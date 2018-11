Zavarba jött Alonso a neki rendezett ünnepségen (képgalériával)

Búcsúbulit szervezett a Forma–1 Fernando Alonsónak szombat este Abu-Dzabiban. Már szinte kellemetlennek érezte a kapott bókokat…

Fernando Alonso (Fotó: MTI/EPA)

Összesereglett a népes F1-es paddock az év utolsó időmérő edzése után, hogy megünnepeljék a sportágnak vasárnap búcsút intő Fernando Alonso pályafutását. Volt színpad, napozószék, interjúk, ajándékok – no meg sok-sok méltatás. Többek között videoüzeneteket is levetítettek a kétszeres világbajnoknak, akit korábbi és jelenlegi munkatársai, ellenfelei üdvözöltek. A Ferrari korábbi elnöke, Luca di Montezemolo, korábbi csapatfőnöke, Stefano Domenicali, a renault-s szövetségese és menedzsere, Flavio Briatore, de az őt Maranellóból Wokingba követő mérnök, Andrea Stella, valamint jelenlegi felettese, Zak Brown is köszöntötték, míg a kollégák közül Sebastian Vettel, Felipe Massa, Giancarlos Fisichella és Kimi Räikkönen is mondott neki pár kedves szót.

A jelenlévők közül az F1-es vezetők is méltatták. „A Forma–1 nevében szeretném elmondani, mennyire különleges ez. A sportágat a hősök építik, a bajnokok, a sztárok, és Fernando egy közülük, és még több is” – hízelgett a sorozat elnöke, Chase Carey. „Hős voltál a világban élő emberek számára, és a világban mindenütt vannak rajongóid. Nem is lehetnénk hálásabbak azért, amit a sportágért tettél, és reméljük, hogy még ha nem is versenyzel már velünk, akkor is a családunk tagja maradsz, és részese annak, ami a Forma–1-et különlegessé teszi. Kiváltság volt nézni téged versenyzés közben, látni, amit csináltál, amit elértél. És néha próbálj meg visszatérni” – jegyezte meg az amerikai.

Alonso zavarba is jött a sok bóktól. „Ezek a tisztelgések kissé zavarba ejtenek. Félénkebb vagyok, mint azt az emberek gondolják, és most szeretnék mielőbb elmenni. Hétfőig legszívesebben láthatatlanná válnék! De itt kell lennem, beszélnem kell most egy kicsit” – mondta az egybegyűlteknek.

Fernando Alonso (Fotó: XPB)

„Még ha ki is akarok próbálni más sorozatokat, és máshol akarok versenyezni a nagyvilágban, az életem mindig a Forma–1 marad. Mindig Forma–1-es versenyző leszek. Egy ex-F1-es versenyző. A vezetési stílusomat, a vezetésről alkotott filozófiámat, a képességeimet mindig az F1 fogja meghatározni. Nagyon fiatalon estem szerelembe ezzel a sportággal, és folyamatosan figyeltem a hőseimet, példaképeimet. Boldog vagyok, hogy itt maradhatok – még ha nem is fogok autót vezetni, de mindig Forma–1-es szurkoló maradok.”

Alonsót megkérdezték arról, milyennek szeretne megmaradni az emberek, a szurkolók emlékezetében. „Harcosnak! Egy fickónak, aki soha nem adja föl. Vezethettem nagyon jó autókat és lassabbakat is, de a motivációm állandó volt, az ambícióim nem változtak, és mindvégig ugyanúgy szerettem a versenyzést. Életem minden egyes hetében versenyzek. Néha itt, a paddockban, más hétvégéken a gokartpályán, megint máskor sportautókkal, vagy ha egyik sem, akkor videojátékokkal. Teljes állású versenyző vagyok, és remélem, hogy az emberek így fognak rám emlékezni a jövőben.”

