Titkolózni kezd Ricciardo előtt a Red Bull

Szépen búcsúzna Daniel Ricciardótól a Red Bull, ám csapatváltásának némi hatása már a hátralévő szezonjára is lesz: nem kaphat meg minden információt, amit eddig.

Daniel Ricciardo (fotó: Red Bull)

Abban a tudatban üdvözölhették a nyári szünetről visszatérve Daniel Ricciardót a Red Bull csapattagjai, hogy és a korábbi biztató kilátások dacára az övék helyett a Renault ajánlatát fogadta el, azaz elválnak az útjaik. Az ausztrál állítja, a csapaton belüli hangulatra döntésének nem volt negatív hatása – még ha Christian Horner szerint sokan szomorúak is a válás miatt.

„Csütörtökön együtt töltöttem egy kis időt a csapattal, mindenkivel beszélgettem, és mindenki klassz volt, tiszteletben tartotta a döntésemet. És most mindenki mindent meg akar tenni, hogy szép legyen a befejezés” – nyilatkozta a Sky Sportsnak.

A különválás tudatában azonban már mégsem ugyanolyan versenyezni, mint előtte – világított rá a korábbi versenyző, Johnny Herbert. „Egyszerűen a saját munkádra szabad csak koncentrálni, arra, mit érhetsz el a hétvégéken a kapott felszereléssel. Azt már nem fogod tudni, mit hoz a jövő, mivel készülnek a tervezők, mert ennek már nem leszel a részese. Mentálisan tehát fel kell készülnöd erre, és neki is azzal kell számolnia, hogy ez nem lesz könnyű menet a szezon végéig” – vélekedett a brit.

Nem lőtt mellé e véleményével, Helmut Marko tanácsadó elismerte, Ricciardót valóban kivonják a munkából – de csak a jövővel kapcsolatos területeken. Az ORF osztrák csatornának azt mondta, csapatváltása miatt már csak Szingapúrig vehet részt aktívan az autó fejlesztésében. „Daniel Szingapúrban mindig nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy addig mindenbe bevonjuk. Utána viszont természetesen már kizárjuk a fejlesztési folyamatból.”

Daniel Ricciardo (fotó: Red Bull)

Mindez a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem veszi ki a részét a szimulátoros munkából, és bizonyos mérnöki megbeszélésekről is távol marad. „Szingapúr után szerintem már nem is fogok vezetni a szimulátorban. De ezt el tudom viselni” – erősítette meg nevetve Ricciardo. „Ha a jövő évi fejlesztésekről lesz szó, már nem fogok részt venni a munkában. De ez érthető is. A csapat viszont biztosított róla, hogy a pályán továbbra is mindent megkapok, hogy idén jó eredményt érhessünk el, és továbbra is a lehető legjobb autót fogják biztosítani számomra.”

Ezt Marko is hangsúlyozta. „Szeretnénk, ha Ricciardo a szezon végéig a lehető legjobb formában versenyezne. Szingapúrban talán még a győzelemre is lehet esélye.”

Mint mondta, az emiatt fel sem merült bennük, hogy utódját, Pierre Gaslyt már idén kipróbálják az első csapatuknál. „Nem. Már csak azért sem, mert Danielnek szerződése van, tehát nem ment volna.”