdekli az üzemanyag mennyisége, szóval ezen talán el lehetne gondolkodni a jövőt illetően. Én nem igazán tudom, hogy hogyan állunk a tempó terén” – folytatta okfejtését Hamilton.

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel a Francia Nagydíj időmérője után (Fotó: XPB)

Lehet, hogy – fölöslegesen – kissé túlgondolkodta a dolgot? Tényleg jobb lenne már pénteken biztosa(bba)n tudni, hogy ki az időmérő fő esélyese?

Javaslata mindenesetre hű képet fest az F1 utóbbi években egyre jellemzőbb tendenciájáról: a paddockban nagy divat mostanság mindig mindenben a „szurkolók érdekére” hivatkozni, s még abban is a „show” megváltását keresni, amiben teljesen fölösleges. A szurkolók kegyeit nem csak az állandó színpadias tetszelgéssel lehet elnyerni – nekik sokszor már az is bőven elég lenne, ha csak versenyeznének, akiknek kell…