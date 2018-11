Pérez: Alonso szenvedése mutatja, mi a baj az F1-gyel

Az Abu-dzabi Nagydíj után visszavonuló Fernando Alonso küzdelmes szezonjai remekül példázzák, mekkora probléma az, hogy a Forma–1-ben szakadék nyílt az élmezőny és a követőboly között – véli a Force India mexikói versenyzője, Sergio Pérez.

Sergio Pérez és Fernando Alonso (Fotó: XPB)

Noha továbbra is a mezőny legjobb pilótái közé tartozik, Alonso évek óta nem tudja komoly eredményekre váltani tehetségét, a szezon végén pedig búcsút is int a Forma–1-nek, ahol 2015 óta a pontszerzésért is küzdenie kell. Győzelmekre és dobogós helyezésekre az utóbbi években jóformán esélye sem volt, ahogyan a középmezőny többi versenyzőjének sem.

Pérez többször fölemelte már a hangját a jelenlegi helyzet ellen, mondván a sportág vezetőinek tenniük kell valamit, hogy közelebb hozzák az élmezőny és a középmezőny tagjait. Most Alonso helyzetén keresztül „üzent” a vezetőségnek, hogy valami nagyon nincs rendben.

Sergio Pérez (Fotó: XPB)

„Ez is csak azt mutatja, mennyire rossz az F1” – utalt Alonso nehéz szezonjaira. „Itt van a világ egyik legjobb autóversenyzője, de csak a középmezőnyben küzd, hogy szerezzen néhány pontot a hétvégéken. Ha egy másik autóba ültetnéd, akkor megnyerné a világbajnokságot. Jelenleg itt tart a Forma–1. Mind ugyanabban a csónakban evezünk” – tette hozzá.

„Szerencsés volt, hogy a pályafutása során ülhetett olyan autóban, amivel a győzelmekért és a világbajnoki címekért harcolhatott, és nyerhetett is. Elképesztő tehetség, aki meg is érdemli ezeket a sikereket. A legjobbakat kívánom neki! Egy nap talán visszatér? Ki tudja” – folytatta.

„Remek versenyző, és remek személyiség is. Igazi karakter. Imádja a versenyzést. Tisztelem azért, amit eddig elért ebben a sportágban, és azért, amit még el akar érni benne. Gondolok itt azokra a győzelmekre, amiket még mindig üldöz” – utalt a WEC-bajnoki címért és az Indy 500-as sikerre, Alonso 2019-es céljai között ugyanis ezek szerepelnek majd a legelőkelőbb helyen. „Elképesztő karaktere ő ennek a sportnak, szóval nagy veszteség, hogy visszavonul” – zárta gondolatát Pérez.