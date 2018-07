Gasly: Felejtsük el az ilyen nevetséges büntetéseket!

Nevetségesnek tartja 5 másodperces büntetését a Toro Rosso francia versenyzője, Pierre Gasly. A faital pilóta örülne, ha a bírák nem szankcionálnák a hasonló eseteket, ítéleteikkel ugyanis hosszabb távon ki fogják nyírni a versenyzést.

Pierre Gasly (Fotó: XPB)

A Brit Nagydíj utolsó köreiben nemcsak a Mercedes és a Ferrari versenyzői vívtak kőkemény harcot, hanem a középmezőny pilótái is. Az utolsó pontért Gasly csapott össze a Force Indiá-s Sergio Pérezzel, és mivel a manőver nem volt teljesen tiszta, az FIA versenybírái azonnal vizsgálat alá vonták. A futam után pedig 5 másodperces büntetéssel sújtották a franciát.

Ezzel nemcsak a 10. helyet veszítette el, hanem az azért járó pontot is, amit Pérez „örökölt” meg. Miután szembesült a büntetés tényével, Gasly több ízben dühösen adott hangot csalódottságának, és kérte számon a következetességet az FIA emberein.

Közösség oldalán először nevetségesnek nevezte az ítéletet, majd hozzátette: „Minden hétvégén történnek koccanások, melyekért nem osztanak büntetést. Ezek hozzátartoznak a versenyzéshez, és izgalmasabbá is teszik azt. Ez egy szoros küzdelem volt, amit nagyon élveztem. Csak hagyják, hogy küzdjünk egymással, és álljanak le ezekkel az idióta büntetésekkel. Harcolni fogunk!”

Pierre Gasly és Sergio Pérez ütközése (Kép: Formula1/Twitter)

A Motorsportnak hosszabban nyilatkozott, de mondanivalójának lényege változatlan maradt. „Ilyen a versenyzés, és ez egy elég kis ütközés volt” – kezdte. „Néha előfordul az ilyesmi. Két méter szélesek az autóink, a pálya pedig úgy tizenkét méteres, szóval néha koccanunk. De ez nem volt nagy ütközés. Szerintem nem ért büntetést. És ha megnézzük a hasonló helyzeteket, (Kevin) Magnussen és (Romain Grosjean, valamint (Carlos) Sainz és Grosjean között. Egyiket sem büntetették” – magyarázta.

„Ehhez képest ezért 5 másodpercet adtak és két büntetőpontot, ami nevetséges. Az utolsó futamon meglöktek az első körben, Elveszítettem a padlólemezem felét, de nem volt büntetés. Hasonló helyzetbe került a futamgyőztes (Max) Verstappen is, és nem intézkedtek. Valamit tenniük kellene. Ez a fajta következetlenség elfogadhatatlan ezen a magas szinten. Semmi sem magyarázza ezt a büntetést. És akkor már többieket is büntetni kellene hasonlókért…” – hangsúlyozta.

Azt is elmondta, egyáltalán nem lepődött meg azon, hogy Pérez jelentette az ügyet és beszélt is róla a felügyelőknek. „A 11. helyért nem kapott pontot, és elkezdett olyan erősen okolni, ahogy csak tudott. Őszintén elmondtam neki, hogy élveztem a harcot. Szoros volt, kerék a kerék ellen, ezért versenyzünk egymással. Ezekkel a büntetésekkel megszégyenítjük a versenyzést. Ha így teszünk, a versenyzőknek nem kell majd kockázatot vállalniuk. Nem fogunk majd előzni, kivéve a DRS-sel végrehajtott manővereket, amik nem is izgalmasak” – fogalmazott a francia, aki még azt is elhintette, annyira frusztrált a történtek miatt, hogy örülne, ha csapata fellebbezne a döntés ellen.