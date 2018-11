Versenyzőként, de vezetőként is visszatérhet Alonso a McLarenhez

Nem zárja ki Fernando Alonso mclarenes F1-es visszatérését Zak Brown, aki amolyan tartalékmegoldásként is tekint a sokra tartott spanyolra, és még a csapat vezetőségében is el tudja képzelni őt.

Fernando Alonso és Zak Brown (Fotó: XPB)

Fernando Alonso még az augusztusi nyári szünetben jelentette be, hogy 2019-ben nem versenyez a Forma–1-ben. Hivatalosan erre az egy évre biztos a visszavonulása, a későbbi visszatérés lehetőségét pedig ő maga sem zárta ki, jóllehet korábban elmondta, jelenleg úgy tekint erre a szezonra, mint a legutolsóra a királykategóriában.

Főnöke, Zak Brown szintén nyitott a későbbi F1-es együttműködésükre, ezért is érzi fontosnak, hogy Alonso jövőre csak a bajnokságtól szakad el, a McLarentől nem. Woking két hete jelentette be, hogy saját csapattal indul a jövő évi Indy 500-as versenyen, autójában Alonsóval. A McLaren ügyvezető igazgatója szerint a kétszeres világbajnok tökéletes tartalékterv számukra. „Az biztos, hogy nem hezitálnánk, ha szükségünk lenne egy másik versenyzőre a majdani kettőn kívül. Fernando lenne az első a listánkon” – jelentette ki szerdán a Reutersnek, kiemelve, hogy több korábbi bajnoktól láthattunk visszatérést egy-két év szünet után. „Michael Schumacher is visszatért, Alain Prost is visszatért. Én nem zárnám ki ezt a lehetőséget. Elégedettek vagyunk a jövő évi versenyzőpárosunkkal, és pillanatnyilag csak ezzel foglalkozunk, de soha ne mondd, hogy soha. Fernando még mindig csúcsformában vezet.”

A visszatérés persze korábban Mika Häkkinen és Jenson Button visszavonulásakor is nyitott lehetőség volt a McLarennél, végül azonban mindketten olyan elégedettek voltak az F1-en kívüli életükkel, hogy nem erőltették az újrakezdést. 2009 bajnoka ugyanakkor beugróként részt vett a 2017-es Monacói Nagydíjon, ahol az Indianapolisban versenyző Alonsót helyettesítette. Carlos Sainzra és Lando Norrisra a jövő embereként, hosszú távú megoldásként tekint a McLaren, így félreállítani őket vélhetően csak akkor fogják, ha valamelyikük nem hozza a várt szintet.

Alonsóra viszont nemcsak beugrószerep várhat Wokingban, Brown a csapat menedzsmentjében is el tudja képzelni őt. „Azt mondja, egy nap majd lehet, hogy csapatvezetői egyenruhát fog viselni. Szeret a versenypályákon lenni. Ha nem a Forma–1-es pályán vagy a megbízhatósági vébén van, akkor a gokartpályáján találod meg. Egyszerűen nem tud távol lenni a versenypályáktól. Továbbra is a McLaren versenyzője, együtt fogjuk teljesíteni az indianapolisi ötszázast, és úgy vélem, Fernando más területeken is képes lesz segíteni a csapatunkat.”

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

A McLaren szerdán jelentette be, hogy Alonso speciális festésű autót kap az utolsó F1-es hétvégéjére. Bár a gesztus szép, a szomorú valóság az, hogy ennél sokkal több különlegességet nem tud ajánlani számára a McLaren a búcsúhoz. „Nagy kár, hogy nem lehet esélye a győzelemre vagy dobogóra, talán ez a legnagyobb csalódás számunkra, mivel még mindig ugyanúgy a legjobb formáját nyújtja, mint mindig. Biztosra veszem, hogy ezen a hétvégén még a pontszerzés is nehéz lesz” – ismerte el Brown.

Alonsónak viszont nemcsak az utolsó szezonját, egész pályafutását körülöleli a hiányérzet. „Sajnos ahhoz képest, hogy milyen hosszú pályafutása volt, csak két bajnokságot nyert. Ha a tizenhét éve alatt meglett volna a megfelelő autója, most ugyanabban a helyzetben lehetne, mint Lewis (Hamilton) és Michael (Schumacher), öt-hat-hét bajnoki címmel” – vélekedett Brown.

Hogy így alakult, abban azonban nemcsak a puszta balszerencsének volt szerepe, Alonso nehéz természete is gyakran volt akadály közte és a sikerek között. Főnöke szerint azonban távolról sem olyan nehéz vele együtt dolgozni, mint azt sokan a korábbi balhéi alapján gondolják. „Az eredményei talán nem mérhetők az elképesztő tehetségéhez. Tisztában vagyok azzal, milyen történetek vannak róla, de az én szememben ő egy gyors versenyző volt, aki mindig a legjobb hátteret akarta, a legjobbat várta el az emberektől is, és nem fogadott el mást, csakis a tökéletességet. Megtisztelő volt vele együtt dolgozni” – vette védelmébe a követelőzőnek ható hozzáállásával sokszor inkább terhet, mintsem segítséget jelentő spanyolt.