Kiszivárgott az első kép az új McLarenről!

Közeleg a február, és ha a valós autóbemutatók időszaka még közel egy hónap távolságban is van, lassan kezdetét veszi a módszeres információcsöpögtetések, a „véletlenül” kiszivárogtatott részletfotók és a figyelemhajhász felvezető kampányok időszaka.

Az ilyesmiben mostanság a McLaren jár az élen – a csapat közösségi oldalán már szerdán közzétett egy rövid videót, mely ízelítőt adott abból, milyen dizájnú rajtszámokat helyeznek az idei autójukra.

As we countdown to the #MCL34 launch, take a sneak peek at some of the styling that you'll see on our 2019 contender. pic.twitter.com/FwDoOnyIwf