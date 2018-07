Most semmi sem jött össze a Red Bullnak

Egy héttel a hazai közönség előtt aratott győzelem után Silverstone-ban semmi sem jött össze a Red Bullnak: tempójuk elmaradt a két riválisétól, hiába próbálkoztak egyedi taktikával, a biztonsági autó semmissé tette azt, egyik autójuk pedig el sem ért a célig…

Daniel Ricciardo (Fotó: XPB)

A múlt héten mesésen zárult a Red Bull hazai futama, Max Verstappen révén ugyanis győzelmet ünnepelhettek, a Brit Nagydíj viszont számukra felejtős futamot és eredményt hozott. Az ausztriai győztes célba sem ért, Daniel Ricciardo pedig csak ötödik lett, hiába igyekezett a futam végén az egyre kopottabb gumikon pozíciót vesztő Valtteri Bottas leelőzésével.

És hiába próbált a Red Bull sajátos taktikát az ausztrállal (kihívták egy második kerékcserére, hogy a futam végén az új abroncsokon gyorsabb legyen), a biztonsági autó pályára küldését követően az ebből származó előny is elveszett…

„Ezen a futamon ma nem jöttek össze a dolgok” – kezdte. „Meg tudtuk közelíteni Bottast, de egy pont után már nem tudtunk közelebb férkőzni. Próbálkoztam, de nem tudtam odaférkőzni, és a gumikat is elkezdtem elkoptatni mögötte. Elég trükkös volt a követés. A kanyarok kijáratán nem voltunk rosszak, az egyenesben viszont hiányzott pár paci. Ezen a tripla hétvégén nem igazán jöttek össze a dolgaim. Kiálltunk, de a biztonsági autóval pozíciókat veszítettünk” – magyarázta.

Max Verstappen (Fotó: XPB)

„Monaco óta nem álltak össze a dolgok számomra – az ottani győzelmet viszont már senki sem veszi el tőlem. Persze nem akarom, hogy ez legyen az utolsó alkalom az ünneplésre. Németországban és Magyarországon majd próbálunk fordítani, de most jó lesz egy hetet távol tölteni a versenyzéstől” – utalt arra, hogy jó lesz végre pihenni egy kicsit a tripla hétvégét követően.

A csapattárs, Max Verstappen a futam elején még dobogós helyen autózott, majd csatázott egy jót Kimi Räikkönennel, az autója azonban szépen lassan feladta a küzdelmet. „Nagyon furcsa volt ez. Az első körben gondom volt az elektromos fékrendszerrel, de aztán ez rendbe jött és sokáig működött is. A második biztonsági autós fázis után aztán beesett a fékem, a kerekek blokkoltak és kicsúsztam a pályáról. De egyébként is túl lassúak voltunk az egyenesben. A DRS-sel is ugyanolyan gyorsak voltunk. Semmit sem tehettünk. Túl lassúak voltunk. Ez egy vicc” – panaszkodott a holland.

„Elég frusztráló futam volt” – ismerte el őszintén a csapatvezető, Christian Horner. „Úgy döntöttünk, hogy megosztjuk stratégiát a két autó között. Sajnos a verseny végén nem volt megfelelő a tempónk. Elképesztően sok időt veszítettünk az egyenesekben” – tette hozzá a brit szakember.