Rosberg: Vettel nem engedheti a saját kis játékaihoz Hamiltont

2018-ban lehet, hogy legyőzte őt, ám elhivatottságban Lewis Hamilton nem veheti föl a versenyt Sebastian Vettellel Nico Rosberg szerint, aki azt is kifejtette, mit kell most tennie honfitársának a címvédő megállításához.

Sebastian Vettel és Lewis Hamilton (fotó: MTI/EPA)

Sorozatban két szezonban vallott kudarcot Sebastian Vettel és a Ferrari bajnokságban, így továbbra is Nico Rosberg az utolsó versenyző, aki elmondhatja magáról, hogy le tudta győzni a már ötszörös világbajnoknak számító Lewis Hamiltont. A német 2016-ban mindent alárendelt e céljának és vért izzadt azért, hogy elérje azt. Mindez olyan sokat kivett belőle, hogy sikere után úgy döntött, szögre is akasztja bukósisakját, mert úgy érezte, ennél magasabbra már úgysem juthat.

Vettel ezzel szemben még nagyon is hiszi, hogy vár rá meghódításra váró csúcs, és 2019-ben a visszavágás, a Mercedes-uralom megtörése lesz a célja. A német sok kritikát kapott tavaly egyéni hibái miatt, csakúgy, mint csapata, az azóta vezetőcserén is keresztülment Ferrari, amely egyes vélekedések szerint összességében jobb csomaggal rendelkezett, mint a Mercedes.

Sokáig úgy tűnt, nekik is áll a zászló – még maga Rosberg is Vettel év végi sikerét jósolta a szezon első felében. „Igen, és tévedtem” – ismerte el az olasz Autosprintnek adott interjúban. „Az év elején egészen biztos voltam benne, hogy ez most Vettel éve lesz. Az első versenyek után szinte meg voltam győződve arról, hogy a Ferrari meg fogja nyerni a bajnokságot, de azt nem láthattam előre, ami végül döntött: a Mercedes nagyon rákapcsolt a szezon közepétől, a Ferrari pedig fokozatosan összeroskadt. Túl sok hibát vétettek.”

Az egyik fordulópont: Sebastian Vettel a falban, Lewis Hamilton az élen a Német Nagydíjon (Fotó: XPB)

Szerinte a hibákat nem lehet csak Vettel, vagy csak a csapat számlájára írni. „Együtt hibáztak, Vettel és a csapat is. Voltak vezetői hibák, taktikai hibák, műszaki problémák, félrefejlesztés, a csapatvezetés is hibázott a csapattal való kapcsolat szempontjából. Ezek mind együtt rakták össze a végső pontkülönbséget.”

Vettel hírnevének és megítélésének mindenesetre nem tettek jól a csúnyán festő baklövések – sokan már szinte alulértékelik őt ezek miatt, s úgy minősítik, mintha nem állna a neve mellett négy bajnoki cím. Rosberg szerint ha Hamilton jobb is volt tavaly, egyvalamiben így sem érhet Vettel nyomába. „A munka iránti elhivatottságban, abban, ahogyan a legapróbb részletekre is odafigyel a mérnökeivel a beállítások terén. Ez olyan terület, amelyen Vettel olyasmivel rendelkezik, amivel Hamilton nem” – mutatott rá egy előnyre, amire honfitársa szerinte építkezhet.

„Emellett Sebastiannak van egy irigylésre méltó családja is, amely stabilitást ad neki, továbbá egy egyszerű és összeszedett élete. Ezek egy olyan intenzív világban, amilyen az F1-é, amelyben mindig nyomás alatt állsz, hosszú távon döntőek lehetnek. Fizikálisan és mentálisan egyaránt.”

