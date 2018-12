Nincs gond a Mercedes új motorjával

Toto Wolff kijelentése ellenére nincs gond a Mercedes 2019-es motorfejlesztésével a csapat mérnökigazgatója. Eközben Lewis Hamiltonék már a jövő évi ülésüket próbálgatták a gyárban.

Valtteri Bottas (Fotó: XPB)

Az FIA év végi díjátadó gálája előtt a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff figyelemfelkeltő nyilatkozatot tett a 2019-es motorfejlesztésükről. Azt mondta, mérnökcsapatuk egy új koncepciót próbált ki a tesztpadon, ám az nem hozta az előzetesen várt előrelépést, és megtorpantak kicsit a munkával. Mindez azt sugallhatná, hogy nem zajlik zökkenőmentesen az idei címvédésért nagy erőket mozgósító csapat 2019-es felkészülése.

Motorfronton már idén sem bizonyult makulátlannak az ezen a téren 2014 óta uralkodó csillagos csapat: év közben el kellett ismerniük, hogy a nagyot fejlődő Ferrari nemcsak lehagyta őket a motorerő tekintetében. Andy Cowell, a brixworth-i motorrészlegük vezetője bajnoki győzelmük után meg is állapította, nem végeztek olyan jó munkát 2018-ra, mint tervezték, és bizonyos hiányosságokat muszáj lesz pótolniuk az új szezonig, ha meg akarják őrizni vezető szerepüket.

A Mercedes mérnökigazgatója, Aldo Costa szerint azonban fölösleges máris a falra festeni az ördögöt, a következő évre irányuló munkálataik nem haladnak olyan rosszul, mint az talán Toto Wolff szavaiból érződött. „Totót szerintem kicsit félreértették. Amikor a tesztpadon elkezdtük futtatni az új motort, egy nagyjából új koncepciót próbáltunk ki, és ilyenkor szerintem normális, ha eleinte vannak bizonyos problémák. De nem hinném, hogy drámáról lenne szó. A riasztás után már magunkra találtunk, így nem hinném, hogy bármi miatt aggódnunk kéne” – tette egyértelművé a La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozó olasz.

Aldo Costa (Fotó: XPB)

Miközben Wolff azt is nyilatkozta, hogy a mostani bajnokságban Lewis Hamilton jelentette a különbséget köztük és a Ferrari között, Costa szerint azért a Mercedesnek is van mire büszkének lennie, hiszen csapatuk a fejlesztés terén is jeleskedett, s felülmúlta riválisát. „Lewis is azt nyilatkozta, hogy az eddigi legjobb szezonját teljesítette a Forma–1-ben, de úgy vélem, az év második felében a csapat is remekül teljesített a hatékony és meghatározó fejlesztéseivel. Nem minden volt tökéletes, hiszen többet küszködtünk, mint amire számítottunk a csapatvezetés szintjén, de összességében rátaláltunk és rajta is maradtunk a helyes úton a fejlesztésnél, és ezt a pályán elért eredmények is megerősítették.”

Az útjuk valóban nem volt mentes a bukkanóktól, ezt Toto Wolff is elismerte. Évértékelőjében a csapatfőnök elárulta például, hogy a Ferrari azért is mérhetett vereséget rájuk a nyári szünet utáni Belga Nagydíjon, mert idei utolsó motorfejlesztésüket úgy vetették be, hogy az még nem volt elég kiforrott. „Egy új fejlesztésű motort vetettünk be Spában, amit viszont még nem igazán értettünk. Még dolgoztunk a hatékonyabb energiamenedzsment elérésén. Spában balszerencsések is voltunk, mivel a Ferrari sokkal gyorsabb volt az egyenesekben, mi pedig nem voltunk elég jók a legfontosabb kanyarban, a La Source-ban, ahol lendületet veszel a hosszú egyenesre. Aztán sikerült rendbe tennünk a dolgokat, a motor kalibrációja már jobb volt Monzában, a mérnökök pedig jobban megértették az erőforrást, valamint azt is, mi történt a La Source-ban. Szingapúrban pedig jött a bizonyítás.”

Hogy a 2019-es erőforrást is sikerül-e ilyen gyorsan rendbe tenniük, az legkorábban a téli teszteken derül majd ki. Az viszont biztos, hogy a csapatnál a sikeres szezon lezárultával is gőzerővel zajlik a munka. A hétvégén például a karácsonyi ünnepségükkel egybekötötték a két versenyzőjük üléspróbáját – Lewis Hamiltonéról még egy videót is feltett a csapat az Instagramra.

E munkából még Aldo Costa is kiveszi a részét, aki viszont a következő évben már személyes okokból hátralép egyet, és átadja a terepet a fiataloknak. Azzal, hogy tanácsadói szerepkörbe vonul vissza, az olasz kisebb átszervezést is kikényszerített a csapatból, melynek keretében több szakemberük új feladatokat fog kapni.

„Harmincegy év versenyzés után szerettem volna több időt otthon tölteni” – indokolta döntését Costa, akit még Ross Brawn szerződtetett Brackleybe. „Toto Wolffnak hála sikerült megtalálnunk a megfelelő kompromisszumot. A mostani időszakot Brackleyben fogom tölteni, a feladatom ugyanaz lesz, mint eddig volt, és próbálom átadni a tapasztalatom a kollégáknak. A cél egyértelmű: meg akarjuk szerezni a rekordot jelentő hatodik bajnoki címet is” – tette egyértelművé.