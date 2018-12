„Gyakran hibázom” – Hamilton sajnálja a nyomornegyedes beszédét

Videoüzenetben igyekezett tisztázni a szülővárosát fölháborító „nyomornegyedes” nyilatkozatát Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

A Forma–1 hosszabb szünetet tart, a száguldás nélküli időszak pedig szinte sosem telhet el Lewis Hamilton egy-egy megnyilvánulása körüli balhé vagy műbalhé nélkül. A Mercedes versenyzője ezúttal a BBC „Év sportolója” gáláján, a SPOTY-n mondott beszédével húzta ki a gyufát honfitársainál, de mindenekelőtt szülővárosa, Stevenage lakosainál. Eredményei kapcsán megjegyezte, mennyire mélyről indult gyerekként, és azt találta mondani, hogy családjával egy „nyomornegyedből” kitörve jutott a mai magasságokba.

Bár erős túlzását ő maga is érzékelte, és még a beszéde közben igyekezett korrigálni, mindez kevés volt a népharag elkerüléséhez. Sok néző háborodott föl azon, hogy Hamilton nyomornegyednek állította be gyermekkora – nyomornegyedtől távol álló – közegét, és Stevenage több meghatározó személyisége, így a városi tanács elnöke is csalódottságának adott hangot, jelezve, hogy nem számított ilyen mélyütésre a versenyző részéről, akiről egyébként a jövőben egy központi épületegyüttest is el kívánnak nevezni.

Hamilton mindezek után az Instagramon jelentkezett be, ahol az alábbi videoüzenettel igyekezett helyrehozni hibáját és bocsánatot kérni:

„Jó napot emberek! Remélem, jól vagytok, bárhol is vagytok, én pozitív energiát küldök nektek. Elképesztő napom van, rendkívül boldog vagyok, mert éppen most kezdődött a szabadságom. Szeretnék üzenni az embereknek az Egyesült Királyságban és Stevenage-ben, ahol felnőttem. Hihetetlenül büszke vagyok arra, ahonnan érkeztem, és a mai napig szeretem azt a helyet. Kérlek titeket, ha rossz érzésekkel töltött el a hibám, amit a színpadon vétettem, ne zavarjon ez benneteket, tegyétek félre, ez negatív energia, amit nem szabad megtartani!”

„Én rendkívül büszke vagyok arra, ahonnan jöttem, remélem, ezt tudjátok, és azt is, hogy mindig próbálom ezt a lehető legjobb módon reprezentálni. Senki sem tökéletes, én is elég gyakran követek el hibákat, főleg amikor ott állok a nagy közönség előtt, és próbálom megtalálni a legjobb szavakat annak kifejezésére, milyen életutat jártam be eddig. Rossz szót választottam, de nem volt emögött semmi. Akik igazán ismernek, tudják, hogy mindig a szeretetre gondolok. Isten áldjon titeket, legyen szép napotok!”