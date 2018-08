Hivatalos: Átnevezték, lenullázták, de versenyezhet a Force India!

Eldőlt, hogy módosított névvel, nulláról indulva, de nekivághat a hétvégi Belga Nagydíjnak a Force India csapata.

Feliratok és név nélkül a Force India Spában (fotó: XPB)

Engedélyt adott az FIA a Force Indiának arra, hogy rajthoz álljon a spái versenyhétvégén. Csütörtökön kiadott közleményükben közölték, hogy a sportszabályzat 8.1-es és 8.2-es pontjaira alapozva új néven részt vehetnek a szezon 13. versenyén. Belgiumban hivatalosan Racing Point Force India lesz az istálló elnevezése, ezzel megoldva a nevezési jogok körül kialakult bonyodalmakat.

Mint arról beszámoltunk, a szereplésüket az tette kétségessé, hogy a nyári szünetben lefolytatott csődvédelmi eljárást követően a Lawrence Stroll által vezetett befektetői csoport csupán az istálló tulajdonát vásárolta fel, a bajnoki indulás joga a továbbra is a Vijay Mallyáék kezében lévő cégnél maradt.

A zökkenőmentes folytatáshoz az is kellett volna, hogy a többi 9 csapat áldását adja a folytatáshoz, beleegyezve abba, hogy a csapat megkapja a neki Force Indiaként járó bónuszpénzeket. Úgy tudni, erre azonban legalább egy csapat nemet mondott. A McLaren nem elsősorban a pénzt irigyli a rózsaszínektől, egyszerűen nem kívánja elősegíteni azt, hogy a gárda a Mercedes B-csapatává váljon, ezzel erősítve a már eleve megfigyelhető klikkesedést, melynek révén a nagy gyártók tovább erősítik pozíciójukat a sportágon belül.

A névváltoztatásnak komoly következményei vannak a csapat szempontjából. Elesnek a nekik az előző szezon eredményei alapján járó prémiumoktól, az új tulajdonos nem számolhat az úgynevezett első kalapból járó összeggel sem, amit csak azon csapatok kaphatnak meg, akik legalább két éven át a top 10-ben zártak a konstruktőröknél (28 millió euróról van szó), továbbá nullázzák a pontjaik számát is,

Ami az FIA által említett 8.1-es és 8.2-es szabálypontokat illeti, az egyik azt teszi lehetővé, hogy egy hely megüresedése esetén egy másik résztvevő az előző év november végi határidő lejárta után nevezzen a bajnokságba, a másik pedig a részvétel azon feltételét taglalja, amelyek e szerepléshez nélkülözhetetlenek. Ez utóbbival Strolléknak nincs gondjuk, hiszen az autók, a felszerelés és a személyzet is a rendelkezésükre áll.

Fotó: XPB

A két versenygép csütörtökön már át is esett az FIA kötelező gépátvételén, melyre még Sahara Force India F1 Team néven jelentkeztek be. Ezt a nevet viszont már nem láthatjuk többet, a logókat, a korábbi nevet és a korábbi tulajdonosokra utaló minden márkajelzést eltávolítottak a motorhome-jukról, eszközeikről és autóikról.

Az istálló eközben Bob Fernley helyettes csapatfőnököt is menesztette, és új csapatvezetőnek nevezte ki az eddigi ügyvezető igazgatót, Otmar Szafnauert. „A Racing Point Force India-csapat örömmel jelenti, hogy versenyezhet a bajnokság belgiumi folytatásakor. Ez egy új és izgalmas fejezet kezdetét jelenti számunkra. Alig pár hete még bizonytalan volt a jövőnk, több mint négyszáz munkahely volt veszélyben, most viszont új csapatunk van, amit befektetők csoportja finanszíroz, és Lawrence Stroll vezet, aki hisz a csapatunkban, a szakértelmünkben és a ránk váró sikerek elérhetőségében” – fogalmazott Szafnauer.

