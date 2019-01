A McLaren megálmodta a jövőt: ilyen lehet az F1 2050-ben!

Szabadjára engedték fantáziájukat a McLaren Alkalmazott Technológia-részlegének (Applied Technologies) mérnökei, és bemutattak egy, a „szurkolók elképzelései által inspirált” meglehetősen extrém koncepciót arról, hogyan nézhet ki egy F1-es autó 2050-ben.

Jövőautójuk a MCLExtreme nevet kapta, és nem túlzás kijelenteni, minden hasonló elképzelésnél vadabb ötleteket vonultat fel. A mellékelt leírás szerint a teljesen elektromos, hátsó kerék meghajtású versenygép 500 km/órás sebességgel is száguldhat.A csomag tartalmaz egy „összehajtható” akkumulátort, amit az aerodinamikai csomaghoz lehet illeszteni, egy mesterséges intelligencia által működtetett „társpilótát”, valamint „öngyógyító” abroncsokat is. Az elképzelés tehát bővel túlszárnyalja a McLaren legutóbbi, szintén csak a mérnökök fantáziájában létező (2015-ben bemutatott) MP4-X-ét.A McLaren cikke állítja, a fantáziagép megtervezése során figyelembe vették a rajongói igényeket, valamint a nemzetközi autóipari trendeket – ezekből próbáltak következtetni arra, milyen irányba indulhatnak a fejlesztések a következő évtizedekben.A tanulmány ezúttal túlmutat a versenyautón, hiszen azt is megpróbálja felvázolni, milyen lehet a sportág 2050-ben. Egyik képükön a monacói pálya jövőbeli változatát is „bemutatták”, és kiemelték, a jövő aszfaltcsíkjai alkalmazkodnak majd az extrém időjárási viszonyokhoz, garázsaikban pedig lennie kell elengedő helynek az elektromos töltőállomásoknak. Az elképzelés szerint a pályákon lesznek úgynevezett fekete zónák is, ahol a versenyzőknek segítség nélkül kell majd boldogulniuk: vagyis itt a kommunikációs eszközök, és a mesterséges intelligencia sem áll rendelkezésükre.Hogy a szurkolók még közelebb kerüljenek az eseményekhez, a McLaren nagy, üvegfalú lelátókat képzel el, melyek akár a néhány méterrel a pálya fölött is helyet kaphatnak majd. A mesterséges intelligenciának köszönhetően a pilóták érzelmeiről is tiszta képet kaphatnak majd: ha egy pilóta dühös, a jövőautó borítása piros színre vált, de minden más érzéshez is társul majd egy-egy szín.Ami a pilótákat illeti, a nagyobb sebesség miatt még felkészültebbnek kell majd lenniük, hiszen az erőhatások is nőnek. Éppen ezért az overallok is teljesen átalakulnak majd, és inkább hasonlítanak a vadászpilóták felszereléseire. Az esportot jó ideje támogató McLaren jóslata szerint a jövőben a virtuális világ versenyzői is részét képezik majd a csapatoknak, hiszen ők is tesztelik majd a pályát, és adatokkal szolgálnak kollégáiknak, vagyis egyfajta felderítők lesznek számukra…