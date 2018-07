A szigorítást kérő versenyzőknek köszönheti büntetését Vettel?

A versenyzők érdekvédelmi szervezetének elnöke szerint az Ausztriában három rajthelyes büntetést kapó Sebastian Vettel egy korábbi megbeszélésük és megállapodásuk áldozata lehetett.

Nehezen tudta elfogadni Sebastian Vettel, hogy a múlt heti Osztrák Nagydíj időmérő edzése után három rajthelyet veszített, mivel az FIA büntetést szabott ki rá Carlos Sainz feltartása miatt. A német utóbb hangot is adott nemtetszésének, és kijelentette: bosszantja, hogy egy olyan incidens miatt veszített pozíciókat – és potenciálisan a győzelem esélyét –, amelynek semmilyen jelentősége nem volt Sainz időmérő edzésére. És ezt még a Vettelt az FIA bírák előtt megvédő spanyol is elismerte.

Alexander Wurz, a versenyzők érdekvédelmi szervezete, a GPDA elnökeként az osztrák ORF csatornának elárulta, a versenyzők franciaországi értekezletének is köze lehetett ahhoz, hogy az FIA nem kímélte a négyszeres bajnokot. „Tudni kell, hogy Le Castellet-ben a versenyzői eligazításon külön beszéltünk arról, hogy nem kéne másokat feltartani. Két versenyző még arra is megkérte Charlie-t (Whiting versenyigazgató – a szerk.), hogy keményebb és következetesebb büntetésekkel lépjenek fel, hogy ezzel elrettentsék a blokkolókat. Sebastian ugyan nem volt közöttük, de mások egyetértettek, és mindenki meg is szavazta. Sebastian lett az első kárvallottja ennek” – fogalmazott a korábbi versenyző.

Ha mindez valóban így van, Vettelt az ág is húzza a menet közben hozott szabályváltozások terén. Két éve Mexikó előtt Max Verstappen vitákat kiváltó blokkolós, féktávon bemozdulós manővereire reagált azzal az FIA, hogy szigorúbb büntetéseket helyezett kilátásba, és a következő versenyen éppen Vettel lett az első, akit emiatt büntettek meg – ráadásul a ferraris pont Verstappen korábbi pályalevágós esetén húzta fel magát, s így követte el a szabálytalanságot.

Ami Sainz ausztriai feltartását illeti, az FIA indoklásában – idén már nem először – külön kiemelte, hogy a visszapillantó korlátozott segítsége nem lehet mentség egy versenyző számára hasonló esetekben, mivel mind pontosan tisztában vannak azzal, hogy a tükrökben az autók 2017-es átalakítása óta (a lejjebb került hátsó szárny van útban) nehezebb tájékozódni.

Wurz elmondta, ez a probléma is napirenden volt a versenyzők FIA-val folytatott megbeszélésén. „Ugyanazon a találkozón beszéltünk a visszapillantókról is. A versenyzők egyetértenek abban, hogy nem látni bennük semmit. Carlos Sainz azt mondta, ő semmi mást nem lát a tükrében, csak egy Renault-t… Arra kértük az FIA-t, hogy radikálisan változtasson a vonatkozó szabályokon. Jelenleg aerodinamikai segédeszközként funkcionál csak a visszapillantó, mert a szabály azt írja elő, hogy ott kell lennie” – hívta fel a figyelmet az osztrák.

Vettel büntetésében mindazonáltal ő nem látott kivetnivalót. „Nyilván nem direkt csinálta, de ez egy hiba volt, elnézte. Mással foglalkozott, és rosszul sült el. A versenyzőknek erre maguknak kell figyelniük, és a boxfalnak még inkább. Ez nem jellemző Sebastianra: teljesítette a körét, aztán látszott, ahogyan a motorbeállítást változtatta a kormányán, és úgy megy az egyes kanyarba, ahol már Carlos érkezett. Teljesen blokkolta az útját.”

Wurz szerint meglepő volt, hogy mindezek után Sainz azért kardoskodott az FIA-nál, hogy ne büntessék meg Vettelt. „Ez nagyon ritka. De vannak versenyzők, akik inkább férfiak, mintsem gonosztevők. 2007-ben Ausztráliában láttam hasonlót, ahol a bírák engem akartak felelőssé tenni a David Coultharddal történt ütközésünkért. Akkor David azt mondta: »Van még egyáltalán pohár a szekrényben? Száz százalékig az én hibám volt, engem büntessetek meg, ahogyan csak akartok, őt pedig hagyjátok békén!« Én azt mondtam, versenybaleset volt. Az ilyesmi viszont ritkán fordul elő" – hozta fel saját korábbi esetét példaként a kivételekre.







A bíráskodás kapcsán Derek Wawrick versenyzőbíró – aki a bírói szobában ült Spielbergben – az Auto Motor und Sportnak előrebocsátotta, lehetnek változások a blokkolós esetek elbírálásában a jövőben. „A mi kezünk meg volt kötve, a szabályok követelték meg tőlünk ezt a büntetést. Már más versenyzők is bánhatták ezt, hátrébb a rajtrácson. Az nem járja, hogy a kicsiket büntetjük, a nagyokat meg nem. De fontolgatjuk a változtatást, hogy a jövőben csak akkor adjunk büntetést, ha a manőver veszélyes volt, vagy ha a kárvallottját komoly hátrány érte, és nem jutott tovább a következő időmérős körbe, esetleg pozíciókat veszített” – vetítette előre a brit versenyzőbíró.