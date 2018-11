Megelégelték a gumihelyzetet, összefognának a versenyzők

Átlépte a versenyzők ingerküszöbét a gumik miatti kényszerű spórolás, így Interlagosban külön ülést tartanak, hogy előremutató megoldást keressenek.

Fotó: XPB

Szinte nem volt versenyző, aki ne panaszkodott volna a csapatrádióján a gumikra Mexikóban. A túlzottan érzékeny abroncsok azonban nem csak a legutóbbi versenyen okoztak fejtörést a résztvevőknek, valójában egész évben sok panasz érkezett rájuk, mivel alapvetően határozzák meg a (lassú) versenytempót, és a helyzet a határok feszegetése helyett sokszor túlzó spórolásra és tempóvisszafogásra kényszeríti őket.

A Pirelli idén a kiállások számának növelése és a taktikai sokszínűség céljából puhított a keverékein, ám törekvése visszafelé sült el: a versenyek többségén egyetlen kerékcserére kerít sort a többség, mert azt érzi kevésbé kockázatosnak, a pályán töltött időnek viszont nagyobb részét fordítja takarékoskodásra és óvatoskodásra. Hogy probléma van, azt már a Forma–1 vezetői és a gumibeszállító is belátta. Mexikó után Ross Brawn és a Pirelli sportigazgatója, Mario Isola is arról beszélt, hogy újra kell gondolniuk az eddigi filozófiájukat, és új irányba kellene indulniuk a gumik terén.

Isola azt is mondta, hogy örömmel veszik, ha a versenyzők is próbálják terelgetni őket, elvégre ők azok, akik a gumikat használják és érzik. Az ügy most kezd mozgásba is lendülni azzal, hogy pénteken Brazíliában a versenyzők érdekvédelmi szervezete, a GPDA összeül, és egyebek mellett a gumihelyzetet is megvitatja az FIA által tartott hivatalos versenyzői eligazítás után.

Fotó: XPB

Daniel Ricciardo szerint mindenekelőtt arról kéne dűlőre jutni, hogy melyik is legyen a követendő irány az elmúlt évek ide-oda ingázása után. „Nem hinném, hogy bárki is elégedett lenne. Azt akarták, hogy a gumikkal hosszabb ideig agresszívebben lehessen versenyezni. Nem tudom, hogyan akarnak olyan gumit, amin lehet keményebben is nyomni, de közben kopik is annyira, hogy két-három kiállásunk legyen. Szerintem ettől csak lassabban fogunk menni, mint ahogy most is tesszük” – hívta fel a figyelmet az eredeti cél ellentmondására.

A GPDA egyik igazgatója, Romain Grosjean Mexikóban úgy fogalmazott, a kényszerű spórolás nem az F1-be, hanem Le Mans-ba való. Interlagosban arra is rámutatott, hogy alapvető tévútról van szó, amelyen a gumik csak az egyik tényezőt jelentik. „Nem csak a gumik számítanak. Én nem szeretnék mindenki nevében beszélni, de úgy érzem, muszáj elmondanunk a véleményünket, és meg kell próbálnunk többet tenni, mert a versenyek így nem túl szórakoztatóak. Mexikóban a hatodik helyezett két kört kapott a győztestől! Hogyan reménykedjünk így abban, hogy a középmezőny egy tagja dobogóra érhet, ha eleve egy-két kör hátrányban van? A nagyok és a kicsik között túl nagy a különbség. Austinban előre megmondtam, hogy Verstappen hiába indul a mezőny végéről, pár kör alatt hatodik lesz, és így is lett. Ehhez jön még, hogy a gumikat nehéz kiismerni, vezetni, és ha nincs meg a leszorítóerőd, akkor tönkreteszed őket, ami csak tovább növeli a különbséget.”

A francia szerint mindenekelőtt a versenyzőknek kell egyezségre jutniuk annak kapcsán, mit is várnak el a gumiktól, és ha ez megvan, az ügy előrébb léphet azzal, hogy közzéteszik konkrét elvárásaik listáját. „Ha kitalálunk valamit, amivel mindenki elégedett, és megvitattuk a dolgot, valamint megállapodtunk a sarkalatos kérdésekben, akkor a média, a Liberty, vagy valaki elé tárhatjuk ezeket. Fontos, hogy ne csak üljünk ölbe tett kézzel, miközben semmit sem teszünk a szeretett sportágunkért.”

Romain Grosjean (Fotó: XPB)

Pierre Gasly szerint a mostani helyzet is honfitársa igazát bizonyítja, és azt, hogy a versenyzőknek nagyobb beleszólást kell engedni a hasonló kérdésekbe. „Sok mindenen lehetne javítani, de egyvalami nyilvánvalóan nagyban javítaná a versenyeket: ha lenne egy tartós gumink, amely nem ennyire érzékeny a hőmérsékletre. Ez lehetőséget adna arra is, hogy hosszabb ideig szorosan kövessük a másik autót. Most ha három kanyarban nagyon közel vagy a másikhoz, és elkezdesz csúszkálni, három fokot emelkedik a gumi hőmérséklete, és máris veszít a teljesítményéből. Ez hógolyóeffektust eredményez, mert a gumi hőmérséklete tovább emelkedik, és ezzel vége.”

„A Pirellinek erre kéne összpontosítania. Tiszteletben kell tartaniuk, amit a FOM kér tőlük, és a témában már sokat vitáztunk velük. Talán a versenyzőknek kéne a sarkukra állniuk, ki kéne fejteniük a véleményüket, és fel kéne szólítani őket, hogy mire van szükség a jövőben” – nyilatkozta a Toro Rosso újonca.

Kérdés, mit tehet még rövidtávon a Pirelli a helyzet 2019-es javításáért. A jövő évi gumik fejlesztésére 25 tesztnapjuk volt, melynek nagy részét már teljesítették a csapatokkal közös munka során. A gyártó ma már az abroncsok véglegesítésénél tart, és már csak az abu-dzabi több napos kollektív teszt kínál lehetőséget arra, hogy elvégezzenek pár utolsó simítást a gyártás megkezdése előtt. Ott viszont már elvileg a véglegesnek szánt verziókkal ismerkedhetnek a résztvevők.

Emellett arra is választ kell találni, mi legyen a hosszabb távon követendő irány. 2020-ra új gumibeszállítói pályázatot írt ki az FIA, és a Pirelli mellett a dél-koreai Hankook is szívesen vállalná, hogy a királykategória kizárólagos partnere legyen 2023-ig. Előbb azt kell eldönteniük a sportág vezetőinek, hogy mely cégben látnak nagyobb fantáziát a célok elérése szempontjából (no meg kereskedelmi szempontból). Aztán pedig a nyertes első éve után úgyis minden lenullázódik azzal, hogy a sorozat 18-ról 13 colos kerekekre vált, ami a kerékmelegítők betiltásával együtt gyökeresen megváltoztatja a gumik működését.