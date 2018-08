Elgondolkodott már a lemondásán Claire Williams

Elismerte a Williamst irányító Claire Williams, megfordult már a fejében, hogy felálljon pozíciójából.

Claire Williams (fotó: XPB)

Fennállása egyik legrosszabb idényét futja a Williams csapata, helyettes csapatfőnökük pedig idén már többször is beszélt arról, mekkora szívfájdalom a vergődésüket látni. Silverstone előtt úgy fogalmazott, szégyenkezve fog a hazai közönségük elé állni, később pedig nehéz döntések meghozatalát helyezte kilátásba.

Ennek kapcsán az ő jövőjéről is elkezdtek találgatni, és vannak, akik úgy vélik, neki is kulcsszerepe van abban, hogy Grove ilyen mélységekig jutott. Máig utolsó világbajnokuk, Jacques Villeneuve például nemes egyszerűséggel haldokló csapatként jellemezte volt istállóját, és kijelentette, Claire Williams felelős a kialakult válságért, mert nem irányít elég kemény kézzel.

A csapatalapító, Frank Williams lánya 2013-ban lett helyettes csapatfőnök, és miután apja már nem utazik a gárdával, a gyakorlatban jó ideje már teljes egészében az ő kezében van az irányítás. Claire Williams a Sun című brit bulvárlap kérdésére elismerte, benne is fölvetődött már a távozás lehetősége. „Természetesen gondolok arra, hogy kisétáljak. Mindenki, aki egy ilyen helyzetben lévő csapatnál dolgozik, megtenné ezt. De nem azért, mert már alkalmatlan vagyok. Felteszem magamnak a kérdést, hogy biztosan én vagyok-e a megfelelő személy erre a munkára, de addig a pontig még nem jutottam el, hogy a tükörbe nézve azt érezzem, én vagyok a probléma” – fogalmazott.

„Ha az emberek kritizálnak a paddockban és a közösségi oldalakon, azt bátran megtehetik. Ha viszont valaki a Williamsnél állt oda elém, és mondja a szemembe, hogy csak ártok a csapatnak, akkor menni fogok. Addig viszont még tehetek valamit, és nem fogom feladni. A tizedik helyen állunk, és felteszem a kezem: csakis rajtunk áll, hogy megoldást találjunk.”

Mint elárulta, édesapjával is beszélt már e helyzetről. „Ez egy nehéz időszak, és megalázó. De minden hétvégén velünk van a Williams szellemisége, és folytatjuk a küzdelmet. Pár hónappal ezelőtt egy nagy beszélgetésünk volt apámmal, és sokkal támogatóbb volt, mint vártam. Azt gondoltam, azt mondja majd: »Istenem, mit csinálsz?!« De nem tette. Filozofikus volt, és azt mondta: »Claire, voltak s*** időszakaink korábban is, de kijöttünk belőlük. Csak menned kell tovább.« Szeretném meggyőzni őt, mert ő bízott meg ezzel a feladattal. Nem akarom szégyenbe hozni az apámat, sem lehúzni a csapatot. Az iszonyatos lenne.”

Frank és Claire Williams (fotó: XPB)

Claire Williams elismeri, anyasága sem tette egyszerűbbé a helyzetét. Férjével, Marc-kal a múlt évben lettek szülők, és ennek kapcsán is érték őt kritikák, mondván, e szerepkör mellett nem teheti magát oda maximálisan csapatfőnökként. „Nehéz volt számomra, több éven keresztül őrlődtem. Negyvenegy voltam, amikor Nate megszületett, és mindig csak késett a dolog, mert a Williamsnél nincs jó időzítés. Aztán eljött a most vagy soha időpontja. Nem tudtam igazán, mire számíthatok, hogy mi lesz, ha távol leszek tőle, és ez azóta sem lett könnyebb. Viszont a csapat ugyanúgy a családom, ahogyan Nate is. Kezdem megtalálni az egyensúlyt, de valahányszor elhagyom őt, megszakad a szívem.”

A közelmúltban híre ment, hogy a Williams abban találhatja meg a kiutat, hogy a derekát beadva felad valamennyit az eddig büszkén védett függetlenségéből. Van némi esély arra, hogy a Mercedes amolyan B-csapatává váljanak, de legalábbis szorosabbra fűzzék a kapcsolatukat, ahogyan azt a Ferrari teszi a partnercsapataival. 2019-tól pedig várhatóan a motor mellett már a váltót és a hátsó felfüggesztést is a csillagosoktól vásárolják.

Williams ugyan továbbra is kitart a függetlenség mellett, szemléletmódját a csapat helyzete mintha némiképp megváltoztatta volna. „Soha nem leszünk senki B-csapata. Rendkívül büszkék vagyunk a pozíciónkra, és nagyon védelmezzük is azt. Mert mi vívtuk ki magunknak. Már több mint negyven éve versenyzünk az F1-ben, sok ember hozott nagy áldozatokat ezért a csapatért. Az együttműködés lehetőségét viszont fel kell fedeznünk. Nem szeretnénk dinoszaurusszá válni, a csapattá, amely egykor óriás volt a Forma–1-ben, de nem tudott változtatni és alkalmazkodni” – jelentette ki.