Kritikus állapotban a Force India a versenyzője szerint

A csődeljárásos hírt ugyan cáfolta a Force India, versenyzőjük állítja, a csapat valóban kritikus helyzetbe került anyagi szempontból. Ennek a jövőjére is hatása lesz.

Force India (fotó: XPB)

A német Auto Motor und Sport pár napja arról számolt be, hogy hamarosan irányított csődeljárás indulhat a Force India ellen, ami egyben az istálló küszöbön álló tulajdonosváltásának első lépése is lesz. A csapat köztudottan anyagi nehézségekkel küzd, tulajdonosa, Vijay Mallya az ellene folyó bírósági eljárások miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül, és úgy tudni, egy amerikai befektetőcsoport a főtámogató BWT-vel és Lawrence Stroll kanadai milliárdossal összefogva érdeklődést mutat a gárda átvétele iránt. (Igaz, most már azt írja a német lap, hogy Stroll nem tulajdonos, csak támogató lenne az új felállásban is.)

A csődeljárásról szóló hírt az istálló határozottan cáfolta a Hungaroringen, és azt is állították, hogy a helyzetük nem változott az utóbbi időkben. Vijay Mallya korábban azt ugyanakkor elismerte, hogy tartoznak pár hitelezőnek, míg Otmar Szafnauer ügyvezető igazgató Hockenheimben azt is elmondta, hogy a pénzhiány visszaveti az idei autójuk fejlesztését.

Sergio Pérez nem fogalmazott ennyire burkoltan: csütörtökön kijelentette, hogy a helyzet nagyon is komoly. „Nos, pillanatnyilag a helyzet kritikus. Nem titok, hogy anyagi gondjaink vannak, amik visszatartják kicsit a csapat fejlődését” – vázolta helyzetüket a mexikói. „De ha megnézzük az eredményeket – elvégre a Forma–1-ben minden az eredményekről szól –, ötödikek vagyunk a konstruktőri bajnokságban, és ebből el sem lehet képzelni, hogy milyen anyagi nehézségeink voltak eddig. Ez is azt mutatja, milyen erő rejlik ebben a csapatban.”

Sergio Pérez (fotó: XPB)

A csapatát nem véletlenül dicséri ennyire: mint mondta, szívesen maradna a Force Indiánál 2019-ben is, ám csakis akkor, ha azt látja, rendeződik a háttér. Úgy tudni, Péreznek a Saubernél és a Haasnál is lehet esélye egy ülésre, sőt egyes források szerint a McLarennél is van, még ha ott több név is előkelőbb helyen szerepel a listán.

„Szeretném látni, hogy mi történik a következő hetekben, hónapokban, hogy mi lesz a csapattal. Mert én hiszek ebben a nagyszerű csapatban. Nem sietek, mert tudom, hogy jó pozícióban vagyok, de nyilván minél előbb, annál jobb. Nincs értelme túl sokáig várakozni a döntéssel. A nyári szünetben szerintem már jó képet fogok kapni arról, hogy mi lesz ennél a csapatnál. Aztán utána már meg tudom hozni az egyértelmű döntést” – mondta Pérez.

Otmar Szafanauer azt nyilatkozta a múlt héten, hogy csak az ősszel, a Mexikói Nagydíj környékén ülnek tárgyalóasztalhoz Pérez szponzoraival, ám a versenyző szerint a döntése már ennél hamarabb is megszülethet. „Az még elég messze van, ez nyilvánvaló, de hogy hányadán állunk, annak kiderítésére nem kell ilyen sokat várni. Szerencsére van pár lehetőségem. Nyilván mindenki az élcsapatoknál, a Ferrarinál vagy a Mercedesnél versenyezne, de mivel ez valószínűtlen, a legjobb lehetőséget szeretném választani, ahol bizonyíthatom a tehetségem.”

Megfelelő anyagi helyzettel szerinte még mindig a Force India lehet a legjobb hely ehhez. „Az előző két évben mi voltunk a legjobbak az élcsapatok mögött az egyéni bajnokságban, és most csak látni szeretném, hogy mik a lehetőségeim a jövő évre, és mi lesz ezzel a csapattal, mert hiszem, hogy bennünk van a legnagyobb lehetőség a három nagy mögött.”

Esteban Ocon (fotó: XPB)

Szerinte egyébként nem lesz annyi változás a versenyzőpiacon, mint amennyit mostanság jósolnak. „A médiából talán úgy tűnhet, sok a mozgolódás, de szerintem ennél jóval csöndesebb, és kevesebb is lesz a váltás, mint várják.”

A Force India azért így is a versenyzőt cserélő csapatok közé kerülhet, hiszen nemcsak Pérez, de Esteban Ocon jövője is kérdőjeles. A franciát a Renault-val hozták hírbe, állítólag már előmegállapodást is kötöttek egymással, és a mostani munkaadója nemrég jelezte, hogy ha a franciák hajlandóak a zsebükbe nyúlni, akár el is engedhetik a fiatal tehetséget.

Ocon sorsa az őt pártfogoló Mercedes kezében van, ám hogy hogyan alakulhat, arról az érintett hallgat. „Nem rossz az, ha rólad pletykálnak, mert azt jelenti, hogy az emberek figyelnek rád a pályán, és elégedettek azzal, amit csinálsz. Én a munkámra koncentrálok. Tudom, hogy többféle lehetőségről pletykálnak – majd meglátjuk. De nem aggódom. Amikor lesz bejelentendő hír, szólni fogunk” – mondta mosolyogva.

Ocon helyét a várakozás szerint a Williamstől érkező Lance Stroll veheti át, aki apja millióival együtt válthat istállót.

