Räikkönen azért bűnhődött, mert Hamiltont ütötte ki?

Ha nem a hazai hős, Lewis Hamilton lett volna az áldozata, Kimi Räikkönen enyhébb büntetéssel is megúszta volna Jacques Villeneuve szerint, aki hiányolja az FIA következetességét.

Lewis Hamilton és Kimi Räikkönen (fotó: XPB)

Kimi Räikkönen ugyan már a leintést követően elismerte, jogos volt az első körös ütközéséért kapott 10 másodperces büntetése, annak mértéke többeket is elgondolkodtatott arról, ez mennyire volt összhangban a többi hasonló esetben kiszabott büntetés mértékével. Két héttel korábban Franciaországban Sebastian Vettel az első kanyarban hajtott bele Valtteri Bottasba, ő viszont csak a felét kapta Räikkönen büntetésének, öt másodpercet.

Niki Lauda az ellentmondás kapcsán megjegyezte: „A bírák legalább tanulnak! Vettel öt másodperce kevés volt, a tíz másodperc sokkal reálisabb büntetés, mint a franciaországi volt.”



Ezzel az érveléssel van viszont két bökkenő is. Az egyik, hogy az FIA Le Castellet után még éppen a következetességre hivatkozott, amikor amiatt kritizálták őket, hogy túl vajszívűek voltak Vettellel. Charlie Whiting versenyigazgató akkor azt mondta, az öt másodperces szankciót alkalmazták a visszanézett korábbi hasonló esetekben is; emellett még Max Verstappen kínai hibáját is felhozta példaként, amit szerinte azért jutalmaztak 10 másodperccel, mert az első körös versenyhelyzeteket (Vettelé) másképpen bírálják el, mint a sima versenyhelyzeteket (Verstappené). Räikkönen megcsúszása ilyen tekintetben Vettelére hasonlított, nem Verstappenére, mégis a hollandéval kapott azonos büntetést. Az FIA ezzel a franciaországi érvelésével ment szembe, a mostani döntését emellett úgy is értelmezhetnénk, hogy belátta, két hete mégis rossz ítélet született.

Lauda szerint az irányváltást a kapott kritikák és e belátás eredményezte a bíráknál – és éppen ez jelenti a következő bökkenőt. Whiting a Vettel-eset kapcsán tudniillik azt is hangsúlyozta, hogy bár fontolgatják annak lehetőségét, hogy az ítélet kiszabásánál nemcsak a hiba súlyát veszik figyelembe, hanem annak következményeit is, egyelőre még nem ilyen módon járnak el. Ha döntéshozásra a baleset kimenetele sem lehet hatással, a közvélemény még úgy sem. Räikkönenre tehát nem szabhattak ki csak amiatt súlyosabb büntetést, hogy sokan megkérdőjelezték a korábbi Vettel-büntetésük helyességét. Ha pedig csak a közvetlen következményeket vesszük, szintén van némi ellentmondás, hiszen Vettel defektet okozott Bottasnak, Räikkönen viszont „csak” megforgatta Hamiltont.

A rajt utáni ütközés (Fotó: XPB)

Ezen következetlenségek és ellentmondások az 1997-es világbajnoknak, Jacques Villeneuve-nek is szemet szúrtak, aki most sem félt egyenesen fogalmazni, s kijelentette: szerinte csakis azért voltak szigorúak Räikkönennel, mert a hazai hős futamát tette tönkre. „Én nem értem, hogy ezúttal miért tíz másodperces büntetést adtak, miközben legutóbb öt másodpercest, sokszor pedig semmit sem” – vakarta a fejét a kanadai. „Ez itt a bökkenő. Ez versenyzés, és nem tetszik, hogy ilyesmiért büntetéseket osztogatnak. Akkor kéne büntetniük, amikor valaki piszkosan játszik, vagy ha kirívóan hülyén viselkedik. Ez viszont teljesen más volt.”

„Biztosan arra gondoltak: ez Lewis volt, most Nagy-Britanniában vagyunk, ő pedig a bajnoki címért küzd, tehát tíz másodpercet ér. Ha Kimi Bottast találta volna el, csak öt másodpercet kapott volna. Mi történt Ausztriában például, amikor Verstappen Kimibe hajtott bele? Azért miért nem járt büntetés? Mert Kimi nem csúszott ki miatta? Ha megteszi, akkor büntetés járt volna érte? Ez nem helyes, mert mindig a hibát kellene vizsgálni, nem azt, hogy mi a következménye.”

A gondolatmenet persze meg is fordítható. Lehet, hogy Räikkönen azért kapott súlyosabb büntetést, mert egy bajnokesélyest talált el, de az is lehet, hogy Vettel azért kapott enyhébb büntetést Franciaországban, mert bajnokesélyes.

Csak nézőpont kérdése, a probléma viszont ugyanaz. És a helyzetet nem teszi tisztábbá az sem, hogy Silverstone-ban Räikkönen kapta a legsúlyosabb büntetést, hiszen az ellenfelét az utolsó pontért a pályáról leszorító Pierre Gaslyt 5 másodperccel sújtották, Romain Grosjean pedig egy Räikkönenével megegyező elfékezést és egy későbbi másik balesetet is büntetlenül úszott meg.

Emellett persze azt is megállapíthatjuk, hogy a bírókra mutogatni mindig könnyű. Elég csak belegondolni, hogy Gasly a maga büntetését nemes egyszerűséggel "baromságnak" nevezte, miközben a Kevin Magnussennel kakaskodó Fernando Alonso ugyanezen futam után vajszívűnek minősítette ugyanazon ítészeket...

Sebastian Vettel és Valtteri Bottas ütközése Le Catellet-ben (Fotó: XPB)

Villeneuve szerint a büntetés eleve fölösleges volt. „Egyszerűen keményen versenyeztek. Lewis a rossz rajtja miatt került ilyen rossz helyzetbe. Szélesen fordult, helyet hagyott maga mellett, Kimi autója pedig alulkormányzottá vált. Egyszerű pech volt.”

A kanadai úgy látja, a történtek után Hamilton még örülhet annak, hogy második lett. „Ha nem lökik ki, akkor vélhetően csak harmadikként ér célba. A baleset nélkül az egész versenyét a harmadik pozícióban teljesítette volna, és nem tudott volna könnyen előzni, inkább tönkretette volna a gumiját a forgalomban. A balesete után más gumitaktikán volt, ami működött is, hiszen később állt ki kereket cserélni, így a végén is jobb állapotban voltak a gumijai, mint Bottasnak. Egy pocsék rajt után lett második, ennek inkább örülnie kéne, mert ezt a versenyt úgysem nyerte volna meg. Nincs oka panaszkodni” – vélekedett Villeneuve.

Ami a baleset kapcsán a Mercedes és a Ferrari között kialakult veszekedést illeti, még hozzátette: „Szép látni, hogy már a csapatfőnök is egymásnak esnek. Ez csak még izgalmasabbá teszi a küzdelmet. Maurizio (Arrivabene) már szinte egy amerikaifocistára emlékeztetett…” – mondta mosolyogva a futam után a Ferrari csapatfőnökével interjút készítő exversenyző.