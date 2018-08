Vettel, Hamilton: Ennek az Oconnak nem jut ülés?

Esteban Ocon Sebastian Vettelnek már elkotyogta, eladták alóla az ülését. Miközben azt reméli, harmadik rajthelye jó ajánlólevél lesz, a mezőny két négyszeres bajnoka hízelgő véleményét alkotott róla.

Sebastian Vettel és Esteban Ocon (fotó: XPB)

Privát beszélgetés volt, mégis hallhatta az egész világ a forgó kamerák miatt. Sebastian Vettel a jövőjéről faggatta Esteban Ocont a spái időmérő után, és a francia olyasmit osztott meg vele, amit a nyilvánossággal aligha akart…

Vettel: Jövőre mi lesz? Még mindig semmi?

Ocon: Nincs.

Vettel: Maradsz?

Ocon: Nem. Nem, az ülésem oda.

Vettel: Ó, tényleg? Ki miatt?

Ocon: Egyet találhatsz. Azé, aki megvette!

Vettel: Igen, de a másik ülés?

Ocon: A másik pénzt hoz…

Nevek ugyan nem hangzottak el, Ocon szavait nem nehéz lefordítani az elmúlt hetek történései ismeretében. Az egyik ülést nyilvánvalóan Lawrece Stroll, a Force India új tulajdonosa „vásárolta meg” fiának, Lance-nek, a másikat pedig a mexikói támogatói révén a költségvetéshez nagyban hozzájáruló Sergio Péreznek tartják fenn.

Sebastian Vettel és Esteban Ocon (fotó: XPB)

Mindebből az következik, hogy Oconnak valóban nem lesz maradása a silverstone-iaknál, és van rá esély, hogy Stroll már a következő versenyek valamelyikén átvegye a helyét, ha neki sikerült alternatívát találnia. A hírek szerint a McLarennél már volt is egy üléspróbája (ahogyan Stroll is erre készül a Force Indiánál), ám Woking még nem határozott. Spái tesztje után Monzában például újra autóba kívánják ültetni Lando Norrist, hogy Stoffel Vandoorne mostani műszaki gondjai után végre valóban összevethessék, mire képesek.

A nagy bizonytalanságban Ocon azt reméli, hogy a spái esőben megszerzett meglepetés 3. rajthelye javít a pozícióján, és jó ajánlólevelet jelent számára. „Az biztos, hogy a jövőm még nem tisztázódott. Nem tudom, hogy hol fogok versenyezni jövőre, hogy mit fogok csinálni, de ahogy mondtam, az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy a pályán jól teljesítek, összeszedett maradok, és teszem a dolgom, ahogy eddig is, kihozva magamból a legjobbat. Ha az F1-ben jól teljesítesz, a csapatok nem nézhetnek át rajtad, akkor szükségük lesz rád. Ezen vagyok most” – nyilatkozta.

Esteban Ocon (fotó: Esteban Ocon/Twitter)

Két négyszeres világbajnok kollégáját mindenesetre már meggyőzte a tehetségével. Sebastian Vettel szerint szégyen lenne, ha egy Ocon-kaliberű versenyző ülés nélkül maradna 2019-ben. „Sajnos ma olyan időket élünk, hogy jön egy új fiú, szuperhős lesz, majd jön egy másik új, aki szintén szuperhős lesz, és az elsőt hirtelen el is felejtik, még akkor is, ha jó munkát végez, csak mert nem beszélnek és írnak róla eleget” – kritizálta kicsit az F1-et. „Kívülről nehéz megítélni, de szerintem ő mindent jól csinál. Nagyon jó időmérőt futott, a harmadik helyre vezetett egy olyan autót, amely nem tartozik oda. Szerintem ez már eleget bizonyít egy olyan kaotikus edzésen, mint a mostani, amelyen könnyű volt hibázni. Fontos, hogy ilyenkor egyben maradj, és ő ezt tette.”

„Ez most igenis az ő napja volt! Tőlünk mindenki azt várja, hogy itt legyünk, mert megvan az autónk hozzá. Ő viszont – bárhogy is hívják most azt – az autója alapján nem a harmadik helyre való, mégis odaért, és ezt figyelembe kell vennie valakinek, aki aláír vele a következő évre.”

Lewis Hamilton is kalapot emelt az ifjú rivális előtt. „Én mindig is nagy szurkolója voltam Estebannak. Szerintem kivételesen teljesít, és furcsa, hogy a Forma–1-ben vannak csapatok, amelyek a pillanat emberét választják inkább a fiatal tehetségek helyett. Ez azt mutatja, hogy a sportág strukturálisan hibás valahol a finanszírozás terén. Tudom, hogy miután én és Sebastian is aláírtunk, az meghatároz dolgokat, és azt is, hogy nagyon-nagyon gyorsnak kell lenned, emellett jó menedzsmenttel rendelkezned, amely elég okos a gyors és helyes döntésekhez. Én nem néztem, ki hova írt alá, és hogy mely ülések elérhetőek még, de neki egy jó autó való, mert az élversenyzők egyike. És remélem, hogy meg is kapja a lehetőséget.”

Lewis Hamilton és Esteban Ocon (fotó: XPB)

A nem akárkiktől érkező dicséret igencsak jól esett Ocon lelkének. „Elképesztő hallani ezt, nagyon boldog vagyok, hogy ezt mondják. Természetesen versenyezni szeretnék jövőre, és mindent meg is teszek érte, keményen dolgozom minden nap. Fantasztikus, hogy ilyeneket hallok ettől a két világbajnoktól. Meglátjuk, mit hoz számomra a jövő. A Mercedes menedzsel, ők eddig remek döntéseket hoztak a szempontomból, és remélem, rendeződik a helyzetem.”