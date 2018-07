A századok most Vettellel voltak: legyőzte a Red Bullokat!

Sebastian Vettel idén másodszor nyert pénteki szabadedzést – 74 ezredes előnnyel győzte le Max Verstappent a második gyakorláson. A Mercedes szenvedett az ultralágy gumin, és egyelőre lépéshátrányban.

Sebastian Vettel (fotó: XPB)







A levegő és az aszfalt is fölmelegedett a második szabadedzés rajtjára a Hungaroringen, a Renault szerelői azonban nem csak emiatt izzadtak. Nico Hülkenberg alatt a délelőtti gyakorlás kétharmada után állt meg az autó, és a csapat csak a tréning végén kapta vissza a gépet. Elektronikai hiba lépett fel, és elővigyázatosságból ki kellett cserélniük az energiatárolót. Hadművelet nem volt egyszerű, és az is kérdéses volt, a német mikor hajthat pályára, pályára hajthat-e egyáltalán.

Az élmezőnyben meleg helyzet eközben a délelőtti kis különbségek miatt alakult ki. A top 3-as tizeden belül zárta a nyitóedzést, ám az erőviszonyokról nem alkothattunk egyértelmű képet, hiszen míg a két Red Bull a lágy, Sebastian Vettel az ultralágy gumin futotta legjobb körét, ráadásul a ferrariséban maradt is valamennyi, hiszen a végét komolyabb forgalomban teljesítette. A második edzés időmérős szimulációitól pontosabb képet várhattunk, és az is nagy kérdés volt, hogy jobb formát mutatnak-e az autó futóművén sokat állító, de ennek ellenére folyamatosan sokat csúszkáló Mercedesek.

Marcus Ericsson (fotó: Formula1/Twitter)







Nos, csúszkálósan nem ők kezdtek, hanem Sebastian Vettel. A német az élmezőnyből elsőként teljesített repülőköröket, ám nehezen boldogult a kissé csúszós pályán. Előbb a sikánnál, majd nem sokkal később az első kanyar féktávján blokkolta a lágygumis első kerekeit. Pierre Gasly is a tapadáshiányra panaszkodott, Marcus Ericsson pedig hamar bemutatta a délelőtt után már sokadik kipördülését.

A Mercedesek lendületesen kezdtek, azonnal ők álltak az élre a lágy gumin. Lewis Hamilton 1:17,875-ös körrel foglalta el az első helyet, Valtteri Bottas nem sokkal később 9 ezreddel túlszárnyalta őt, hogy aztán a brit 1:17,587 másodperccel újra az élre álljon. Mindketten a lágy Pirellit használták, akárcsak Vettel, aki korai hibái után 1:18,233-nál állította meg a stoppert, 0,6-del megelőzve a közepes gumin futó Kimi Räikkönent.

A Red Bullok jó negyedórás várakozás után jelentek meg először, ők is a sárga abroncsokon. Max Verstappen 1:17,509-cre javította a nap legjobb eredményét, és hogy ne maradjon el tőle, Daniel Ricciardo 47 ezredre zárkózott föl mögé másodiknak. Az első félóra így kettős Red Bull-vezetéssel telt le, őket a két Mercedes és a két Ferrari követte, míg mögöttük Hülkenberg hiányában Carlos Sainz tartotta a 7. helyen a Renault-t, megelőzve Romain Grosjeant, Fernando Alonsót és Esteban Ocont. Idő nélkül ekkor már csak Hülkenberg állt.

Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen (fotó: Formula1/Twitter)







De mire képes az ultralágy gumi? És ki mire képes az ultralágy gumival? Az már délelőtt kiderült, hogy a puha keverék hajlamos túlmelegedni a kör végére, és emiatt nem könnyű akkora időelőnyt kihozni belőle, amekkora elméletben benne van a lágyhoz viszonyítva. Ezen a téren viszont az autók között is lehetnek, és voltak is különbségek.

Az első próbálkozó a Mercedes volt ezen a specifikáción, ám köreiket valóban csak próbálkozásként érdemes leírni. A hátsó abroncsokat a sok túlkormányzással már az első kilencven percben sem kímélő Ezüstnyilak nem teljesítettek tiszta köröket: Bottas talán virtuálisan Verstappen előtt állt a pálya közepéig, az utolsó szakaszba érkezve csúnyán lecsúszott az ívéről, és vissza is kellett vennie. Hamilton be tudta fejezni a saját kísérletét, de az utolsó kanyarban az ő gépe sem tapadt be, és csak 1:18,758-at tudott összehozni, azaz nem tudták felülmúlni a lágygumis időket.

