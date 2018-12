A Honda 2019 folyamán utoléri a Mercedest – Tost

A jobb kommunikációban látja a Honda a legnagyobb előrelépést a mclarenes évekhez képest, és már idén érezte, hogy a Red Bull megbízik bennük. A Toro Rosso csapatfőnökének meggyőződése, hogy 2019-ben a japánok eltüntetik hátrányukat

Fotó: XPB

Nagy reményekkel, egyre gyakrabban bajnoki esélyeket emlegetve várja a Hondával való együttműködést a Red Bull csapata. B-istállójuk, a Toro Rosso már 2018-ban is a japánokkal együttműködve versenyzett, és a kis csapat nem futott jó szezont, így is 3-mal több pontot gyűjtött a Honda-motorral, mint egy éve a McLaren.

Franz Tost csapatfőnök a gyengébb szereplésük kapcsán úgy fogalmazott, nem a Honda, hanem a Toro Rosso volt az, aki elmaradt a várakozásoktól és nem teljesített az elvárt szinten. Ezzel mintegy levette a felelősséget az amúgy részükről és a Red Bull részéről is sokat dicsért motorgyártó válláról, s elismerte, hogy nem ők nem fejlesztettek elég hatékonyan.

A Honda motorja valóban ütőképesebbé vált az előző évekhez viszonyítva, ennek alapját pedig a cég F1-es vezetője, Jamamoto Maszasi szerint az jelentette, hogy Faenzával teljesen másképpen működött a kapcsolatuk, mint Wokinggal. „A legnagyobb változást a Toro Rossóval az jelentette, hogy sokkal jobb volt a kommunikációnk az előző csapatunkhoz viszonyítva. Ennek eredményeként nagyobb lett az összhang a karosszéria és az erőforrás között technikai szempontból. Ami magát az erőforrást illeti, a megbízhatóságunk és a teljesítményünk is javult. A második, majd a harmadik számú motorunkkal is fokozatos javulást értünk el, ami remek felkészülés volt a következő évre. Volt némi gondunk év elején, megbízhatósági problémák, és volt némi csúszás is a fejlesztésben, de a megbízhatóságunk és a teljesítmény is jobb lett” – értékelt a japán.

Pierre Gasly (Fotó: XPB)

Jamamoto büszke arra, hogy cégük idei teljesítményével el tudta nyerni a Red Bull bizalmát azok után, hogy a McLarenét éppen a teljesítménye miatt veszítette el három év után. Ebben szerinte a végső lökést a Kanadában bevetett második fejlesztésük adta meg. Azzal pedig, hogy a Red Bull feléjük fordult, a megtépázott hírnevüket is helyre tudták állítani. „A kulcsot a kanadai versenyteljesítményünk jelentette. Ott bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk egy bizonyos szint elérésére, és elnyertük a Red Bull bizalmát. Ezek után már csak folytatnunk kellett a munkát ilyen feltételek mellett. A Red Bull látta ezt. A kapcsolatunk egészen stabil és jó, egyre jobban bízunk a másikban. Nagyon várom már a következő évet. Amennyiben végig tudjuk csinálni a programunkat jövőre, és tartani tudjuk magunkat a menetrendhez, a kapcsolatunk és az eredményeink is jók lesznek a Red Bull-lal.”

Hogy így legyen, azért idén sokat dolgoztak a Toro Rossóval. A Red Bull B-csapatát amolyan tesztlaborként használták az idény során. Franz Tost csapatfőnök ezt nem is tagadja. „A Honda a megbízhatóság és a teljesítmény tekintetében is észrevehető javulást ért el. 2018 egy fejlesztő év volt a Toro Rosso és a Honda számára, mondhatjuk, hogy kísérleti nyulak voltunk. De ha a Red Bull nyer a Hondával, megérte” – mondta a Speedweeknek.

„A Hondával való együttműködés kezdettől fogva nagyszerűen működik. Világos volt számunkra, hogy 2018 egy fejlesztésről szóló év lesz. A Toro Rosso először kapcsolódhatott be teljes egészében a hajtóegység fejlesztésének minden folyamatába. Konkrét ötleteket is adhattunk az erőforrás fejlesztéséhez és a vezethetőség alakításához. A Honda év elején előre meghatározott fejlesztési tervvel állt elő, amit be is tartott, és optimistán várjuk emiatt a következő éveket.”

Az osztrák olyannyira elégedett partnerükkel, hogy meggyőződése: „A teljesítmény tekintetében a Honda csökkenteni tudta a lemaradását a Mercedesszel szemben. Ha a következő fejlesztési lépcsőfoknál nem lép fel probléma, a 2019-es szezon folyamán teljesen eltünteti a hátrányát.”

Franz Tost (Fotó: XPB)

Szerinte csapata több tekintetben is profitálni fog a Honda fejlődéséből és a Red Bull-lal való kapcsolatából. Egyfelől most nem kellett kapkodniuk a karosszériatervezés terén a motorváltás miatt. „Ezúttal lényegesen hamarabb elkezdhettünk összpontosítani a motor autóba történő integrációjára, az elektromos dobozok, a hűtés kialakítására. Ennek jó hatással kell lennie a teljesítményünkre.”

Másfelől a „fél autójukat” a Red Bulltól fogják kapni, így több energiájuk lesz az egyéb fejlesztésekkel foglalkozni. „A Red Bull és a Toro Rosso is a Honda erőforrását fogja használni, ami sok együttműködést tesz lehetővé. A Toro Rosso az RBR-től kapja majd a váltót, a teljes hátsó felfüggesztést, elemeket az első felfüggesztéshez, és más elemeket is. Ezzel forrásokat spórolunk meg, ami javíthat a teljesítményünkön.”