Alonso: Miért gondolják, hogy csak két választásom van?

Fernando Alonso nem érti, miért gondolja mindenki azt, hogy csak a McLarennél lehet esélye az F1-es folytatásra. Még mindig alkalmasnak tartja magát a harmadik bajnoki cím megszerzésére.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Tekintve, hogy a jelek szerint még jóval fiatalabb Daniel Ricciardónak sem lesz sok esélye bekerülni a Mercedeshez vagy a Ferrarihoz, a korábbi évekkel ellentétben Fernando Alonsót már nem is emlegetik az arra esélyesek között, hogy a három jelenlegi élcsapat valamelyikének versenyzője legyen. A spanyol jövője kapcsán a feltételezések szerint egyszerű a képlet: vagy kitart a McLaren F1-ers csapata mellett, vagy hátat fordít az F1-nek, s inkább egy másik sorozatban kezd új életet.

A kétszeres világbajnok Franciaországban a Times című lapnak nyilatkozva viszont igyekezett rácáfolni arra, hogy csak ez a két választási lehetőség áll előtte. „Nem tudom, miért gondolja mindenki azt, hogy én vagy a McLarennél maradok, vagy távozom a Forma–1-ből. Szerintem vannak más csapatok is. Pillanatnyilag három élcsapat van, akik más ligában versenyeznek, és látható, hogy náluk is lehetnek mozgások. Több versenyzőjüknek is lejár a szerződése év végén, szóval meglátjuk, hogy mi lesz.”

Hogy a helyzetet ismerve ő maga mennyire hisz abban, amit mond, az már más kérdés. Tárgyalni mindenesetre még nem kezdett egyik gárdával sem. „Még nem, mivel nem hinném, hogy ez már az a pillanat lenne. De fogunk. Át kell gondolnom, mi a legjobb számomra, mi a legvonzóbb lehetőség a jövő és a következő év szempontjából, próbálkozni a mesterhármassal, vagy versenyezni a Forma–1-ben. Ha a Forma–1-ben maradok, szeretnék versenyképes lenni, a győzelmekért és dobogókért harcolni.”

Fernando Alonso (Fotó: MTI/EPA)

Egyvalamiben viszont nagyon is biztos: „Még mindig megvan a kellő tehetségem és elhivatottságom ahhoz, hogy a világbajnoki címért harcoljak. Nem hiszem, hogy lenne a paddockban versenyző, aki nálam magasabb szinten áll jelenleg” – jelentette ki.

Akárhogy is, a lehetőségei igencsak korlátozottak – és ez már jó pár éve így van. A McLaren ilyen szempontból könnyen lehet zsákutca a pályafutásában, és pillanatnyilag a megfordulás sem tűnik egyszerűnek benne. Ezt ő maga is érzi. „Amikor az F1-be érkeztem, talán kicsivel több lehetőségük volt a privát csapatoknak és a kicsiknek. Emlékszem, a Jordan Heinz-Harald Frentzennel még a bajnoki címért is harcolt. Volt gumiháború a Michelin és a Bridgestone között, ami mindig remek lehetőséget kínált, függően a hőmérséklet és az időjárás alakulásától. Akkoriban emiatt kiszámíthatatlanabbak voltak a versenyek, és ez szerintem jó tett a sportágnak. Viszont ez ettől még így is elég elit osztály marad.”

„Ideális esetben akár Forma–2-es autókat is használhatnánk, mindenki egyformát. Az fantasztikus show-t eredményezne, mert csak a versenyzők harcáról szólna. A Forma–1-ben ez sosem fog megvalósulni. Emiatt új stratégiai lehetőségeket kéne nyitni, vagy hasonló dolgokat” – kritizálta a sorozatot.

Fernando Alonso és Zak Brown (Fotó: XPB)

Főnöke, Zak Brown mindenesetre vele képzeli el a jövőt, és hiszi, hogy az F1-ben tudják tartani őt. „Fernando nagyon boldog a McLaren világában. Még nem döntött. Remek a kapcsolatunk vele, már elég régóta van nálunk, és minden csak azon múlik, hogyan és hol versenyzünk, és hogyan fejlődünk a Forma–1-ben. Optimista vagyok, szerintem Fernando a családunk tagja marad, a Forma–1-es autónkban. Amíg úgy érzi, előreléphet, szerintem szívesen folytatja.”

Siralmas formájuk láttán kétséges, mikor jön az az előrelépés. A spanyol szerint így is vannak biztató jelek. „Tudom, hogy minden olyan pesszimistának tűnik most, de valójában nem annyira rossz a helyzet. Tudom, nem is lehet mást mondani, ezt meg is értem, de nagy a versengés ebben a közegben. A kis csapatok már nem kicsik, a Williams a történelem egyik legnagyobb csapata, mégis az övék a leglassabb autók egyike. A Sauber egy C-Ferrari, a Haasnak is remek a teljesítménye. Így érthető, hogy nem olyan könnyű a felzárkózás” – mentegette Wokingot.

Vajon akkor is ennyire tekintettel lesz majd e mentségekre, amikor az F1-es sorsáról hozza meg a döntést?