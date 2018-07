Már bajnokok gratulálnak neki – de miért a szenzáció Lerclerc körül?

Igen nagy a felhajtás mostanság Charles Leclerc körül. Máris a sportág nagyjaihoz hasonlítják, a Ferrari pedig állítólag már jövőre az autójába akarja ültetni. De mi teszi őt különlegessé? Volt és jelenlegi főnökei mellett saját megnyilvánulásai adják meg a választ!

Charles Leclerc (fotó: XPB)

„A jövő F1-es világbajnoka! Már a múlt év elején megmondtam! Így tovább, testvérem” – írta a hétvégén Felipe Massa közösségi oldalán arra reagálva, hogy az F1 hivatalos oldala megosztott egy Charles Leclerc-rel kapcsolatos statisztikát, feltéve mellette a kérdést: „Hogyan tovább az újoncszenzáció, Charles Leclerc számára?”

A Sauber versenyzőjét az elmúlt hetekben agyondicsérte az F1-es paddock. Korábbi és jelenlegi versenyzőkollégák zengtek róla ódát Nico Rosbergtől és Jenson Buttontól kezdve Johnny Herberten, Martin Brundle-ön át egészen Sebastian Vettelig, Lewis Hamiltonig és Fernando Alonsóig. Eközben az éretlen versenyzőkkel mindig óvatos Ferrari a hírek szerint hajlik arra, hogy 2019-ben Kimi Räikkönen helyére ülteti a versenyzőakadémiájának legnagyobb kincsét.

A felhajtás nem alaptalan. Leclerc eleve a jövő nagy reménységeként érkezett az F1-be, úgy, hogy az előző két évben a GP3-ban, majd a Forma–2-ben is újoncévében szerezte meg a bajnoki címet, méghozzá elsöprő fölénnyel. Bár az F1-es első három versenye nem alakult jól, sokat hibázott, és a pályán nyújtott teljesítménye nem mutatta őt különlegesnek, Azerbajdzsán óta már nagyon is annak érezhetjük. Bakuban először ment tovább a Q2-be, azóta hétszer legyőzte rutinos csapattársát, Marcus Ericssont, kétszer volt a Q3-ban, ötször pontszerzőként intették le, sorozatát pedig csak egy rossz silverstone-i kerékcsere szakította meg.

Charles Leclerc (fotó: XPB)

F2-es munkaadója szerint Hamilton szintjén áll

Volt Forma–2-es főnöke, a Prema-csapatot irányító René Rosin aligha lepődik meg Leclerc figyelemreméltó teljesítményén. Ő még jól emlékszik a közös idők első pillanataira, és arra, hogyan győzte meg őket a monacói. „Charles egy tesztet teljesített nálunk Abu-Dzabiban, és egyszerűen megsütötte a gumiját. Abban a pillanatban egy pillanatig felmerült bennünk, hogy talán nem a megfelelő versenyzőt szerződtettük. De aztán az első versenyre már készen állt, és onnantól az egész szezonon át az élen volt, kevés kivétellel” – emlékezett vissza a Gazzetta dello Sportnak.

Rámutatott, Leclerc-t éppen ez teszi különlegessé: nemcsak jó képességekkel van megáldva, meg is tanulja használni ezeket. „Charles nem csak pokoli gyors. Engem a legjobban a szemléletmódja nyűgöz le. Folyamatosan kíváncsiskodott a mérnököknél, hogy hol tudna még gyorsabbá válni. Borzalmasan ideges tudott lenni, amikor úgy érezte, hogy valamilyen szinten nem tett meg mindent. A tanulási vágya példaértékű, ilyen szempontból a Premánál megfordult összes eddigi versenyző közül a legjobb. A versenymérnöke, Guillaume Capietto korábban a GP2-ben egy bizonyos Lewis Hamiltonnal is dolgozott együtt – Leclerc ugyanazt a színvonalat képviseli” – méltatta őt Rosin.

Nem ő az első, aki az F1 nagy bajnokainak egyikével állítja őt párhuzamba. Ennek kapcsán a korábban sok tehetséget pályára állító jelenlegi főnöke, Frédéric Vasseur meg is jegyezte, nem árt visszafogottnak maradni. És ezt éppúgy értette a közvéleményre, mint magára Leclerc-re. „Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kínai sajtótájékoztatón még arról kérdezgetett, miért nem hozza Charles a várt teljesítményt, és hogy tudok-e magyarázatot erre. Akkor azt mondták, csalódást okozott, és így tovább… Pár hét elteltével pedig már ő a következő világbajnok, bla-bla-bla… A földön kell maradnunk! Charles jól végzi a dolgát, egyre jobb lesz, de még nem világbajnok. Lépésről lépésre kell haladnia. És nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy jön pár nehezebb versenye, és megint mindenki szétcincálja” – figyelmeztetett.

Charles Leclerc (fotó: XPB)

Intelmeit alighanem éppen Leclerc-nek kell a legkevesebbszer ismételgetnie. A monacói tudniillik nem az a típus, aki elszáll a dicsérettől, és éppen ez az egyik olyan tulajdonsága, ami idáig eljuttatta, és amivel még messzebbre juthat. „Még nagyon messze vagyok attól, amit ők elértek” – utalt a Schumacherrel, Hamiltonnal és Sennával vont párhuzamokra. „Ők nagy nevek az F1-ben, már bizonyítottak, nekem viszont még dolgoznom kell. Számomra nem egyértelmű, hogy a nagyokhoz hasonlítanak, nem szoktam hozzá ehhez, és nem is akarok soha. Máskülönben elkényelmesednék, nem dolgoznék már olyan keményen, mert ez lenne a normalitás.”

