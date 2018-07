„Szárnysegéd” – a két ütközés után gyomros a főnöktől Bottasnak…

Mélyütésként élte meg Valtteri Bottas, hogy főnöke a Magyar Nagydíj után „szenzációs szárnysegédnek” nevezte. A két ütközése után viszont érzi, hamarosan hivatalossá válhat számára ez a szerep…

Valtteri Bottas és Sebastian Vettel (fotó: MTI/EPA)

„Van olyan?” – kérdezett vissza kényszeredett mosollyal Valtteri Bottas a Magyar Nagydíj után, amikor a Sky Sports riportere azt javasolta, kezdjék a pozitívumokkal. A kérdés jogos volt. A finn versenyző a második helyről indult, Sebastian Vettel elrontott kerékcseréje révén meg tudta tartani ezt a pozíciót, aztán a német támadása koccanásba torkollott, amiből már egyenesen következett a Daniel Ricciardóval történt újabb ütközés és az ötödik hely. Előbbi incidenst versenybalesetnek minősítette az FIA, utóbbi kapcsán viszont még vár egy vizsgálat is a Mercedes versenyzőjére.

A riporter pozitívumként egyébként Toto Wolff előtte tett nyilatkozatára próbált utalni, melyben a csapatvezető hátvédszerepe miatt dicsérte Bottast. „Kármentésre törekedtünk a hétvége előtt, erre több ponttal távoztunk. De egy kicsit keserédes a siker, Valtteri dobogót érdemelt volna, mert szenzációs szárnysegéd volt” – állapította meg az osztrák.

„Nos, a szárnysegéd kifejezés fáj” – fűzte hozzá Bottas, akinek a nyári szünethez érkezve már nemigen van reális esélye a bajnoki győzelemre. „Szerintem ebben a versenyben számomra semmi pozitívum nem volt. Jobb eredményre vágytam. Eredetileg egy kiállással terveztünk, de korábban kellett cserélnem Kimi miatt – védekeznünk kellett ellene. Húsz körrel a vége előtt még minden jónak tűnt, tudtam kontrollálni a tempómat és a helyzetemet. De utána elkezdtek meghalni a hátsók.”

Valtteri Bottas és Sebastian Vettel ütközése (fotó: Formula1/Twitter)

Vettel csak ezt várta a friss ultralágyakon, és támadásba lendült. Az első kanyarban még tartani tudta őt, aztán a Ferrari mellé került, és onnantól már nem volt visszaút. „Próbáltam olyan keményen és jól védekezni, amennyire csak tudtam. De a vége egy kavarodás lett, eltört az első szárnyam és minden” – utalt Bottas, aki a pálya szélére érve egyszerűen belecsúszott ellenfelébe. „Sebnek jól jött ki a második kanyar az után, hogy az elsőben már összecsaptunk. A kettes kanyarba érve még mindig az én orrom volt előrébb, ő kívül volt. Nagyon korán rám kanyarodott, nem volt merre menekülnöm. Összeütköztünk, sérült az autóm – elég rendesen. Versenybalesetnek éreztem.”

Sérült szárnyával és elkopott gumiján már nagyon lelassult, Daniel Ricciardo is gyorsan utolérte, ám a csatájuk újabb ütközéshez vezetett. „Daniellel hasonló volt a helyzet, de akkor sokkal inkább mellette voltam még a belső íven. De hiányzott a fél első szárnyam, ennek megfelelően blokkoltam is a kerekeket. Biztos vagyok benne, hogy érezte, túl gyorsan mentem bele a kanyarba, ennek ellenére korán kezdett kanyarodni, és így összekoccantunk.”

Valtteri Bottas és Daniel Ricciardo balesete (fotó: Formula1/Twitter)

Toto Wolff mindkét ütközést versenybalesetként értékelte. „A Sebastian elleni egy versenybaleset volt. Egész szezonban látunk ilyen baleseteket. Ötven kör volt már a gumijában, nem maradt bennük sok, de próbált védekezni, amennyire tudott. Sebastian ellen nem volt jó a kigyorsítása a régi gumik miatt. Aztán próbált védekezni belül, de nem volt hová mennie. A koszos részre került, és ütköztek. Daniellel is hasonló volt, itt is a koszos részen volt, és itt sem volt már gumija. Daniel kívülről próbálkozott, kicsit erős volt, de Daniel végül visszakapta a pozícióját.”

Wolff segédnek állította be Bottast – adódott a kérdés, hogy az egész futamon annak használták-e, és Vettel feltartására tartották-e kint a végéig. Elmondása szerint Hamilton jó rajtja után a finnek már nem volt sok esélye a győzelemre. „Nagyon nehéz itt követni a másikat, ez azon is látszott, amikor Sebastian friss ultralágyakon jött ki, és nem tudta támadni Valtterit, aki remekül védekezett. Ha a rajt után az élre állsz, a versenyt azzal félig már el is döntötted.”

Bottast a folytatásról is kérdezték a szárnysegédes megjegyzés kapcsán. Ponthátránya már 81 pont Lewis Hamiltonnal szemben, győzelme még nincs 2018-ban – ő is érzi, elkerülhetetlen a lefokozása. „Még beszélnem kell erről a csapattal. Túl vagyunk az év felén, pontkülönbség nagy – a csapat valamikor dönteni fog” – vetítette előre Bottas.