Ahhoz, hogy Vettel ezen „előnyeit” valóban ki is tudja használni, Rosberg szerint azonban még változtatnia is kell pár dolgon – például a mentalitás, a pszichológia terén. Ő tapasztalatból tudja, milyen érzés Hamilton ellen küzdeni, és Vettelhez hasonlóan a fájó vereségekből is kijutott neki, ám 2016-ban rátalált a receptre. „Azt nem tudom hogy mi játszódott le a fejében az év végén, de a sport már csak ilyen: van, hogy mindent helyesen csinálsz, de hirtelen jön egy hiba, elveszíted a koncentrációdat, és miközben próbálod jóvá tenni a dolgot, elkövetsz egy második hibát, és belekerülsz egy negatív spirálba, amiből már nem szabadulsz. Ezzel elveszíted az önbizalmad, és minden rosszra kezd fordulni. Velem is ez történt Hamilton ellen 2015-ben. Aztán arra kényszerítettem magam, hogy változtassak a hozzáállásomon, más legyek vele szemben, és bevált. A következő évben meg is nyertem a bajnokságot.”

Lewis Hamilton és Nico Rosberg (Fotó: XPB)

Rosberg számára a változást az jelentette, hogy keményebbé, ellenállóbbá, agresszívebbé vált Hamiltonnal szemben, amit az olyan pillanatok mutattak meg igazán, mint a barcelonai ütközésük, mely előtt a korábban engedékeny német mindent egy lapra feltéve védte pozícióját. Akkor éles volt a kontraszt a 2015-ös austini sapkadobáláshoz vezető csörtéjükkel: Rosberg abban az évben több ízben is túlságosan engedékeny volt csapattársával, s így a brit bokszzsákjává vált.

Szerinte most Vettelnek is újítania kell. „Én 2016-ban arra kényszerítettem magam, hogy keményebbé váljak, agresszívebbé, mint Lewis, hogy esélye se legyen arra, hogy irányítsa a játékot. Ő mindig megpróbálja bevetni a saját kis taktikáit, a saját módszerével akar versenyezni. Ám helyette én kezdtem támadni őt a saját terepén, és ezzel elejét vettem annak, hogy megtalálja a motivációját, és összezavartam. Vettelnek is ezt kéne tennie.”

Persze Hamiltont éppen ez a vereség terelte új irányokba versenyzőként, és az is igaz, hogy Vettel habitusában nem igazán hasonlít Rosberghez, vagyis a helyzete több szempontból is más. Ezt 2016 bajnoka is kiemelte. „Neki nem azt kell néznie, hogy mit csináltam én, hanem a saját Hamilton ellen szerzett tapasztalataira kell építenie. Egész évben ellene küzdött, és veszített. Most viszont már nagyon ismeri őt, azt is tudja, milyen vele verekedni. Fel kell ismernie, milyen hibákat vétett, és arra kell reagálnia, hogyan viselkedett Hamilton, valamint hogyan kezelte a nyomást. Most már nem állíthatja azt, hogy nem ismeri igazán az ellenfelét, pontosan tudja, hogyan működik, és meg kell tanulnia felvenni vele a versenyt. Az F1 az idegek harca is.”

Lewis Hamilton és Sebastian Vettel (fotó: XPB)

A mentális küzdelemben 2018-ban Hamilton kerekedett fölül, Vettel pedig nem mutatkozott igazán erősnek. Volt Red Bull-os főnökei ugyanakkor már év közben felhívták a figyelmet, hogy ez nem annyira a versenyző gyengeségét mutatja, sokkal inkább csapat problémáit hiszen náluk Vettel kimondottan erős volt fejben, és jól boldogult a nagy nyomás mellett.

„Az előző évben Lewis valóban jobb volt nála mentálisan, ám ez nem sokat jelent” – értett egyet Rosberg. „Vettel nagyon magabiztos versenyző, és szerintem még mindig van potenciál benne a fejlődésre. Az egyetlen kétségem vele kapcsolatban az, hogy időnként talán túlságosan is hisz önmagában. Ha valakinek túl nagy az önbizalma, akkor nem képes változtatni a hozzáállásán. Szóval csakis attól féltem őt, hogy nem lesz képes változtatni.”