Sikeres töréstesztek, nyúló autók: találgatások a 2019-es gépekről

Három csapat 2019-es autója már sikerrel teljesítette az FIA kötelező töréstesztjét. Pletykák és információmorzsák az idei masinákról.

Kimi Räikkönen és Lewis Hamilton (Fotó: XPB)

Nincs már egy hónap az F1-es autóbemutatókig, vagyis lassan célegyenesbe fordulnak a csapatok, és szép lassan összeállnak az először a téli teszteken kipróbálható 2019-es versenygépeik. A múlt héten a Toro Rosso csapata közösségi oldalán jelentette örömmel, hogy új modellje sikeresen teljesítette az FIA kötelező töréstesztjeit, melyek nélkül egy autó sem kap engedélyt a teszteken való részvételre. A faenzaiak mellett legalább további két csapat maga mögött tudhatja már ezen akadályt.

Az olasz Motorsport legalábbis úgy tudja, hogy a múlt héten a bajnokság két legrégebbi alakulata, a McLaren és a Ferrari is megfelelt e biztonsági előírásoknak. A brit gárda az angliai Cranfieldben, a vörösök az olaszországi Bollatében, az FIA szakembereinek jelenlétében törték össze karosszériájukat, és mindkettő megfelelt az előírásoknak.

A mostani az új autókról szóló találgatások időszaka is. Bár hivatalos információk természetesen nemigen szivárognak ki az új gépekről, pár morzsát azért így is elejt a jól értesült sajtó, amelynek jóslatai aztán vagy bejönnek, vagy nem.

Az élcsapatokról máris kiderült, hogy új autójukkal már a télen hasonló leszorítóerőt értek el, mint amivel 2018 végén rendelkeztek. Annak ellenére, hogy papíron a változó aerodinamikai szabályok jelentős veszteséget jelentenek. A Red Bull már a múlt év végén hencegett a vártnál nagyobb előrelépéssel, ám úgy tudni, a Mercedes és a Ferrari számai is biztatóak az előző modellhez viszonyítva. Már csak az a kérdés, egymáshoz képest hogyan festenek.

Német és olasz források szerint a Mercedes nagy előrelépést tett az új erőforrásával is, annak is főként a hibrid részével, mely lehetővé teszi, hogy ugyanakkora fogyasztás mellett a korábbinál 12 lóerővel nagyobb teljesítményt hozzanak ki a hajtóegységből. A Ferrari eközben állítólag az üzemanyag terén ért el fejlődést, valamint az autó lassú kanyarokból történő kigyorsításán és a motor vezethetőségén fog javítani.

Fotó: XPB

Nyúlnak az autók – élen a Ferrarival?

Miután idén a versenyeken jellemző spórolósdi elkerülése érdekében az eddigi 105-ről 110 kilogrammra növelik a versenyen maximálisan elfogyasztható üzemanyag mennyiségét, a szakemberek szerint az új idényben még tovább nőhet az autók hossza, mivel az üzemanyag-többletnek több hely kell. A benzintank méretét fölfelé a szigorúan korlátozó szabályok miatt nemigen lehet növelni, így az alkalmazkodásnak két módja lehetséges: még kompaktabbá kell tenni a borítás alatti elrendezést, vagy hosszirányban kell nagyobb helyet biztosítani, ami a tengelyek egymástól történő eltávolításával oldható meg. Drámai változásról nincs szó, hiszen a plusz üzemanyag számítások szerint 3-5 centiméteres hossznöveléshez vezethet.

Úgy tudni, a tengelytávját tavaly már jelentősen megnyújtó Ferrari idén még tovább közelíthet a már két éve a leghosszabbnak számító Mercedeshez. Ennek azonban nem csak a benzinmennyiség az oka. Az Autosport szerint a Ferrari szeretné eltávolítani a hátsó kerekeket a motortól, mert egy radikális hátsó tengelyt tervez bevetni.

A Mercedes autójának tengelytávja egy éve 3726 milliméter volt, a Ferrarié 3621, a Red Bullé pedig csak 3500. A csillagosok a várakozás szerint még tovább már nem tervezik nyújtani gépüket, így a fogyasztás hatékonyságára, valamint a csomagolásra helyezhetik a hangsúlyt.

Hogy a más koncepciót követő Red Bull mennyiben változtat, az még erősen kérdéses.

Sebastian Vettel (Fotó: XPB)

A Mercedes után a Red Bull is trükkös felnivel?

Találgatások azért az osztrák csapatról is hallhatók. Úgy hírlik, Adrian Newey főtervező figyelmét fölkeltette a Mercedes múlt év második felében bevetett lyukas kerékfelnije, melyet most az új RB15-ös részévé tehet. A lyukak szabályosságát a Ferrari megkérdőjelezte, és az FIA-nál a betiltásukat szorgalmazta, mondván, aerodinamikai hatásuk van, s ezáltal mozgó aerodinamikai elemnek tekinthetők. Az FIA viszont elégedett volt a Mercedes trükkjével, melyet a németek a vb-hajrában csak a veszekedés elkerülése érdekében nem vetettek be, ám Abu-Dzabiban már újra használták őket – következmények nélkül.

A megoldás főként a gumik hőmérsékletének csökkentését és szabályozását segítheti – kérdés, a hasonló módszerrel már évekkel ezelőtt is próbálkozó (akkor betiltották a megoldásukat) Red Bull talál-e egyéb előnyöket is. A Ferrari mindenesetre a pletykák szerint két riválisával ellentétben nem tervez hasonló felnit.

A Mercedes lyukas felnije (Fotó: XPB)

Míg a Mercedes és a Red Bull egyelőre adós autója bemutatójának dátumával, a Ferrari már jelezte, hogy február 15-én rántja le a leplet az egyelőre név nélküli négykerekűről. A helyszín Maranello lesz, ahová a hírek szerint kis számú újságírót is meghívnak, tehát többről lesz szó egy online bemutatónál. Az autó első próbaútjára aztán két nappal később kerülhet majd sor Barcelonában, egy filmes napon.







Az F1-es téli program:

február 12. – a Renault bemutatója

február 13. – a Racing Point csapatbemutatója (Toronto)

február 14. – a McLaren bemutatója (Woking), a Sauber bejáratása (Fiorano)*

február 15. – a Ferrari bemutatója (Maranello)

február 17. – a Ferrari bejáratása (Barcelona)*

február 18-21. – első téli teszt (Barcelona)

február 26-március 1. – második téli teszt (Barcelona)