„Hálásak vagyunk az FIA-nak, a csődbiztosoknak, a FOM-nak a támogatásukért, és hogy ilyen kedvező végkifejlethez jutottunk” – köszönte meg a külső segítséget is.

Jean Todt FIA-elnök is sikerről beszélt. „Nagyon örülök a pozitív végkifejletnek, és hogy üdvözölhetem a szezon közepén nevező Racing Point Force Indiát. A sportág egyik legnagyobb kihívása, hogy fenntartható gazdasági hátteret biztosítson a Forma–1-nek. Köszönet illeti az FIA-t, a csődbiztosokat, a Racing Pointot és a Formula One Managementet, amiért biztosítani tudták a rendkívül tehetséges alkalmazottak jövőjét, és hogy a szezon második felében is sportszerű, szabályozott bajnoki küzdelemre van kilátás” – nyilatkozta a francia.

Pérez már tudja, mit hoz a jövő

A csapat versenyzője, a korábbi csődeljárási folyamatot elindító Sergio Pérez már e fejlemény előtt biztos volt benne, hogy versenyezni fognak Belgiumban. „Nem aggódom, minden a megszokott kerékvágásban zajlik. A csapatunk már hozzászokott a nehéz helyzetekhez. Ki fogunk mászni ebből is, és a csapatunk szerintem készen áll. Nagyszerűek a csapattagok, mindenki a legjobbját nyújtja otthon is. Mindenki nagyon motivált, amiért hálás vagyok nekik” – mondta a mexikói.

Hozzátette, nagy kő esett le a szívéről azzal, hogy az általa indított folyamat végül tulajdonosváltással ért véget. „Mindenképpen. Én csak versenyző vagyok, azért vagyok itt, hogy a legjobbamat nyújtsam, és igen nehéz hónapok vannak mögöttem ilyen szempontból. Mindenképpen jó hír ez, és most már tényleg a versenyzésre összpontosíthatok.”

Sergio Pérez az újságírók gyűrűjében Spában (fotó: XPB)

„A csapat optimistának tűnik a történtek után. Jártam a gyárban a héten, és érzem, hogy lelkesek az emberek, pozitív a légkör, ami jó jel. Láthattuk, hogy jóváhagyták a fejlesztéseket. Gazdaságilag más lesz a felállásunk, és biztosabb a csapat helyzete a jövő szempontjából. Ennek közvetlen hatása lesz a pályán nyújtott teljesítményre is.”

Pérez elmondása szerint korábbi főnökével, Vijay Mallyával azóta sem beszélt, és a leváltott Fernelyvel sem egyeztetett még – ám utóbbival fog. „Elég mozgalmas időszak ez. De ha visszatérek Londonba, lesz alkalmam beszélgetni vele. Jó barátok vagyunk. Muszáj beszélünk erről. Nem igazán látom át a változásokat, de Bob mindenképpen nagyon jó barátom.”

Úgy hírlik, Pérez jövője Esteban Oconnal ellentétben biztos a csapatnál. Ezt ilyen formában egyelőre nem erősítette meg, ám azt elárulta, hogy ő már tisztán látja 2019-et. „Én már tudom, mit fogok csinálni jövőre, és ha eljön az ideje, közölni is fogjuk – én fogom közölni. Már tudom, mi lesz a következő évben, de ennél többet még nem mondhatok. Az utóbbi hetekben tisztult a kép. Arra várok, hogy minden rendeződjön, és megfelelő legyen az időzítés. Most fontosabb dolgaink is vannak annál, mintsem a jövőmről tegyünk bejelentést. Spára összpontosítunk, és a bejelentés csak idő kérdése.”

Azt mindenesetre megerősítette, „semennyi hatása nincs” rá annak, hogy Ocon időközben kosarat kapott a Renault-tól, és Lance Stroll az ő csapatukhoz tart, ami azt jelenti, hogy ha lesz is versenyzőcsere, aligha ő veszíti el az ülését.