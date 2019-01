Már biztos, hogy lesz élő közvetítés az F1-es téli tesztekről

Már biztosan látható lesz élőben a 2019-es F1-es tesztidény egy része: a brit Sky Sports bejelentette, hogy közvetít a felkészülésről, és jó eséllyel az F1 TV is így tehet.

Fotó: XPB

Már hetekkel ezelőtt híre ment, hogy a Forma–1 kereskedelmi jogainak tulajdonosa az idei évben hiánypótló újításként élő közvetítést szervezhet a téli barcelonai tesztekről. Akkor még arról volt szó, hogy a tavaly útjára indított F1 TV előfizetői számára lesz elérhető a műsor, most viszont helyettük a brit fizetős tévécsatorna, a Sky Sports jelentette be, hogy felveszi műsorára az F1-es előszezont.

Nagy-Britanniában kizárólag e csatornán látható a teljes F1-es évad élőben, az ingyenesen hozzáférhető Channel 4 csupán összefoglalókat és a Brit Nagydíjat fogja sugározni 2019-ben. A Sky idén a február 18-án rajtoló első kollektív teszttel egészíti ki programját, melynek mind a négy napján 5 órás adással jelentkezik élőben a helyszínről. Közvetítésük a tesztnapok második felében, vagyis délután 14 órától kezdődnek és 18 óráig, azaz a kockás zászlóig tartanak. Az élő adást emellett elemzésekkel és nyilatkozatokkal egészítik ki.

A brit F1-fanatikusok tehát már dörzsölhetik a tenyerüket, az viszont egyelőre kérdéses, mi lesz a világ többi országának nézőivel. Tekintve, hogy az F1 hivatalos online csatornája, az F1 TV a Sky angol nyelvű kommentárját szokta átvenni (ahogy a hivatalos F1-videókon is mindig az hallható), találgatások szerint a mostani bejelentés előrevetítheti, hogy a tesztközvetítés a sportág saját tévéjén is látható lesz. Ez alaposan kiszélesíthetné a spektrumot, hiszen az F1 TV több mint 40 országban, köztük Magyarországon is elérhető az előfizetők számára.

F1-es előszezoni teszteket eddig csupán egyszer, 2012-ben közvetítettek, akkor ugyancsak a brit Sky Sports vállalkozott e feladatra, ám műsoruk nem hozott átütő sikert, így később fel sem merült a folytatás.

Az F1-es téli program:

február 12. – a Renault bemutatója

február 13. – a Racing Point csapatbemutatója (Toronto)

február 14. – a McLaren bemutatója (Woking), a Sauber bejáratása (Fiorano)*

február 15. – a Ferrari bemutatója (Maranello)

február 17. – a Ferrari bejáratása (Barcelona)*

február 18-21. – első téli teszt (Barcelona)

február 26-március 1. – második téli teszt (Barcelona)