Sebastian Vettel lényegesen jobban érezte magát a puha keveréken. Mindhárom szektorban sokat javított, és 1:16,834 másodperccel az élre állt. Három ellenfele, a két Red Bull és Räikkönen viszont még hátravoltak. Verstappen a középső szektorban ugyan utolérhetetlen volt, a végén 74 ezred így is hiányzott neki az elsőséghez. Ricciardo 0,227, Räikkönen pedig 0,319 másodperces lemaradással soroltak be mögé.

Vettel talán nem a pénteki szabadedzések királya idén, az energiaitalosok mostani megelőzésével jó helyzetben érezheti magát, hiszen ők jellemzően többet tudnak gyorsulni az időmérőre. A csata még nem lefutott, és roppant szorosnak ígérkezik, amit a szektoridők is jeleznek. A pálya első harmadában Vettel volt az etalon, a másodikban Verstappen, a harmadikban Räikkönen. Vettel elsőségét kizárólag az első szektoros teljesítményének köszönhette, a másik két részen lassabb volt Verstappennél, míg Räikkönen az utolsó részen hozott vissza valamennyit, ami azt sugallja, hogy a két vörös autó között lehettek beállításbeli különbségek is.

A szektoridők:

Vettel: 21,562; 27,34; 21,924

Verstappen: 27,846; 27,223; 21,809

Räikkönen: 27,801; 27,622; 21,730

Max Verstappen (fotó: XPB)











Az alsóházban a délelőtt után őrségváltásra került sor: Sainzot Grosjean előzte meg, elorozva tőle a 7. pozíciót. A legjobb tízbe még Pierre Gasly és Esteban Ocon került be. A középmezőny küzdelme rendkívül szorosan alakult, Sainz és Gasly között csak századok voltak, Ocon mögött pedig a 15. Brendon Hartleyig szintén csak ezredek, századok döntöttek a helyezésekről.

Miközben a mezőny belekezdett a hosszú etapokba, végre teljessé vált a mezőny is azzal, hogy Nico Hülkenberg motorját is beindították. Rövid ultralágyas etapján a 14. helyre lépett előre. Közben pedig sötét felhők és eső közelített a Hungaroringhez…

Stoffel Vandoorne viszont nem emiatt mutatott be látványos megpördülést az 5-ös kanyarban. A narancsautó egyik kerekével megcsípte a füvet, majd nagy füst kíséretében, már kockás gumikkal vágódott ki a bukótérbe. „Fogalmam sincs, mi történt” – mondta értetlenkedve az új vázzal köröző belga. Nem sokkal később egy másik incidenst is láthattunk. Ericsson ezúttal kivételesen nem megpördült, hanem lekényszerült a pályáról, mivel Lance Stroll az utolsó előtti kanyarban befékezett előtte.

Stoffel Vandoorne hibája (fotó: Formula1/Twitter)

Ahogy sötétedett, a pálya hőmérséklete is csökkent kicsit, ami a vasárnapra ígért nagy melegre való tekintettel nem feltétlenül jött kapóra a készülés szempontjából. A versenyszimulációkat mindhárom élcsapat az ultralágy gumin kezdte, és úgy tűnt, az egy körön gyorsabb Vettel ezen a terepen kis hátrányban van Verstappennel szemben. A holland jobb köreire viszont az is magyarázat lehetett, hogy Vettel több kört pakolt a lila papucsokba, mint ő. Verstappen egyébként a rádión azt jelezte, nem feltétlenül elégedett a beállításokkal.

A második hosszú etapra a két Mercedes és Red Bull lágy, Räikkönen közepes gumikra cserélt, Vettel pedig úgy tűnt, örökké fogja nyüstölni az ultralágyat. Ő tetette föl a legkésőbb a sárga típust, előtte pedig még panaszkodott egy sort csapatának Hülkenberg feltartása miatt.

A kerékcseréknél egy idén igen gyakori veszélyes kiengedést is láthattunk: Ericsson már a pályára tartott, amikor csapata a rosszul rögzített kereke miatt azonnali megállásra szólította föl. Szerencséjük volt: a fehér autó még a vonal előtt megállt, így a szerelők visszatolhatták a garázshoz.

Az utolsó 10 percbe lépve az esőfelhők elvonultak, a Hungaroringre újra napsugarak vetődtek, a pénteki szoros végeredmény pedig a szombatra is széppé tette a kilátást. Folytatás a harmadik tréninggel, amit az M4 Sport és az M4 Sport.hu 11:45-ös kezdéssel szintén élőben közvetít!

