Hamilton Jézusnak állítja be magát – Villeneuve

Újabb törölt instagramos posztokkal kavarta fel az állóvizet Lewis Hamilton. Főnöke elárulta, még biztatta is az efféle nyíltságra – ami viszont nem mindenkinek tetszik. Jacques Villeneuve szerint a címvédő „szentbeszédei” teátrálisak és túlzóak.

Lewis Hamilton (fotó: MTI/EPA)

Lewis Hamilton szenvedélyes karakter – a pályán és azon kívül is. Amikor csapás éri, hajlamos befelé fordulni, és úgy érzi, az egész világ igazságtalan, mert összeesküdött ellene. Amikor viszont visszatér, hirtelen bőbeszédűvé válik, és egy-egy nagy siker után az ellenfeleinek sem átall jól megfogalmazott kijelentésekkel fityiszt mutatni. (Emlékezzünk csak a 2016-os austini bajnoki győzelmére, és a Nico Rosbergről akkor tett megjegyzéseire.)

Szenvedélyes, szélsőséges, ennélfogva pedig megosztó – mint a karakteres sportolók oly gyakran. Valaki ezért szereti, más emiatt nem.

A németországi váratlan győzelmét – amit legfőbb ellenfele, Sebastian Vettel még váratlanabb kiesése fűszerezett meg – szintén szenvedélyesen fogadta. Első helyét Isten ajándékának nevezte, az azt lehetővé tévő esőt pedig az égiek igazságszolgáltatásaként festette le a silverstone-i veresége után kapott ferraris kárörömért és a Hockenheimben az ellenfél szurkolóitól kapott füttykoncertért.

Mindez a közösségi oldalain mostanság egyre gyakrabban megjelenő elmélkedéseivel, valamint az időmérős leállását követő letérdelős, hitetlenkedős gesztusokkal együtt az F1 ügyeletes megmondóembere, Jacques Villeneuve számára már túl sok volt. A kanadai exversenyző úgy érzi, a mercedeses csak a show-ért játssza meg magát. „Összekeveri a Forma–1-et Hollywooddal. Minden, amit csinál, színpadias. A közösségi médiában Jézusként állítja be magát. Ahogyan letérdelt az autója mellé az időmérős hibája után, úgy nézett ki, mint a szenvedő Krisztus. Amit pedig utána mondott, az volt a hegyi beszéde. A dobogón pedig drámaian gesztikulált, hogy mindenki lássa, ki is küldte a hirtelen esőt” – kritizálta Hamiltont 1997 világbajnoka az Auto Bildnek nyilatkozva.

Lewis Hamilton (fotó: MTI/EPA)

Hamilton esete az őt „aláásó” Sky-kommentátorokkal

Hogy ehhez mit szól majd Hamilton, ha meghallja, azt el tudjuk képzelni. Tény azonban, hogy Hockenheim után más exversenyzők ennél enyhébb megállapításait is nehezen viselte. A hét elején szintén az Instagramra tett ki egy posztot, amelyben éppen a brit Sky Sports szakértőcsapatát bírálta, mert szerinte folyton csak rosszakat mondanak róla a verseny alatt.

„Sosem nézem meg a versenyeket, de most hazaérve megnéztem a Skyon. Viccesnek találtam, ahogy a korábbi versenyzők kommentálnak, és egyikük sem tudott egy jó szót mondani. Bármi is az oka ennek, megbocsátom” – volt gáláns Martin Brundle-lel, Damon Hill-lel, Paul di Restával és Nico Rosberggel, akik a múlt hétvégén a csatorna szakértőiként álltak kamerák elé (és egyébként nem győzték őt dicsérni a győzelme után).

Szavait persze sokan felkapták. Főleg úgy, hogy van egy tábor, amely úgy véli, a Sky Sports valójában néha már túlságosan is elfogult Hamiltonnal szemben…

Martin Brundle és Lewis Hamilton (fotó: XPB)

Hamilton egy Villeneuve-nek biztosan „tetsző” megjegyzést is hozzáfűzött még: „A pozitív szemlélet és a szeretet mindig győzedelmeskedik, nem számít, milyen szavakat használva próbálnak aláásni. A tizennegyedik helyről indultam, és elsőként értem célba. Isten mindig jóságos.”

A brit e sorokkal előbb vitát és figyelmet is generált, majd törölte a bejegyzését.

Wolff: Szükség van a vitákat generáló őszinteségre

Hollywood vagy sem, főnöke, Toto Wolff szerint az lenne a baj, ha nem lennének ilyen karakterek az F1-ben. Mint a Sky Sports kritikája kapcsán elárulta, ő valójában még bátorította is bajnokát, hogy legyen egyenes, és mondja ki, amit gondol. „Beszéltem vele erről vasárnap este. Szerintem jó, hogy van valaki, aki kimondja, ami a szívén van. Ő azt mondja, amit gondol. Emberek vagyunk, érzéseink vannak, és befolyással van ránk, amit mások mondanak, és ezt személyesnek vesszük. Van, hogy én is személyesen veszem, amit más mond, pedig nem kellene, mert nem is fontos a véleménye, vagy csak el kéne fogadnom, hogy különbözik a véleménye az enyémtől. De nagyon nehéz ezt megtenni a vasárnapi hullámvasutazás után. Valójában még biztattam is arra, hogy hagyja fent az interneten, amiket ír, és mondja el, amit gondol. Erre van szükségünk, hogy sztorik szülessenek, viták. élesítenünk kell a sztárokat.”

Lewis Hamilton és Toto Wolff (fotó: MTI/EPA)

Nos, a tanácsot megfogadta, és az eredmény sem maradt el. „Nem kell mindent a közízlésnek megfelelővé alakítani” – vélekedett Wolff. „Miről is beszélnénk, ha nem lennének témák, amik vitákat generálnak? Vannak, akik úgy gondolják, ennek így kéne lennie, mások pedig a szöges ellentétét mondják ugyanennek.”

A Sky Sport szakértőitől kapott állítólagos kritikák az osztrák szerint nem lesznek rossz hatással Hamilton teljesítményére. Hogy pontosan mi bosszanthatta föl a versenyzőt, azt viszont nem tudta megmondani. „Ő azért lett egy kivételes sportsztár, mert érzékeny, mert megvannak a szenzorjai. Van, hogy amikor elengeded magad – és talán ez történik egy olyan pillanatban, amilyen a vasárnapi volt, ahol nem is számított arra, hogy nyer –, és otthon vagy, és túláradnak benned az érzelmek, és nem tudsz aludni, ezért bekapcsolod a tévét, amelyben azt hallod, hogy a kommentátor negatívan beszél rólad, az ilyenkor megérint. De ez teszi őt ennyire különleges személyiséggé, akiről folyamatosan beszélünk, és aki képes olyan teljesítményre, mint most az esőben. Amikor vizes kezdett lenni a pálya, hihetetlen volt a teljesítménye. Még úgy is meg tudta volna nyerni a versenyt Vettel ellen, hogyha Vettel nem csúszik ki” – méltatta versenyzőjét Wolff.