Az sem foglalkoztatja igazán, hogy a sikerei miatt egyre többet várnak tőle. „Ez nem zavar, mert csak magamra figyelek. A legfontosabb, hogy a csapat elégedett, tudja, mit várhat el tőlem, és hogy milyen jó munkát végzek.”

Emellett azzal is tisztában van, hogy a megítélés egyik versenyről a másikra az ellenkezőjébe csaphat át. Ez éppúgy áll rá, ahogyan az egyre erősebb csapatára is. „Hihetetlen munkát végzünk jelenleg, de ezzel az elvárások is nőnek. És ilyenkor ha még mindig jó munkát végzel, de már nem hihetetlent, az emberek azt fogják gondolni, hogy rossz napod van. Emiatt óvatosnak kell lenned.”

Már bajnokok gratulálnak neki

Vasseur azt mindenesetre maga sem titkolja, hogy Leclerc az ő várakozásait is felülmúlja. „Nyilván tisztában voltam vele, hogy mennyire tehetséges. De még így is meglepnek a Forma–1-es eredményei, mert itt a fiúknak sokat kell tanulniuk. Lenyűgöz, hogyan képes teljesíteni, mennyire jól kezeli a nyomást, és a csapatot is képes magával húzni.”

Charles Leclerc (fotó: XPB)

Gyorsasága mellett ezek azok a tulajdonságok, amiket olyan sokan csodálnak benne. Idén pedig azt is figyelemmel kísérhettük, hogyan emelik őt magasabb szintre. Rosin azt emelte ki, hogy határtalan a tanulási vágya. Ennek középpontjában az önkritikus szemléletmódja áll, aminek működését a gyenge első három hétvégéje után mutatta meg. „Sok hibát követtem el az első három futamon” – ismerte el a versenyző a Formula1.com-nak. A fordulat hátterébe is beavatott. „Az első két-három verseny nagy kihívást jelentett. Egy bizonyos dolgot kértem a mérnököktől, hogy meglegyen az autó általam kívánt egyensúlya, de ez nem volt helyes. Valójában egy nagyon bonyolult autót kértem tőlük, és Bakuig rá sem ébredtem erre. Ott stabilizálni próbáltuk az autót, és miután ráeszméltem, felismertem a hibámat, és ennek köszönhetően léptünk előre olyan nagyot.”

„Nagyon hülye hiba volt” – hallhattuk tőle év elején több balesete után is. A kíméletlen belátás tudatos folyamat nála, amit otthonról hozott magával. „Apámnak köszönhetem ezt. Ő mindig őszinte volt velem, és mindig arra tanított, hogy legyek őszinte magammal is, mert ennél nincs fontosabb. Sokkal gyorsabban fejlődhetsz, ha őszinte vagy önmagaddal, ha elfogadod, amikor hibáztál. És ha tudod, hogy hibáztál, dolgoznod kell rajta, hogy ne kövesd el újra” – adta meg a receptjét.

De ahogy munkamódszeréről beszél, az is hamar nyilvánvalóvá válik, miért tartja őt nagy motivátornak a csapat szempontjából Vasseur. Leclerc a precizitásában, a részletekre való odafigyelésben és a folytonos elégedetlenségében is a nagyokat idézi. „Gyakran telefonálok a mérnökökkel. A versenyek után is beszélünk, hétfőn, kedden mindig átbeszéljük a legutóbbi futamot, és szó esik a következőről, hogy milyen újdonságokkal készülünk. Megkérdezem őket, miben tudnék még jobb lenni, miben fejlődhetnék, hogy minden rendben van-e a csapattal végzett munkámmal. Mindent megbeszélünk” – árulta el, megerősítve Rosin fenti szavait.

Az alapok tehát láthatóan adottak ahhoz, hogy Leclerc megfeleljen az egyre nagyobb elvárásoknak. Már csak az a fontos, hogy a helyes pályán is tudjon maradni. Ám szemléletmódját látva nem kell félteni őt. „Ritkán mondok bármi pozitívat önmagamról. A menedzserem is jól kezelt. 2012 óta sosem szerepeltem kétszer egymás után ugyanabban a kategóriában, mindig feljebb lépkedtem, és ez segített az alkalmazkodásban, gyorsan meg kellett szoknom az új autókat” – magyarázta boldogulásának titkáról.

Az idei közös csatáknak köszönhetően már Fernando Alonso elismerését is kivívta Charles Leclerc (fotó: XPB)

A legtöbbet viszont mindig az mondja el egy versenyzőről, ahogyan a saját ellenfelei, kollégái vélekednek róla. Leclerc már ezen a téren is különleges helyzetbe hozta magát, hiszen sok szépet mondott róla már Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, és legutóbb Silverstone-ban Fernando Alonso is. Nem titkolja, jól esik neki, amikor világbajnokok ismerik el a teljesítményét. „Amikor jó munkát végzek, Seb (Vettel) odajön, és azt mondja: ’Szép volt!’ Olvastam, hogy Lewis (Hamilton) is mondott rólam dolgokat a médiának, és néha Fernando is megkeres. Jó érzés, hogy pozitívan nyilatkoznak rólam ezek a versenyzők. Megtiszteltetés. Nagyra tartom őket, már gyerekként őket néztem.”

Eltéríteni viszont sem e vélemények, sem a ferraris pletykák hatására nem hagyja magát. „Én mindig csak a jelenre összpontosítok fejben. Nem szeretnék változtatni ezen, mert nem hinném, hogy hasznos lenne számomra. Nem vonhatja el a figyelmemet, hogy mi történhet jövőre. A legfontosabb, hogy összeszedett maradjak, és a jelenlegi munkámra figyeljek. Remélhetőleg jó munkát végzünk a csapattal, aztán hogy mi jön utána, az majd úgyis kiderül.”

Van egy olyan megérzésünk, hogy nem túl rosszak a kilátásai...