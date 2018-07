Az FIA megakadályozta a Red Bull védencének tesztjét

Hiába szerette volna a Red Bull pályára küldeni brit védencét, Daniel Ticktumot, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) megakadályozta a fiatal pilóta bevetését, lévén nem rendelkezik az F1-es szuperlicenchez kellő pontmennyiséggel.

Daniel Ticktum (Fotó: XPB)

A Red Bull már számos Forma–1-es versenyzőt kitermelő juniorprogramjának jelenleg Ticktum a legmagasabban jegyzett tagja, nem meglepő tehát, hogy a bikások szeretnék Forma–1-es tesztlehetőséghez juttatni a fiatal britet. A Magyar Nagydíjat követő kétnapos teszt remek alkalom lett volna a csapat számára, Ticktum bevetésére viszont – úgy tűnik – még várni kell.

Hiába tesz ugyanis a fiatal versenyző eleget annak a kritériumnak, ami előírja, hogy a gyakorlások felét olyan pilótának kell adni, aki kettőnél kevesebb F1-es futamon indult (az ő esetében ez a szám a 0), eddig nem gyűjtött össze elég licencpontot a kisebb kategóriákban.

Ezek hiányában pedig nem fogja megkapni a teszteléshez szükséges ideiglenes szuperlicencet sem, így az FIA nem engedi, hogy pályára guruljon egy hivatalos gyakorláson. „Nagyszerű versenyeket fut a Forma–3-ban, de elég licencpontja. Hogyan hozhatnánk be így a fiatal versenyzőinket a Forma–1-be?” – panaszkodott a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko.

Helmut Marko (fotó: Red Bull)

Az FIA külön engedélyével egyébként Tictum még pályára gurulhatna a Hungaroringen, abban az esetben viszont, ha a szövetség ezt sem adja meg a fiatal pilótának és a Red Bullnak, Marko elmondása szerint az első gyakorlásra az Abu-dzabi Nagydíjat követő gumiteszten kerülhet sor.

Ticktum pályafutásának iránya az elmúlt években komoly fordulatot vett: 2015-ben még azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy kétéves (később ezt egyre mérsékelték) eltiltást kapott, amiért a brit F4-ben a biztonsági autós fázis alatt több ellenfelet is leelőzött, egyet pedig bosszúból ki is lökött (amiért korábban ő ütközött vele), tavaly óta viszont főként az eredményeivel kerül be a hírekbe. 2017-ben megnyerte a makaói F3-as futamot, idén pedig az F3-as Európa-bajnokság megnyeréséért küzd.

Hogy mindezt megtehette, azt nagyban a Red Bull programjának és Markónak köszönheti, amivel ő is tisztában van. „Nem véletlen, hogy ennyire sikeres ez a program” – mondta. „Arra ösztönzi a fiatal versenyzőket, hogy fejlesszék saját magukat, és abban is segít, hogy levonhassák a tanulságokat. Tudom, hogy elég gyors és jó vagyok az F1-hez, de most a kirakós apró darabjaira kell összpontosítanom. De, már közelebb vagyok az összerakáshoz” – tette hozzá.