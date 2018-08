A sportágat szidta, mégis igazat ad Alonsónak az F1-vezér

Egyetért a távozása apropóján a Forma–1-nek újra odaszúró Fernando Alonsóval Sean Bratches.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Belátható ideig biztosan a mostani lesz Fernando Alonso utolsó Forma–1-es szezonja, hiszen már eldöntötte, hogy 2019-ben nem versenyez az királykategóriában. Döntését azzal indokolta, hogy túl kiszámíthatóvá vált a sorozat, nem biztosítja számára a megfelelő akciót, más kategóriák már komolyabb kihívást jelentenek számára.

Szavait akár értelmezhetjük a „savanyú a szőlő” tipikus eseteként is – annál is inkább, mert korábban is szeretett hasonló megjegyzésekkel búcsúzkodni (ld. „a Ferrari úgysem fog tudni nyerni” kijelentését, amikor távozott Maranellóból). Ám ettől még tény, létező problémát kezdett feszegetni, hiszen az utóbbi két évben nem enyhült, inkább egyre nyomasztóbbá kezdett válni a három élcsapat, a Mercedes, a Ferrari és a Red Bull többiekkel szembeni fölénye.

Az is igaz persze, hogy Alonso utolsó bajnoki évében, 2006-ban csak két csapat, a Renault és a Ferrari volt esélyes a futamgyőzelmekre, és egyedül Jenson Button váratlan esős magyarországi remeklése lógott ki a sorból. Sean Bratches, az F1-et megújítani vágyó Liberty Media kereskedelmi igazgatója szerint ugyanakkor ez a váratlan siker éppen elég ahhoz, hogy megkülönböztesse az akkori időket a mostanitól.

Kihasználva, hogy a spanyol megjegyzése felhozható a pénzelosztási rendszert és a motorszabályokat érintő reformtörekvéseik mellett, Bratches igazat adott Alonsónak. „Szerintem igaza van, és nekünk már van is egy tervünk ennek megoldására” – utalt a kiszámíthatóságra. „Azt kívánom, bárcsak még tíz évig maradt volna. Fantasztikus nagykövete volt a sportágnak, egy igazi hős, egy legenda. Bízom benne, hogy a brandje még hosszú évekig velünk marad.”

Sean Bratches (Fotó: XPB)

Hogy mennyire volt jó F1-es nagykövet akkor, amikor a nagydíjhétvégéken folyamatosan az F1-et szidta, és más kategóriákat dicsőített, arra Bratches nem tért ki, azt viszont nagyon is jogos felvetésnek tartja, hogy a sorozatnak sürgős változtatásokra van szüksége. „Van rá mód, hogy kevésbé kiszámíthatóvá tegyük a Forma–1-et. Szerintem fontos lenne elérnünk ezt. 2015 óta mindössze három istálló volt képes versenyt nyerni. Csak három csapat – ez elég kiszámítható.”

Igazgatótársa, Ross Brawn korábbi megállapítását is elismételte, aki már visszatérésekor arról beszélt, hogy az F1-nek is szüksége lenne a Premier League-et 2016-ban megnyerő Leicester Citykre, de legalább időszakos meglepetésekre. „Az angol Premier League-ben a 2014/15-ös szezon óta az idő 29%-ában a három utolsó csapat vagy legyőzte, vagy megszorongatta a legjobb hatot” – hívta fel a figyelmet arra, milyen fontos, hogy legalább esélyt kapjanak a kisebbek arra, hogy időnként meglepetést okozzanak.

Valahogy úgy, mint tette azt a bajnoki esélyek szempontjából ugyanilyen kiszámítható 2006-bam Button a Hungaroringen.

Bratches végül kiemelte, szeretné, ha Alonso távozása ellenére a jövőben a nagykövete lenne a Forma–1-nek. „Csalódott voltam üzleti szempontból. Már régóta itt van, a legmagasabb csúcsokat is elérte. Tiszteletben tartom a döntését, hogy továbblép, de remélem, hogy a jövőben e nagyszerű sportág nagyköveteként alkalmazhatjuk őt” – tekintett a jövőbe.