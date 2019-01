Az F1 bekeményített, a Ferrari megenyhült?

Először képviselte a Ferrarit az F1 jövőjét érintő tanácskozáson az új csapatfőnök, Mattia Binotto, aki a hírek szerint jóval szelídebb hozzáállást mutatott, mint elődei. Az F1 vezetése eközben fölvette a kesztyűt a csapatok ellen.

Mattia Binotto a jelek szerint nem követi Maurizio Arrivabenéék irányát az F1-es vezetőkkel folyó tárgyalásokban (Fotó: XPB)

A múlt héten Genfben tartotta ülését a csapatok, az F1 tulajdonosa és az FIA képviselőiből álló Stratégiai Csoport, mely továbbra is a királykategória 2021-re tervezett átfogó megújulásáról egyeztetett. Ez volt az első alkalom, hogy a Ferrarit frissen kinevezett csapatfőnöke, Mattia Binotto képviselte, és beszámolók szerint elsőre teljesen más benyomást keltett, mint elődei.

A Ferrari korábban Sergio Marchionne elnök, valamint Maurizio Arrivabene előző csapatfőnök révén a tervezett szabályreformok egyik fő ellenzője volt. Marchionne rendszeresen kivonulással fenyegetőzött a márka hatékonyabb érdekérvényesítése céljából, és mind a tervezett költségvetési plafon, mind a sportági pénzek újraelosztása kapcsán folyamatos nemtetszését fejezte ki.

Binotto ezzel szemben egy RaceFansnek nyilatkozó névtelen résztvevő beszámolója szerint „szinte bocsánatot kért azokért a dolgokért, amik korábban történtek”, és egyáltalán nem mutatott ellenállást az új tervek irányába. „Úgy fest, komoly változás történt a Ferrarinál” – összegzett a forrás.

Az alkudozás után szigorított Chase Carey

A kérdés, lesz-e változás a reformok ügyében is. Az érintettek tudniillik már hosszú hónapok óta vitáznak többek között a sportági pénzügyekről, anélkül hogy látszólagos előrelépést érnének el. A hírek szerint az F1 elnöke, Chase Carey most viszont megelégelte a nagyobb csapatok állandó akadékoskodását, és ahelyett, hogy belement volna javaslatukba, és az előzetesen tervezett 150 millió dolláros költségplafont 2021-ben 200 millióra emelte volna, inkább szigorított a feltételeken.

Chase Carey (Fotó: XPB)

Az új javaslata továbbra is három év alatt fokozatosan vezetné be a költségsapkát (ennyiben engedett a csapatoknak), ám 2021-től 200 helyett 185 milliós plafont határozott meg, 2022-re a 175 helyett 160 millióst, míg a záróévre, 2023-ra az eredetileg tervezett 150 millióról 135 millió dollárra csökkentette a felső határt. Mindez azt jelenti, hogy a csapatok költségvetését hosszabb távon még szigorúbb korlátok közé terelné, mint az első verziók esetében tervezte, hiszen korábban mindig 145-150 milliós határról volt szó.

Az még kérdéses, ezen összegbe pontosan milyen tételek tartoznának, és miket nem számítanának bele. A csapatok erről is régóta egyezkednek már a vezetőkkel, egyre több engedményért kuncsorogva náluk.

Az érdekek változnak, az idő vészesen fogy

Careyék határozottabb fellépésének hátterében az egyre fogyatkozó idő áll. Miközben egyes csapatok az állandó kötözködéssel nyilvánvalóan arra játszanak, hogy az F1 döntéshozói kifussanak a határidőből, a Liberty Media és az FIA egységet alkotva mindenképpen érvényesítené akaratát. Az érintettek korábbi megállapodása értelmében az erőviszonyokra jelentős hatással lévő szabályváltozásokat azok életbe lépése előtt 18 hónappal véglegesíteni kell. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonosnak és a szabályalkotónak 2019. június 30-ig van ideje arra, hogy rendezze a vitákat, és minden területen megalkossa az új szabályokat.

Érdemes tehát sietniük.

Nem kevés kérdést kéne még tisztázniuk, hiszen a költségvetési plafon mellett a motorszabályokat és aerodinamikai szabályokat is véglegesíteniük kell, emellett a sportági pénzelosztás rendszerének reformját is végig kellene vinniük, továbbá meg kéne határozniuk, milyen mértékű standardizálást vezetnek be az egyes alkatrészek gyártásánál, és mennyi saját gyártású alkatrészt kell majd készítenie egy csapatnak ahhoz, hogy konstruktőrnek minősüljön.

Fotó: XPB

E témákról is egyeztetett múlt héten a Stratégiai Csoport. Úgy tudni, a B-csapatok térhódításának azzal vennék elejét, hogy növelnék a kötelezően saját gyártású elemek számát. Ez alighanem az autója nagy részét a Ferraritól vásárló Haast, a Red Bull testvércsapatát, a Toro Rossót, valamint a Mercedesszel együttműködő Force Indiát érintené leghátrányosabban.

A sportági bevételek elosztásának terén eközben előrelépést jelent, hogy a jelenleg kiváltságos négy csapat, a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull és a McLaren már elismeri, hogy reformra van szükség. Más kérdés, milyen módokon próbálják majd kiharcolni, hogy az eredeti tervekhez képest kevesebb bónusztól essenek el.

Az FIA és a Liberty egységben, a csapatok nem

Amennyiben a Ferrari új csapatfőnöke valóban változtat a maranellóiak eddigi politikáján, az F1 vezetése pedig ténylegesen szorít a gyeplőn, talán van esély az előrelépésre. A helyzet viszont folyamatosan változik, hiszen azzal, hogy a Honda gyári csapata lett, bizonyos kérdésekben a Red Bull is csatlakozni látszik az eddigi fő ellenállókhoz, a Mercedeshez és a Ferrarihoz, miután érdekei az új motorpartnerrel megváltoztak.

E csapatok lázadásának a múlt év végén megejtett sorozatos különtalálkozók is jelét adták, melyeken csak a tíz gárda vett részt, de sem a Liberty, sem az FIA képviselőit nem hívták meg.

Más kérdés, hogy e találkozókból a kisebb csapatok számára hamar kiderült, hogy az élgárdák legszívesebben semmin sem változtatnának, és tovább szórnák a pénzüket is, ami többek számára nem opció. Az Auto Motor und Sport úgy tudja, jelen állás szerint az istállók is megosztottak, és a Renault, a Force India, a Williams, a Haas, a Sauber és a McLaren már külön klikket alkot a Mercedes, Ferrari, Red Bull, Toro Rosso kvartettől. Erre minden okuk meg is van, hiszen miközben utóbbi csoport a mostani helyzetét betonozná be a mezőny élén, a többiek szeretnék fenntarthatóvá tenni működésüket, és esélyt akarnak a kiugró eredményekre.